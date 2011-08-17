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10 inçlik HTC Puccini, Eylül/ Ekim ayında satışa sunulabilir

7 yıl
8,1b
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6
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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10 inçlik HTC Puccini, Eylül/ Ekim ayında satışa sunulabilir
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Akıllı cihazlar dünyasının önemli isimlerinden HTC, 10 inçlik "Puccini" kod adlı tabletini önümüzdeki iki ay içerisinde satışa sunmaya hazırlanıyor.

Tayvan Menkul Kıymetler Borsası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan HTC'nin finanstan sorumlu üst düzey yöneticisi Winston Yung, 10" form faktörlük Android'li tablet Puccini'nin Eylül ya da Ekim ayında raflardaki yerini alacağını belirtti. Yung, ayrıca, ITC'nin idari hukuk yargıcının HTC'nin Apple'ın iki patentini ihlal ettiği yönünde verdiği karara itiraz edeceklerini yineledi.

İlk görselleri geçtiğimiz Temmuz ayında internette dolaşmaya başlayan Puccini'nin 1.5GHz'lik işlemciden gücünü alması, 8 megapiksellik kamerasının yanı sıra tıpkı Flyer'daki gibi stylus ile işaretleme yapılabilmesine imkan sunacağı beklenirken; HSPA+ desteğinin yanı sıra tabletin 4G LTE desteği de sunması konuşulanlar arasında yer alıyor.

10 inçlik HTC Puccini, Eylül/ Ekim ayında satışa sunulabilir
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Şahi_13 7 yıl
Çeşitlenmesi güzel bişey tablet piyasasının,zamanla bu rekabet illaki fiyatlarada yansıycaktır.
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Max payne 35 7 yıl
En azından diğer tabletlerle yarışabilecek
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Stanislas Xavier 7 yıl
mobile prof.
Artik hic heyecanladirmiyor beni nedense bu tablet haberleri

+1
şimdiden b*kunu çıkardılar davalarla vs. adam gibi işletim sistemide yok zaten ...
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Mobile Prof. 7 yıl
Artik hic heyecanladirmiyor beni nedense bu tablet haberleri
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Neyıh 7 yıl
HTC tasarımdan anlıyor.
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zouzouni 7 yıl
HTC yapmış yine, çok hoş tasarım
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