Türkiye'nin Eurofighter Typhoon uçak talebi “hassas” engellere takıldı

“Oldukça hassas” bir konu
Janes Defence Weekly editörü saygın gazeteci Gareth Jennings, Eurofighter CEO’su Jorge Degenhardt’ın açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Eurofighter CEO’su, “Türkiye için hâlâ aşılması gereken bazı engeller var” derken bunlardan birisinin “oldukça hassas” olduğunu ifade etti.
Degenhardt’ın hangi konuyu "hassas" olarak tanımladığı açıklanmasa da, bu ifadenin Almanya’nın siyasi vetosuna işaret ettiği düşünülüyor. Ancak mevcut sınırlı bilgi ışığında bir çıkarım yapmak oldukça zor. Daha önceki bilgilere göre Birleşik Krallık ve İspanya’nın Türkiye’ye Eurofighter satışına sıcak baktığı biliniyor. Satışın onaylanması için Eurofighter konsorsiyumunun tüm üyelerinin yeşil ışık yakması gerekiyor.
Geçtiğimiz aylarda MSB kaynakları, Alman makamlarından resmi bir açıklama yapılmadığını vurgularken iddialara ilişkin “bize ulaşan bir bilgi yok" ifadesini kullanmış ve Eurofighter tedarikinin İngiltere Savunma Bakanlığı ve uçakları üreten BAE Systems firması ile yürütüldüğünü belirtmişti.
Degenhardt, geçtiğimiz ay yaptığı farklı bir açıklamada Türkiye’nin yeni savaş uçaklarına olan ihtiyacının açık şekilde ortada olduğunu ve NATO’nun ‘Karadeniz kanadı’ndaki varlığını güçlendirmesi gerektiğini söylemişti. Ayrıca Ankara’nın Eurofighter’ı tercih etmesi durumunda ‘ortak çalışabilirliğin sağlanacağını’ belirtmişti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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