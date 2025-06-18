Apple Intelligence'a Türkçe desteği! Meta'dan 14.3 Milyar Dolarlık Hamle, Türkiye'den 50 milyon TL'lik LLM atağı | AI Günlükleri

Yapay zeka sektörünün en hareketli haftasından haberler: Apple'dan canlı çeviri, akıl yürüten AI, milyarlık anlaşmalar ve daha fazlası! AI Günlükleri videomuzda yapay zeka dünyasının nabzını tutuyoruz

Bu hafta yapay zeka dünyasında çok hareketli gelişmeler yaşandı! Apple'ın WWDC 2025 etkinliğinde duyurduğu Canlı Çeviri özelliği ve Türkçe Apple Intelligence desteği, OpenAI'ın yeni o3-pro akıl yürütme modeli, Meta'nın 14.3 milyar dolarlık Scale AI satın alması gibi dev hamleler sektörü sarстı. Bu videoda 16 Haziran 2025 haftasının en önemli yapay zeka gelişmelerini inceliyoruz.

Bu yıl içinde Türkçe dahil yeni dillerle gelecek olan Apple Intelligence, FaceTime görüşmelerinde simultane çeviri ve görüşme özetleme gibi devrimsel özellikler sunuyor. OpenAI'ın o3-pro modeli geleneksel dil modellerinden farklı olarak karmaşık problemleri adım adım çözebiliyor ve matematik, fizik, programlama alanlarında çok daha güvenilir sonuçlar veriyor. Meta ise yapay süperzeka hedefi için Scale AI'ı bünyesine katarak rakiplerine karşı büyük avantaj elde etti.

Yapay zeka çip savaşlarında AMD'nin Helios sistemi ve Instinct MI400X GPU'su önceki nesle göre 10 kat daha yüksek performans vaat ederken, Huawei GPGPU teknolojisiyle Nvidia'ya meydan okuyor. Midjourney video üretmeye başlarken, Microsoft Copilot Vision ile ekran görme yeteneği kazandı. Leonardo.ai yeni Lucid Realism modeli ve Motion 2.0 özellikleriyle güçlendi. Telif hakları konusunda Disney ve Universal'ın Midjourney'ye açtığı dava, yapay zeka şirketlerinin karşılaştığı en büyük hukuki sorunları gözler önüne seriyor.

Google'ın arama sonuçlarında yapay zeka özetlerini öne çıkarması web sitelerinin trafiğini olumsuz etkilerken, OpenAI ile Microsoft arasındaki gerginlik Google Cloud anlaşmasıyla daha da belirginleşti. Türkiye'den de önemli bir haber geldi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkçe büyük dil modeli geliştirilmesi için 50 milyon TL'ye kadar hibe verecek. Bu videoda ayrıca Mistral'ın Avrupa'nın ilk akıl yürütebilen yapay zeka modeli Magistral'ini de ele alıyoruz. Yapay zeka dünyasındaki bu hızlı gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın!

