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1e1 Haber: "4. Bölüm" Yepyeni teknoloji programı! Yeni Bölüm!

8 yıl
126,2b
1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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1e1:Haber, haftalık gündemle tekrar karşınızda. Oyun ve  Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri bir arada bulabileceğiniz programımızın yeni bölümü yine dopdolu!
-28 derecede çalışabilen tablet bilgisayarın detayları, Zotac'ın 26 fazlı "canavar" anakartının özellikleri, teknoloji firmaları arasındaki patente davaları, dünyanın en hızlı mobil ekran kartı, Windows 8'de Xbox 360 oyunlarına destek,Crysis'in yeni oyunu, PES 2012'nin yeni videosu, FIFA ve PES'in yeni oyunlarında Türkiye Ligi'nin durumu ve çok daha fazlası 1e1:Haber'de. 
 

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barish 8 yıl en beğenilen
Bu vidyoların ismi sunumu tarzı çok iyi.. eminimki bir kanalla anlaşsanız haftalık olarak televizyonda teknoloji günlüğü programı olarak çok ilgi çekeceğine eminim.. Bir düşünün derim..
Bu vidyoların ismi sunumu tarzı çok iyi.. eminimki bir kanalla anlaşsanız haftalık olarak televizyonda teknoloji günlüğü programı olarak çok ilgi çekeceğine emi...
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1 Yanıt Yanıtla +62
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-mehmet- 8 yıl
o değilde kediye üzüldüm
Yanıtla +7
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blackman 8 yıl
==== Beğendim videoları ve sohbeti. İyi iş, saolun.
== Within Temptation da çok yakışmış :)
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esC# 8 yıl
inceleme çok güzel Olmuş tamamını izledim.. Benim tek eleştirim artık yaz geldi uzun kollu gömlek giymek sıkıcı Olmuyomu ya :) biraz değişik Şeyler giymenizi öneriyorum :)
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denito 8 yıl
Arkadaşlar bi tv de haber programı hem zorlayıcı hemde stresli olur ayrıca bazı dönemler programı dolduramayabilirler (sonuçta duraklama teknolojidede oluyo). O yüzden zorlamanın gereği yok
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AMERICAN 8 yıl
Yine çok güzel bir programdı.Teşekkürler Mesut abi,Erdinç abi.Videonun sonu da çok güzeldi-ama kediye üzüldüm.Çok tatlı bişeymiş.Toprağı bol olsun ne diyelim
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BSC Misafiri 8 yıl
arkadaşlar biz bsc reklamlarına tıkladığımızda bsc için iyi oluyormu ( eğer öylesye ben hep tıklarım artık)
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konix 8 yıl
İphone dan izleyemiyorum. Play isaretinin ustu cizilmis
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mebus.zfr 8 yıl
normalde tvde herhangi bir programı 20 dk izlesem sıkılırım ama 1e1 Haber çok farklı havası, tadı var sıkılmadan izlediğim yegane program.
Ayrıca Erdinç Abi seni rüyamda gördüm oyun stüdyonuz vardı bir oyun üstünde çalışıyodunuz :) milletin hayran olduğu sanatçı rüyalarına girer, abi artık tam anlamıyla ünlü oldun galiba :)
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Makarov06 8 yıl
5 gündür internete giremiyorum bu video gerçekten süper oldu tüm DH ekibine teşekkürler.
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wichtking 8 yıl
ağzınıza sağlık valla sizi bi tv de görmek isterim siz tv de program yapın ben pc başından kalkıp sizi izlerim :D
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acbold 8 yıl
öncelikle çok güzel bir program oluyor.yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkürler :)))
*ilk olarak facebook java uygulaması 90 gün ücretsiz kullanılmasına izin verilmiyor.vodafone edge ile Samsung sgh g600 ile ücretli şekilde kullandım.ayrıca çok ağır çalışıyor.normal internete göre 10 kat daha yavaş.
*xbox oyunlarının win8 de oynanacağını duyunca +ücretli sürümlerde olacağını söylecekken tam.videoda karşıma çıktı =))
*ayrıca pes 2012 oynanış olarak gayet iyi.fakat dediğiniz gibi fizik efektleri yok denecek kadar az.PES en önemli eksiklerinden biride MENÜ lerinin hoş bir şekilde tasarlanmaması.stad ların berbat tasarlanması. PES sadece yeşil alanı güzel şekilde yapıyor.yapıyorda onuda eksik yapıyor.ama tamamen duygusal olarak daima PES'e devam =))
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