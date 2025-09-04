Yeni James Bond oyunu 007 First Light, 35 dakikalık oynanış videosuyla detaylıca tanıtıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Haziran ayında ilk detayları paylaşılan yeni James Bond oyunu 007 First Light, dün düzenlenen özel etkinlikle çok daha detaylı şekilde tanıtılldı. Bu etkinlik sırasında oyundan 35 dakikalık bir oynanış videosu yayınlanırken, merak edilen pek çok detay da basınla paylaşıldı.

Şu ana kadar yayınlanan videolarına bakıldığında Hitman ile Uncharted'ın karışımı gibi duran 007 First Light, oyunu detaylıca görme şansı yakalayan basın mensupları üzerinden oldukça olumlu bir izlenim yaratmış gibi görünüyor. Zira bu etkinlik sonrası oyuna dair heyecan çok daha artmış durumda.

007 First Light, Hitman serisinden tanıdığımız IO Interactive'in imzasını taşıyor ki stüdyonun İstanbul'daki ayağı da bu oyunun yapımında doğrudan rol alıyor.

007 First Light, 27 Mart 2026'da Çıkacak

First Light bir orijin hikâyesi olacak; Yani James Bond'un filmlerde gördüğümüz o süper ajana dönüşmeden önceki yıllarını konu alacak. Oyuncular, 26 yaşında MI6'e yeni katılmış bir Bond'u kontrol edecek. Oyunda Bond'u, Dexter: Origin Sin dizisinde Dexter'ın da gençliğine hayat veren Patrick Gibson canlandırıyor.

PC, PlayStation 5,Xbox Series S/X ve Switch 2'ye yönelik olarak satışa sunulacak olan 007 First Light, 27 Mart 2026'da oyunseverlerle buluşacak.

