Range Rover tasarımlı Chery Tiggo 7 Sport artık daha ucuz

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çinli otomobil üreticisi Chery, Tiggo 7 Sport modelinin daha uygun fiyatlı bir versiyonunu piyasaya sürdü. Çin basınında yer alan haberlere göre, aracın ülkedeki başlangıç fiyatı yeni motor seçeneği sayesinde 87.900 yuan (yaklaşık 12.250 dolar) seviyesine düştü. Böylece çarpıcı tasarıma sahip SUV, daha geniş bir kitle için ulaşılabilir hale gelmiş oldu.

Tam Boyutta Gör Araç daha önce sadece 197 beygir gücünde 1.6 litrelik turbo benzinli motor ve 7 ileri çift kavramalı şanzımanla sunuluyordu. Tiggo 7 Sport'u artık 156 beygir gücünde 1.5 litrelik yeni motor seçeneği ile de satın almak mümkün. Bu motor, 6 ileri ıslak çift kavramalı şanzımanla kombinlenmiş ve araç sadece önden çekişli olarak sunuluyor.

Tam Boyutta Gör

Yeni özellikler eklendi

Tiggo 7 Sport oldukça modern bir iç mekana sahip. Bu kısımda 13.2 inçlik dikey multimedya ekranı, 10.25 inçlik dijital gösterge paneli ve üç kollu çok işlevli direksiyon simidi dikkat çekiyor. Konfor ve teknoloji adına eklenen yeni özellikleri; sürücü koltuğu havalandırması, ısıtmalı ön koltuklar, makyaj aynası aydınlatmaları, 540 derecelik panoramik kamera sistemi ve otomatik klima olarak sıralayabiliriz.

Tam Boyutta Gör Daha üst donanım seviyelerinde ise sürücü destek sistemleri, 50W kablosuz şarj, yolcu koltuğu havalandırması, panoramik cam tavan ve entegre araç kamerası gibi premium özellikler sunuluyor. Chery Tiggo 7 Sport, ilk olarak 2024 sonbaharında Çin pazarında satışa çıkmıştı. Tasarımıyla Range Rover Evoque ve Velar modellerini anımsatan araç özellikle gizli kapı kolları, yan cam tasarımı ve karakteristik ön ızgara detaylarıyla bunu belli ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Range Rover tasarımlı Chery Tiggo 7 Sport artık daha ucuz

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: