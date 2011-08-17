10 inçlik HTC Puccini, Eylül/ Ekim ayında satışa sunulabilir

Akıllı cihazlar dünyasının önemli isimlerinden HTC, 10 inçlik "Puccini" kod adlı tabletini önümüzdeki iki ay içerisinde satışa sunmaya hazırlanıyor.

Tayvan Menkul Kıymetler Borsası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan HTC'nin finanstan sorumlu üst düzey yöneticisi Winston Yung, 10" form faktörlük Android'li tablet Puccini'nin Eylül ya da Ekim ayında raflardaki yerini alacağını belirtti. Yung, ayrıca, ITC'nin idari hukuk yargıcının HTC'nin Apple'ın iki patentini ihlal ettiği yönünde verdiği karara itiraz edeceklerini yineledi.

İlk görselleri geçtiğimiz Temmuz ayında internette dolaşmaya başlayan Puccini'nin 1.5GHz'lik işlemciden gücünü alması, 8 megapiksellik kamerasının yanı sıra tıpkı Flyer'daki gibi stylus ile işaretleme yapılabilmesine imkan sunacağı beklenirken; HSPA+ desteğinin yanı sıra tabletin 4G LTE desteği de sunması konuşulanlar arasında yer alıyor.