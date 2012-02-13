Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

1e1: ASUS'un oyunculara özel bilgisayarı mercek altında

7 yıl
132,2b
1
Kasa
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ASUS'un oyunculara özel olarak hazırladığı oyun bilgisayarı ailesinden CG8265 kod isimli modeli ayrıntılı bir şekilde inceliyor, yeni nesil oyunlardaki performansını değerlendiriyoruz.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tolgaciik 7 yıl en beğenilen
Batman Arkham City neden Rusca ? :)
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
createemir 7 yıl
Birde 450W güç kaynağı olması beni şaşırttı.
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaan. 7 yıl
Soğutma performansı da değerlendirilseydi daha iyi olurdu. Güzel inceleme.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ajan666 6 yıl
bence kasa tasarımlarına daha çok önem verilmeli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
THE OK. 7 yıl
Online cod2 multiplayer oyunu için topladığım ve denediğim donanım kalmadı... Ama şuan Gigabayt X48 DQ6 ve Q9550 kullanıyorum... Nedenmi? DDR2 nin DDR3 göre CL değerinin düşük olması...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BSC Misafiri 7 yıl
bende toplama kasa var i3 3.06 ghzli 4 gb ddr3 ram saphirre hd5770 ekran kartı kardeş daha hızlı çalışıyor asus fazla kaliteli yapamamıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vip3r 7 yıl
Çoğu kullanıcı sistem toplarken işletim sistemini hesaba katmıyo hehe :D Ordaki tebessüm çok hoştu :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ramazandeveli 7 yıl
seyrettikçe öğreniyoruz ne güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BSC Misafiri 7 yıl
açılmıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Heey Miyazaki'nin alnnemeriii izle! En sevdigim animesi de Tatli cadi Kiki. Bak o superdir ya. Uzun sure avatarimda kullandigm kara kedi ordandi mesela. Oyy seker sey!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
öncelikle hayırlı günler arkadaslar..
ben oyun pc kasası toplamak ıstiyorum arastırmaktan kafayı yişicem ancak daha somut bir sonuca varamadım.izmırde oturuorum.bana yardım edebılecek 1-1 temesa gecebılcegım bir abim kardeşim var mı acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DesTroYeR00x 7 yıl
Hazır bilgisayarların kötü tarafı devam ediyor. 450 w psu var kasada. Max performans alamıyorsunuz hiçbir türlü. Biraz kastırın makineyi nevri dönüyor. Bunu alan yanına da adam akıllı psu alsın..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackEagle 7 yıl
Bu bilgisayarı almanın bile bile lades demekten farkı yok. Yazık günah.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rcelik21 7 yıl
bu kadar para ver, yeni çıkmış bir kasa ve hala bazı ayarlarda kasıyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eyp444 7 yıl
ben de artı almak için yorum yapıyorum gelsin artılar gitsin eksileeerrrr
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
00:00
Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Tamer Yeşildağ Cuma 20:00'da sizlerle
1,6b izlenme · 1 yıl
00:14
ASUS X299 Rampage VI Extreme ön inceleme
7,9b izlenme · 1 yıl
09:33
ASUS'dan F/P odaklı oyuncu kulaklığı | ASUS Cerberus v2 inceleme
10,2b izlenme · 1 yıl
01:07:22
Yerli Otomobil ve Sony'den oyun şovu | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
12,3b izlenme · 1 yıl
02:26
En iyi oyuncu monitörü(?) ASUS Rog Swift PG35VQ ön inceleme
47,6b izlenme · 1 yıl
58:06
En hızlı tarayıcı Firefox(?) EA, oyuncuları kızdırdı! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
14,1b izlenme · 1 yıl
01:46
ASUS ZenBook Pro ön inceleme
6,6b izlenme · 1 yıl
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
590 izlenme · 11 sa. yeni video
46:28
Yerli milli oyun Tartarus ve arama motoru yaani | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
11,2b izlenme · 1 yıl
01:06:15
12000TL'lik ekran kartı | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
14,8b izlenme · 1 yıl
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
00:00
Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: TeknoSeyir
1,9b izlenme · 1 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
05:10
Sistem toplarken kasa seçimi nasıl yapılır?
8b izlenme · 1 yıl
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,1b izlenme · 11 sa. yeni video
03:24
ASUS Zenith Extreme X399 "AMD zirveye oynuyor" ön inceleme
10,4b izlenme · 1 yıl
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2,1b izlenme · 1 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim