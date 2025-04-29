Tam Boyutta Gör Samsung, 2021’de tanıttığı Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra telefonlarına One UI 7 güncellemesini vermeye başladı. Bu, Galaxy S21 kullanıcıları için önemli bir güncelleme çünkü; bu telefonlar artık büyük Android sürümleri almayacak.

Galaxy S22 serisi ve S23 FE için One UI 7 güncellemesi başladı 1 gün önce eklendi

Samsung, Galaxy S21 serisine bir süre daha güvenlik yaması sunmaya devam edecek ancak bu güncellemeler de her ay gelmeyecek. Şirket, bu yılın başlarında yazılım güncelleme programını yenileyerek Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra’yı (S21 FE hariç tutuldu) üç ayda bir güvenlik güncellemesi alacak cihazlar arasına ekledi.

Galaxy S21 için One UI 7, Türkiye’ye ne zaman gelecek?

One UI 7 güncellemesi ilk olarak Kore'deki kullanıcılar için yayınlandı. Android 15 güncellemesi “G99xNKSU8HYD9” ürün yazılımı sürümünü taşıyor ve yaklaşık 3,5 GB boyutunda. Samsung Türkiye’nin güncelleme takvimi sayfasına göre, One UI 7 Galaxy S21 telefonlara 20 Mayıs - 31 Mayıs 2025 aralığında gelecek.

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Galaxy S21 serisi için son büyük güncelleme "One UI 7" yayınlandı