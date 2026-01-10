Her zaman her yerde %50 daha ucuz jeotermal enerji

Öğretim üyesi anne ve iş adamı babadan olma bendeniz. Annemin araştırmacı ve eğitmen kimliği ile babamın girişimci ve yönetici kimliğini birleştirerek Donanimhaber.com'u istemeden kurdum.

Tam Boyutta Gör Yenilenebilir enerjiler arasında büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen bir türlü yeterince etkin kullanılamayan jeotermal enerji, birçok girişimin odağında yer alıyor. Bunlardan en yenisi olan Rodatherm adlı şirket, halihazırda bilinen bir teknolojiyi ölçeklendirerek jeotermal elektrik üretimi için bugüne kadar zorunlu kabul edilen “üçlü şartı” ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Yerin altından elektrik enerjisi üretmek için bugüne kadar aynı sahada üç temel unsurun bulunması gerekiyordu. Bunlardan ilki ulaşılabilir derinlikte yüksek sıcaklık, ikincisi yeterli su rezervi ve son olarak bu suyun hareket edebileceği gözenekli kayaçlardı.

Günümüzde kullanılan jeotermal enerji üretiminde standart olarak bir üretim kuyusu ve bir de re-enjeksiyon kuyusu açılması gerekiyor. Üretim kuyusundan yüksek sıcaklıktaki su çekiliyor, bu su hızla buharlaşan bir akışkanla ısı değişimine sokularak türbinler aracılığıyla elektrik üretiliyor. Ardından soğutulan su, re-enjeksiyon kuyuları üzerinden tekrar yer altına pompalanıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yöntemde, arazide ideal derinlikte yüksek sıcaklık olsa bile yeterli su bulunamayabiliyor ya da her ikisi mevcut olsa bile suyun dolaşabileceği ve yer altındaki ısıyı etkin şekilde emebileceği gözenekli kayaçlar olmayabiliyor. Bu nedenle jeotermal enerji yatırımları yüksek risk içeriyor; zira çok sayıda kuyu açılmasına rağmen istenilen verime ulaşılamaması oldukça olası.

Buna karşın jeotermal enerji, 7 gün 24 saat yılın 365 günü kesintisiz üretim yapabilmesi sayesinde kömür santrallerinin sağladığı baz yükün yerini alabilecek en uygun yenilenebilir enerji türlerinden biri. Ülkemiz, oldukça kırıklı plakalardan oluşan jeolojik yapısı nedeniyle bir yandan deprem riski taşırken, diğer yandan ulaşılabilir derinliklerde yüksek sıcaklığa sahip kayaçlara da sahip. Ancak diğer koşulları aynı anda sağlamak her zaman mümkün olmuyor.

Rodatherm, tam da bu noktada geliştirdiği yeni teknolojiyle devreye giriyor. Şirket, kapalı döngüye sahip özel bir organik akışkan teknolojisi sayesinde yer altındaki ısıyı emerek elektriğe dönüştürüyor. Sistem, kapalı döngü bir boru hattını 1.000 ila 3.000 metre derinliğe, büyük ölçekli bir jeotermal ısı pompası gibi yerleştiriyor. Bu yer altı sistemine özel bir sıvı enjekte ediliyor. Sıvı derinlere indikçe ısınıp buharlaşıyor; buharlaşan ve basınçlanan akışkan, yüzeyde borunun diğer ucundan çıkarken uygun bir türbini döndürerek elektrik üretiyor. Daha sonra soğutularak tekrar sıvı hale gelen akışkan yeniden yer altına pompalanıyor ve döngü sürekli olarak devam ediyor.

Tam Boyutta Gör Kullanılan özel sıvı, geleneksel sistemlerde kullanılan sudan çok daha hafif olduğu için daha az pompalama enerjisi gerektiriyor ve düşük buharlaşma sıcaklığı sayesinde çok daha hızlı gaz fazına geçebiliyor. Normal suya kıyasla kütlesel olarak yaklaşık beş kat daha az akışkan kullanılıyor. Bu sayede sistem, klasik veya kırmalı jeotermal sistemlere göre yaklaşık %50 daha verimli çalışıyor. Ayrıca sistem su kullanmadığı için suya ihtiyaç duymuyor; kapalı döngü yapısı sayesinde yer altı kırma yöntemlerine veya doğal geçirgen kayaçlara da gerek kalmıyor. Bu durum, çevresel riskleri de büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

Özetle sistemin tek ihtiyacı, yüzeye ne kadar yakın olursa o kadar avantajlı olan sert ve sıcak kayaçlar. Çoğu bölgede yeterli derinlikte sıcak ve sert kaya bulmak mümkün olduğu için sistem teorik olarak birçok farklı noktaya kurulabiliyor. Ancak doğal olarak maliyetler, derinliğe ve jeolojik koşullara göre değişiklik gösterebiliyor.

Tam Boyutta Gör Sistemin geliştirilmesinde halihazırda piyasada bulunan ürünlerin kullanılması sayesinde girişim, aldığı ilk yatırımla doğrudan bir pilot üretim tesisi kurmayı planlıyor. Projenin başarılı olması halinde, aynı sahada santral kapasitesinin 100 MW seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

Üretim maliyetleri ise oldukça iddialı. Sürekli ve kesintisiz üretim yapabilen bu sistem için hedeflenen maliyet, megavat saat başına yaklaşık 50 dolar seviyesinde. Son dönemde veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacı nedeniyle sektörde yaşanan enerji krizi, girişime ciddi bir ilgi ve heyecan kazandırmış durumda. Şirket, ilk yatırım turunda 38 milyon dolarlık sermayeyi de güvence altına almış bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Bu sistem, başlangıçta daha yüksek bir ilk yatırım maliyeti gerektirse de düşük işletme giderleri ve yüksek verimliliği sayesinde uzun vadede kendini amorti edebiliyor. Zira su kullanımı olmadığı için çevresel riskler minimum seviyede. Geleneksel sistemlerde yüzeye geri dönen yüksek tuz oranına sahip korozif sular, boruların aşınmasına ve tıkanmasına yol açarak ciddi bakım maliyetleri ve duruş süreleri yaratabiliyordu.

Rodatherm, geçmişte pazara girişte zorluk yaşayabilecek bir girişim olarak görülebilirdi; ancak günümüzde yapay zeka destekli veri merkezlerinin bitmek bilmeyen enerji talebi sayesinde önemli bir başarı yakalayacak gibi görünüyor. Geleneksel jeotermal santraller geniş arazi gerektirirken, bu sistemin çok daha az alan kaplaması sayesinde neredeyse her yere kurulabilmesi mümkün. Örneğin, jeotermal kaynaklar açısından zengin olan ülkemizde, Ege Bölgesi’nin büyük bir bölümünün elektrik üretimine açılması teorik olarak mümkün görünüyor. Böylece her şehrin yakınında, o bölgenin ihtiyacını karşılayacak ölçekte üretim tesisleri kurulabilir ve enerji nakil hatlarının bakım ve yatırım ihtiyacı da azalabilir. Aynı zamanda organize sanayi bölgelerinde kooperatif temelli ortak üretim tesisleri kurulması da mümkün hale gelebilir.

