%100 Yerli Telefon mümkün mü? Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ne demek istedi? özel video

Genel Yayın Yönetmeni
| Senin ülkende Tübitak'ın başına hayvanat bahçesi müdürü getirdiler arkadaşım. Hemde yerli ve milli.
Evet senin ülkende seni aşağıladılar. Bu gurur bu onur hepimizin!
Şimdi çiçeklere dua okuyarak daha hızlı büyütüyoruz hamdolsun.
|Bunu bilerek mi yazdınız acaba! tübitakın başına böyle birisi getirilmemiş?
|Türkiye gibi bu konuda yeterli birikimi,tecrübesi olmayan bir ülkenin %100 yerli bir cihaz üretmesi imkansiz ve saçma.Apple bile hala ekranini samsungdan aliyor,Teknoloji üretimi hoop hadi %100 yerli bir ürün yapalım tarzına musait değil çünkü her ekipman,parça için ciddi yatirimlar yapip para bağalamak gerekiyor bundan dolayı şu sekilde bir üretim olmalı bir cihaz tasarlarsın ve temel donanimini dışardan temin edersin,ama mutlaka bu cihazin bir parcasida olsa senin üretiminde olur.Tecrube ve birikim kazanarak gün geçtikce ürettigin malzeme,donanim parçasının sayısı artar.bir telefon icin ornek verirsek,ilk olarak kasasını üretirsin,sonra yazilimini yaparsin, sensörlerini,ekranini,bataryasini derken %60-80 arasi yerli bir cihazin olur ve bu oran bir cihaza yerli demek icin son derece yeterli bir oran.
|benim amerikan başkanı olmama eşdeğer bir durum
|%100 yerli teknolojiyi bu hükümet oldukça bulamazsiniz.
|mümkün değil ancak montaj yapılır. zaten o yapılıyor alan kullananda yok. gerekli ASIC chipler ve patentler dünyada sayılı şirketin elinde, hiç boşuna heveslenmeyin. Bizimkiler ancak inşaat beton yapar çünkü kafaları o kadar çalışıyor.
|Keşke şu hukumet ve siyasilerin ne demek istedigini bi kerede anlasak.kısaca teknoloji zammından sonra bizim dandik mallara para verinki biz trilyon sahibiyiz biraz daha olalım halkımız artık kazıklanmayı ve azla yetinmeyi ögrensin diyor. Herşeyi çinden getirip burda birleştirince buranın malı olmuyor.ve kalkınan bi ulke olmuyoruz
|bi tane kafası calışan adam yok burda %100 yerli kim üretmiş dünyada iphone toplama samsung toplama
DH Misafiri
Bir ürünü %100 yerli üretebilmek başka birşey bunun rantable olup olmaması başka bişey, dediğin firmalar kendileri yapamadiklari için değil kar marjini düşündükleri için teknoloji alışverişi yapıyorlar ... amerika yada kore yerli telefon üretebilecek teknoloji altyapilari var bizde yok... yerli telefon die kakalamaya çalıştıkları şeyin işlemcisi snapdragon , yani bu iş ayni savaş uçağı yapıyorz die reklam yapıp kanat montajı yapmaya benziyor ....
|Doğrusunu konuşmak gerekiese Türkiyede ekip ruhu yok , herkes birbirinin ayağını kaydırmaya çalışıyor, donanım üretimi değilde yazılım üretimine ağırlık verebiliriz çünkü,kalabalık ekip olursa herkes fitne fesatlık düşünüp birbirine engel olacağına 4-5 kişilk küçük gruplarla yazılıma ağırlık vermek daha mantıklı,
yazılımı küçük görmeyin !
|Bir Alman atasozunde soyle diyorlar : "Bir Turk'un bir saate bitirdigi isi iki Turk iki saate bitirir. Uc Turk ise bitiremez." Oldukca asagilayici ama maalesef bir o kadar da gercek. Ekip calismasi yok bizim insanlarimizda. Bireysel basariya odakli herkes.
|herkes herşeyi yapacak diye bişey yok. üniversitede araştırmacı arkadaşlara destekler artırılıp önleri açılırsa ve bulunan fikirler imalata dönüştürülebilirse kendimize ait ürünlerimiz olabilir. telefonda bir ihtiyaç ama insanlığın nice ihtiyaçları var. bilim demek sadece teknoloji anlamında gelişmekde değildir. insanların maddi ihtiyaçları olduğu gibi manevi ihtiyaçlarıda var. iphone, s6 vs bunlar o ihtiyaçları karşılayamaz.
|Tubitak once sanayi sicil web sitesini duzeltsin. Yavasliktan agliyor resmen. Bir de Bilim Sanayi TEKNOLOJI bakanligi olacak.
|o değilde bir birinize manyak gibi bakıyorsunuz ? neden :))))
Cep telefonu konusunda açıklama yapan bakan lafının nereye gideceğini hissedemeyince konu medyada patladı.
Teknoloji okurları da bu açıklamayı yemeyince DH Dislike yedi.
Mesut Çevik ve Erdi Özüağ da kendilerine yakışanı yapıp hemen durumu toplamaya girişip bir alelacele bir video (seste cızırtı, görüntüde ayarsızlık) ile durumu toparlamaya çalışmışlar...
"Bizim vestel gibi firmalarımız oldukça bizi kimse tutamaz, biz yazılımı da üretiriz, tüm alt bileşenleri de üretiriz, parayı bastırır fabrikayı da kurarız, cari açığı da kapatırız, ar-ge, how-know da neymiş, apple-samsung,quallcomm, intel, google, ... da kimmiş, .... "
falan filan ....
Bu da sitenin ve editörlerin kalitesini gösteriyor...
Vestel %100 Türk sermayesiyle, İNATLA, GURURLA, %100 Türk üretim yapmıyor muydu? Hay Allah...