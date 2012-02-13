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1e1: ASUS'un oyunculara özel bilgisayarı mercek altında
7 yıl
132,2b
1
Kasa
67
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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ASUS'un oyunculara özel olarak hazırladığı oyun bilgisayarı ailesinden CG8265 kod isimli modeli ayrıntılı bir şekilde inceliyor, yeni nesil oyunlardaki performansını değerlendiriyoruz.
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tolgaciik
7 yıl
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Batman Arkham City neden Rusca ? :)
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createemir
7 yıl
editörün seçimi
Birde 450W güç kaynağı olması beni şaşırttı.
1 Yanıt
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+8
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kaan.
7 yıl
editörün seçimi
Soğutma performansı da değerlendirilseydi daha iyi olurdu. Güzel inceleme.
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+5
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ajan666
6 yıl
editörün seçimi
bence kasa tasarımlarına daha çok önem verilmeli
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THE OK.
7 yıl
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Online cod2 multiplayer oyunu için topladığım ve denediğim donanım kalmadı... Ama şuan Gigabayt X48 DQ6 ve Q9550 kullanıyorum... Nedenmi? DDR2 nin DDR3 göre CL değerinin düşük olması...
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BSC Misafiri
7 yıl
editörün seçimi
bende toplama kasa var i3 3.06 ghzli 4 gb ddr3 ram saphirre hd5770 ekran kartı kardeş daha hızlı çalışıyor asus fazla kaliteli yapamamıyor
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Vip3r
7 yıl
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Çoğu kullanıcı sistem toplarken işletim sistemini hesaba katmıyo hehe :D Ordaki tebessüm çok hoştu :D
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ramazandeveli
7 yıl
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seyrettikçe öğreniyoruz ne güzel
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BSC Misafiri
7 yıl
editörün seçimi
açılmıyor
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DH Misafiri
7 yıl
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Heey Miyazaki'nin alnnemeriii izle! En sevdigim animesi de Tatli cadi Kiki. Bak o superdir ya. Uzun sure avatarimda kullandigm kara kedi ordandi mesela. Oyy seker sey!
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DH Misafiri
7 yıl
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öncelikle hayırlı günler arkadaslar..
ben oyun pc kasası toplamak ıstiyorum arastırmaktan kafayı yişicem ancak daha somut bir sonuca varamadım.izmırde oturuorum.bana yardım edebılecek 1-1 temesa gecebılcegım bir abim kardeşim var mı acaba
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DesTroYeR00x
7 yıl
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Hazır bilgisayarların kötü tarafı devam ediyor. 450 w psu var kasada. Max performans alamıyorsunuz hiçbir türlü. Biraz kastırın makineyi nevri dönüyor. Bunu alan yanına da adam akıllı psu alsın..
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BlackEagle
7 yıl
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Bu bilgisayarı almanın bile bile lades demekten farkı yok. Yazık günah.
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rcelik21
7 yıl
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bu kadar para ver, yeni çıkmış bir kasa ve hala bazı ayarlarda kasıyor
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eyp444
7 yıl
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ben de artı almak için yorum yapıyorum gelsin artılar gitsin eksileeerrrr
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ben oyun pc kasası toplamak ıstiyorum arastırmaktan kafayı yişicem ancak daha somut bir sonuca varamadım.izmırde oturuorum.bana yardım edebılecek 1-1 temesa gecebılcegım bir abim kardeşim var mı acaba