Samsung ve Xiaomi'nin sevilen özelliği Android 16'da standart oluyor

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Tam Boyutta Gör Google, Android 16 ile birlikte Pixel kullanıcılarının uzun süredir beklediği bir özelliği hayata geçirmeye hazırlanıyor. Android Authority tarafından paylaşılan bilgilere göre, Samsung'un One UI arayüzünde yıllardır bulunan çift dokunuşla kapatma özelliği, sonunda Pixel kullanıcıları için de yerleşik olacak.

Çift dokunuşla ekran kapatma özelliği yolda

Android 16 Beta 4 sürümünde tespit edilen satır içi kodlar, çift dokunuşla ekranı kapatma özelliğinin test edildiğini doğruladı. Kaçıranlar için Pixel cihazlarda çift dokunuşla ekran açma daha önce sunulmuştu ancak ekranı kapatmak için benzer bir özellik sunulmuyordu.

Tam Boyutta Gör Günümüzde ise bu işlevsellik yalnızca üçüncü taraf uygulamalar üzerinden sağlanabiliyor. Ancak yeni güncellemeyle birlikte artık bu tür uygulamalara gerek kalmayacak. Android 16’nın kararlı sürümünün haziran ayında yayınlanması bekleniyor; çift dokunuş özelliğinin de bu sürümle birlikte sunulması planlanıyor.

Android'in yeni özelliği çoklu görevi kolaylaştıracak 2 gün önce eklendi

Özelliğin nasıl çalışacağı ise henüz netleşmiş değil. Ekranı kapatmak için sadece kilit ekranında mı, yoksa ana ekranda da mı çalışacağı belirsizliğini koruyor. Öte yandan Android 16 sadece bu özellikle sınırlı kalmayacak. Aile Koruma uygulamasıyla entegre çalışacak yeni Denetim Sayfası gibi diğer yeniliklerin de işletim sistemine dahil edilmesi bekleniyor.

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