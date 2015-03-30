%100 Yerli Telefon mümkün mü? Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ne demek istedi? özel video

Bugün manşetlere düşen ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın %100 Yerli Telefon hamlesi başlattığını açıkladığını anlatan haberler ne kadar doğruyu yansıtıyor? Sayın Fikri Işık aslen ne demek istedi? Başlatılan çalışmalar ne üzerine? Detaylar bu videomuzda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.