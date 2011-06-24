1e1 Haber: "1. Bölüm" Yepyeni teknoloji programı!

Genel Yayın Yönetmeni
|şakaaaaaaaaaaaa diye gelmeyin de :)
|KONSOLARA sataşma var ustat Bu piyasanin bize ihtiyaci var pc ye deil
|size çokkk teşekkür ediyorum ben bu zamana kdr teknoloji den anlıyor sanıyordum çevremdekilerde anlıyor sanıyordum ama bu site sayesinde bir şey bilmediğimi anladım çok teşekkür ediyorum
|mükemmel bir program serisi olmuş ellerinize sağlık
|eveeeet gaffurun pijamasına benzeyen o gömleği hala hatırlıyorum :)))
|harikasınız ne diyeyim ki size. bravoooo.
|Sevgili Erdinç kamera karşısında çok rahat. Konuşması düzgün. Bu güzel bir şey. Sevgili Mesut ise halen heyecanını atamamış gibi. :) Onu kamera karşısında gördüğümüz ilk günden bu güne halen heyecanlı gibi duruyor. Belki konuşma tarzı öyledir. Aslında bu güzel bir şey. Heyecan biter, olay biter. :) Diğer bir donanım sitesinde podcast yayın yapıyorlar diye öve öve bitiremiyorlar kendilerini. Burada 1. sınıf bir yayın var beyler.. Başınızı kumdan çıkarın ve gerçekleri görün.
Anadoluda bir söz vardır 'El yumruğu yemeyen kendi yumruğunu balyoz sanırmış' diye. Gelin burada A kalite yayın, A kalite anlatım görün. Onlar biraz işin siyasetindeler! belki. Sağa sola laf atmaktan, siyaset yapmaktan bu tür şeylerle uğraşmaya vakitleri olmuyordur..
|Bir hafta geçti yeni bölümü yokmu.
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peters
Yeni bölüm bekliyoruz.
|Gerçekten verimli bir program olmuş emeğinize sağlık haftalık periyotlarda yayınlanacak değil mi ?
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frt33
Evet, haftalık.
|Çok iyi bir video. Mesut Bey, internet ortamındaki paylaşımlarınız, ağırlığınız, itibarınız ile gerçekten çok iyi bir yerde duruyorsunuz. Sizin haber ve yorumlarınızdan uzun zamandır faydalanıyoruz. Ücretsiz forum aracılığıyla bu kadar bilgi hizmeti veren, teknolojideki gelişmeleri üreticiden çok tüketicinin bakış açısıyla yorumlayan bir benzerinizin daha olmadığını düşünüyorum. DH'nin de itibarına itibar katıyorsunuz. Sizi uzun yıllar daha takip edebilmek dileğiyle, başarılar, sevgiler.
Arkadaşlar Merhaba,
Sağ üst köşede buton var zaten. Ayrıca bunca emek harcanan videoda bırakın reklam da olsun :)
İyi dilekleriniz için çok teşekkürler.
Sevgiler,
Mesut Çevik
-ps vita ile ilgili hiç haber yoktu
-Neden hep olumlu yorumlara yer verdiniz?
-30 dakika dıştan bakılırsa gerçekten çok uzun ve başarılı bir iş ama, onca haber için sanki biraz kısa olmuş. Daha fazla haberi incelemenizi isteyebilirim sanırım
Bu video'yu izledikten sonra bilgisayar bölümü okumaya kesin karar verdim, teşekkürler.
-Sizden son bir ricam daha, yazın çok internete giremeyeceğim ve çoğu kişi emin tatil sebebiyle giremeyecektir ben gibi. Umarım bu videoları tatilden dönüşte tek bir yerde bulup, hepsini sıra sıra izleyebilirim.