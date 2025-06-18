Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Range Rover tasarımlı Chery Tiggo 7 Sport artık daha ucuz

    Range Rover çizgilerini taşıyan Chery Tiggo 7 Sport, yeni 1.5 litrelik motoru seçeneği ile daha ucuz hale geldi. Tasarımı ile dikkat çeken SUV'nin donanım listesi de genişletildi.

    Range Rover tasarımlı Chery Tiggo 7 Sport artık daha ucuz Tam Boyutta Gör
    Çinli otomobil üreticisi Chery, Tiggo 7 Sport modelinin daha uygun fiyatlı bir versiyonunu piyasaya sürdü. Çin basınında yer alan haberlere göre, aracın ülkedeki başlangıç fiyatı yeni motor seçeneği sayesinde 87.900 yuan (yaklaşık 12.250 dolar) seviyesine düştü. Böylece çarpıcı tasarıma sahip SUV, daha geniş bir kitle için ulaşılabilir hale gelmiş oldu.
    Range Rover tasarımlı Chery Tiggo 7 Sport artık daha ucuz Tam Boyutta Gör
    Araç daha önce sadece 197 beygir gücünde 1.6 litrelik turbo benzinli motor ve 7 ileri çift kavramalı şanzımanla sunuluyordu. Tiggo 7 Sport'u artık 156 beygir gücünde 1.5 litrelik yeni motor seçeneği ile de satın almak mümkün. Bu motor, 6 ileri ıslak çift kavramalı şanzımanla kombinlenmiş ve araç sadece önden çekişli olarak sunuluyor.

    Range Rover tasarımlı Chery Tiggo 7 Sport artık daha ucuz Tam Boyutta Gör

    Yeni özellikler eklendi

    Tiggo 7 Sport oldukça modern bir iç mekana sahip. Bu kısımda 13.2 inçlik dikey multimedya ekranı, 10.25 inçlik dijital gösterge paneli ve üç kollu çok işlevli direksiyon simidi dikkat çekiyor. Konfor ve teknoloji adına eklenen yeni özellikleri; sürücü koltuğu havalandırması, ısıtmalı ön koltuklar, makyaj aynası aydınlatmaları, 540 derecelik panoramik kamera sistemi ve otomatik klima olarak sıralayabiliriz.

    Range Rover tasarımlı Chery Tiggo 7 Sport artık daha ucuz Tam Boyutta Gör
    Daha üst donanım seviyelerinde ise sürücü destek sistemleri, 50W kablosuz şarj, yolcu koltuğu havalandırması, panoramik cam tavan ve entegre araç kamerası gibi premium özellikler sunuluyor. Chery Tiggo 7 Sport, ilk olarak 2024 sonbaharında Çin pazarında satışa çıkmıştı. Tasarımıyla Range Rover Evoque ve Velar modellerini anımsatan araç özellikle gizli kapı kolları, yan cam tasarımı ve karakteristik ön ızgara detaylarıyla bunu belli ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Samsung'un 8 yıllık özelliği iOS 26'ya geldi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kadınlar en çok neyden hoşlanır fiziksel wan bağlantısı bulunamadı ne demek seramik kaplama ne işe yarar tus dershane fiyatları cenaze evine ne gider

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 30 Pro
    Tecno Spark 30 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    LENOVO IdeaPad 1
    LENOVO IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum