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%100 türk oyunu

18 yıl (Son Güncelleme: 18 yıl)
764
1
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Pusu adlı oyunu bilmeyen pek yoktur herhalde.Bilmeyen varsada öğrensin lütfen.Çünkü bu oyun çıktığı zaman pek çok şey ispatlanmış olacak.İnsanların azimle çalışarak neler yapabileceğinin örneği bir oyun olacak.Pusu türkçe versiyonada sahip olacağı için artık çok daha rahat şekilde olayları çözeceğiz.Maykıl ve corclarla değil Üstteğmen Fatihle birlikte maceralara atılacağız.Fazla söze gerek yok merakla bekliyoruz.Kimbilir Tarkan ve futbol takımlarından sonra belki bu oyunda, ülkemizi iyi bir şekilde temsil eder.Vereceğim linkten oyun hakkındaki tüm bilgileri alabilir ve isterseniz oyunun demo versiyonunu indirebilirsiniz. pusu hakkında daha fazla bilgi
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