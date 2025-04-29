Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S21 serisi için son büyük güncelleme "One UI 7" yayınlandı

    Samsung, Galaxy S21 telefonları için One UI 7 güncellemesini dağıtmaya başladı. Bu, bir yandan üzücü bir haber çünkü; Android 15, Galaxy S21 serisinin aldığı son büyük güncelleme oldu.

    Samsung Galaxy S21 One UI 7 (Android 15) yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Samsung, 2021’de tanıttığı Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra telefonlarına One UI 7 güncellemesini vermeye başladı. Bu, Galaxy S21 kullanıcıları için önemli bir güncelleme çünkü; bu telefonlar artık büyük Android sürümleri almayacak.

    Samsung, Galaxy S21 serisine bir süre daha güvenlik yaması sunmaya devam edecek ancak bu güncellemeler de her ay gelmeyecek. Şirket, bu yılın başlarında yazılım güncelleme programını yenileyerek Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra’yı (S21 FE hariç tutuldu) üç ayda bir güvenlik güncellemesi alacak cihazlar arasına ekledi.

    Galaxy S21 için One UI 7, Türkiye’ye ne zaman gelecek?

    One UI 7 güncellemesi ilk olarak Kore'deki kullanıcılar için yayınlandı. Android 15 güncellemesi “G99xNKSU8HYD9” ürün yazılımı sürümünü taşıyor ve yaklaşık 3,5 GB boyutunda. Samsung Türkiye’nin güncelleme takvimi sayfasına göre, One UI 7 Galaxy S21 telefonlara 20 Mayıs - 31 Mayıs 2025 aralığında gelecek.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/2025/04/29/galaxy-s21-gets-its-last-os-update-one-ui-7-ahead-of-schedule/ https://www.guncelmiyiz.com
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'dan uygun fiyatlı Model Y geliyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    izmir self servis oto yıkama rehberde silinen numaralar mesajlarda görünüyor nasıl silebilirim en iyi benzin hangisi 2024 troll isimler ev için regülatör tavsiyesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS VivoBook Go 15
    ASUS VivoBook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum