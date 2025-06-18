Rus efsanesinden yeni SUV model: İşte Lada Azimut

Rus otomotiv şirketi AVTOVAZ, 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında Lada Azimut’un dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Geliştirme süreci üç yıl süren modelin tüm tasarım, mühendislik ve üretim aşamaları Rus uzmanlar tarafından yürütüldü. Vesta platformu üzerine inşa edilen Azimut, yaklaşık 1.000 yeni veya yenilenmiş parçayla geliştirildi.
Lada Azimut, özellikleriyle neler sunuyor❓
İç mekânda ise geniş yaşam alanı, dijital gösterge paneli, 10 inç HD ekranlı multimedya sistemi ve Sber destekli sanal asistan gibi birçok teknolojik özellik yer alıyor. Araçta yer alan sistem; navigasyon, medya, klima ve sürüş modları gibi pek çok işlemi doğrudan yönetmeye imkân tanıyor. Ayrıca Sber ID ile entegre çalışan platform, online hizmetlere ve ödeme sistemlerine araç içinden erişim sağlıyor.
208 mm yerden yüksekliğiyle dikkat çeken Azimut’un, başlangıçta sadece önden çekişli olarak üretileceği belirtiliyor ancak ilerleyen dönemlerde dört tekerlekten çekişli versiyonun da gündeme gelebileceği ifade ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: