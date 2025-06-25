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Tam Boyutta Gör Elektrikli araç devi BYD, yeni elektrikli otobüsü B13.b modelini Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen UITP Zirvesi'nde görücüye çıkardı. Söz konusu araç, şehir içi hatların yanı sıra kısa mesafeli şehirler arası rotalarda da kullanılabilecek şekilde geliştirildi.

2023 yılında Busworld Europe fuarında tanıtılan tamamen elektrikli B12 modelinin üst versiyonu olan B13.b, şirketin Blade Battery Chassis platformunu kullanan ikinci aracı olma özelliğini taşıyor. Bu yenilikçi teknoloji, LFP bataryayı doğrudan aracın şasisine entegre ederek "cell-to-chassis" yani hücreden şasiye yapı sunuyor.

Tek şarjla 700 kilometreye kadar menzil

Yeni platform sayesinde B13.b, selefine göre 54 kWsa daha yüksek kapasiteli, 560 kWsa’e kadar batarya kapasitesi sunabiliyor. BYD'nin verdiği bilgilere göre, otobüs tek bir şarjla 700 kilometreye kadar menzil sağlayabiliyor.

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Toplam 13,2 metre uzunluğundaki otobüs, 49 oturma yeriyle birlikte 78 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Araçta, her biri 150 kW güç üreten iki hub motor bulunuyor. 700 km menzil sunan versiyonun yanı sıra 476 kWsa kapasiteli ve 620 km menzilli bir alternatif de sunuluyor. Maksimum hız ise 100 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

BYD B13.b, 192 kW hızlı DC şarj desteği sunuyor. Araç, hem tek taraflı hem de çift taraflı (iki adet 192 kW çıkışla) şarj imkanı sağlıyor. Ayrıca, pantograf üzerinden de 500 kW’a kadar şarj desteği mevcut.

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BYD'den 700 km menzilli elektrikli otobüs: BYD B13.b

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