Samsung ve Xiaomi'nin sevilen özelliği Android 16'da standart oluyor

Çift dokunuşla ekran kapatma özelliği yolda
Android 16 Beta 4 sürümünde tespit edilen satır içi kodlar, çift dokunuşla ekranı kapatma özelliğinin test edildiğini doğruladı. Kaçıranlar için Pixel cihazlarda çift dokunuşla ekran açma daha önce sunulmuştu ancak ekranı kapatmak için benzer bir özellik sunulmuyordu.
Özelliğin nasıl çalışacağı ise henüz netleşmiş değil. Ekranı kapatmak için sadece kilit ekranında mı, yoksa ana ekranda da mı çalışacağı belirsizliğini koruyor. Öte yandan Android 16 sadece bu özellikle sınırlı kalmayacak. Aile Koruma uygulamasıyla entegre çalışacak yeni Denetim Sayfası gibi diğer yeniliklerin de işletim sistemine dahil edilmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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