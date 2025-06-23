Tam Boyutta Gör Birçok üst seviye Android telefon, iPhone’larda kullanılan grafit levhalardan daha etkili bir şekilde cihazın içindeki ısı dağılımını yönetebilen buhar odası soğutma sistemine sahip. Apple’ın iPhone 17 Pro modelleriyle iPhone’larda buhar odası soğutma sistemine geçeceği iddia ediliyor. Hatta buhar odası tasarımının ayrıntılarını veren yeni bilgiler paylaşıldı.

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iPhone 17 Pro, buhar odası soğutma sisteminin kullanıldığı ilk modeller olacak

Sızıntı, iPhone 17 Pro'nun seride bir ilk olan buhar odası kullanacağına dair önceki söylentilere ekleme yapıyor. Termal plaka olduğu söylenen şeyin görüntüsü, anakart ve diğer modüllerdeki ısıyı yaymak için tasarlanmış mikro kanallara sahip yapılandırılmış bir bakır yüzeyi gösteriyor. Mevcut iPhone'lardaki grafit pedlerin aksine buhar odası, yeni Apple A19 Pro çipinden beklenen ağır iş yükü altında istikrarlı performansı korumaya yardımcı olmak için faz değiştirme mekanizmasını kullanıyor.

Tasarımın daha sıra dışı yönlerinden biri, buhar odasının kamera modülüne kadar dayanması. Bu, Apple'ın hem kamera yuvasını hem de telefonun çerçevesini pasif ısı emiciler olarak kullanarak hibrit bir soğutma uygulamak istediğini gösteriyor. Bu sistem, iPhone Pro modellerin alışıldık tasarımını değiştirebilir. Son sızıntılar da Apple’ın Google Pixel telefonlardaki yatay kamera düzenini kullanacağını gösteriyor.

Buhar odası, oyun gibi yoğun ve sürekli işlemler sırasında iPhone 17 Pro modellerinin aşırı ısınmasını önlemeye yardımcı olacak.

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iPhone 17 Pro'nun buhar odası soğutma sistemi kısmen ortaya çıktı

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