1e1 Haber: "4. Bölüm" Yepyeni teknoloji programı! Yeni Bölüm!

Genel Yayın Yönetmeni
1e1:Haber, haftalık gündemle tekrar karşınızda. Oyun ve Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri bir arada bulabileceğiniz programımızın yeni bölümü yine dopdolu!
-28 derecede çalışabilen tablet bilgisayarın detayları, Zotac'ın 26 fazlı "canavar" anakartının özellikleri, teknoloji firmaları arasındaki patente davaları, dünyanın en hızlı mobil ekran kartı, Windows 8'de Xbox 360 oyunlarına destek,Crysis'in yeni oyunu, PES 2012'nin yeni videosu, FIFA ve PES'in yeni oyunlarında Türkiye Ligi'nin durumu ve çok daha fazlası 1e1:Haber'de.
Paylaş Tweetle
== Within Temptation da çok yakışmış :)
Ayrıca Erdinç Abi seni rüyamda gördüm oyun stüdyonuz vardı bir oyun üstünde çalışıyodunuz :) milletin hayran olduğu sanatçı rüyalarına girer, abi artık tam anlamıyla ünlü oldun galiba :)
*ilk olarak facebook java uygulaması 90 gün ücretsiz kullanılmasına izin verilmiyor.vodafone edge ile Samsung sgh g600 ile ücretli şekilde kullandım.ayrıca çok ağır çalışıyor.normal internete göre 10 kat daha yavaş.
*xbox oyunlarının win8 de oynanacağını duyunca +ücretli sürümlerde olacağını söylecekken tam.videoda karşıma çıktı =))
*ayrıca pes 2012 oynanış olarak gayet iyi.fakat dediğiniz gibi fizik efektleri yok denecek kadar az.PES en önemli eksiklerinden biride MENÜ lerinin hoş bir şekilde tasarlanmaması.stad ların berbat tasarlanması. PES sadece yeşil alanı güzel şekilde yapıyor.yapıyorda onuda eksik yapıyor.ama tamamen duygusal olarak daima PES'e devam =))