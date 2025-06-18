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    Rus efsanesinden yeni SUV model: İşte Lada Azimut

    Lada, yeni SUV modeli Azimut’u tanıttı. Modern tasarımı ve teknolojik donanımıyla 2026’da yollara çıkacak bu model, markanın bugüne kadarki en iddialı aracı olarak öne çıkıyor.

    Rus otomotiv şirketi AVTOVAZ, 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında Lada Azimut’un dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Geliştirme süreci üç yıl süren modelin tüm tasarım, mühendislik ve üretim aşamaları Rus uzmanlar tarafından yürütüldü. Vesta platformu üzerine inşa edilen Azimut, yaklaşık 1.000 yeni veya yenilenmiş parçayla geliştirildi.

    Lada Azimut, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Lada Azimut tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni SUV, yüksek omuz çizgisi, kısa ön-arka çıkıntılar, 18 inç alaşım jantlar, LED aydınlatmalar ve X-Design tasarım diliyle dikkat çeken bir dış görünüme sahip. Gövde üzerindeki keskin hatlar ve gövdeyi çevreleyen plastik kaplamalar, hem estetik hem de işlevsel bir karakter sunuyor.

    İç mekânda ise geniş yaşam alanı, dijital gösterge paneli, 10 inç HD ekranlı multimedya sistemi ve Sber destekli sanal asistan gibi birçok teknolojik özellik yer alıyor. Araçta yer alan sistem; navigasyon, medya, klima ve sürüş modları gibi pek çok işlemi doğrudan yönetmeye imkân tanıyor. Ayrıca Sber ID ile entegre çalışan platform, online hizmetlere ve ödeme sistemlerine araç içinden erişim sağlıyor.

    Yeni Lada Azimut tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Motor seçenekleri arasında 1.6 litrelik 120 HP ve 1.8 litrelik 132 HP’lik benzinli üniteler bulunuyor. Bu motorlar CVT ya da 6 ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor. Lada, daha sonra 150 HP gücünde turbo benzinli motor ve otomatik şanzıman sunmayı planlıyor.

    208 mm yerden yüksekliğiyle dikkat çeken Azimut’un, başlangıçta sadece önden çekişli olarak üretileceği belirtiliyor ancak ilerleyen dönemlerde dört tekerlekten çekişli versiyonun da gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

    Yeni Lada Azimut tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Lada Azimut’un seri üretimi 2026 yılında başlayacak ve ilk etapta sadece Rusya pazarına sunulacak. Fiyatının 2.5 ila 3 milyon ruble arasında olması bekleniyor. Bu da yaklaşık 31.900 ila 38.300 dolar arasında bir etiket anlamına geliyor. Böylece Azimut, Lada’nın bugüne kadarki en pahalı ancak en gelişmiş modeli olacak.
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