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1e1 Haber: Geri Döndü! 10 Şubat/02

7 yıl
164,3b
1
Donanım
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yepyeni teknoloji programı 1e1 Haber Geri Döndü! Bu bölümde Şubat ayının başından itibaren gündeme gelen teknolojik gelişmeleri tartışıyoruz.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
umtcnkrt 7 yıl en beğenilen
Şurası süper ya :D Koptum buraya :)
Firma otomasyona bağlamış ÇAT ÇAT telefon çıkarıyo.
1 Yanıt Yanıtla +31
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Okisht 7 yıl
erdinç iyikul : "teknoloji yavaş yavaş her yerimize giriyor"
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MarlonJD 7 yıl
Mesut abiiii özledik seniii !!
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DH Misafiri 7 yıl
markalar ğüzel ama heryerde olacakmı
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p4wer4d5 7 yıl
samsungun yasal olan telefonlari 329 milyon satmış bide yasal olmayan telefonlari var onlar kaç milyon sattı acba :))
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DH Misafiri 7 yıl
Kaan Arlı abimizi göremiyoruz genelde apple ürünlerini incelerdi kayboldu gitti ya.
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DH Misafiri 7 yıl
facete nie paylasamıyoruz anlamıyorum sizi hala tanımayan insanlar çok var ve sizi tanıtmak icin onemli bisey oldugunu dusunuyorum en onemlı yerlerını bolup paylsamak lazım
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FreeRun 7 yıl
teknoloji hakkında extreme haberler bekliyoruz, anlattıklarınız sıkıcı !!
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wustti 7 yıl
mesut çevik harika :) ve program çok güzel. böyle bi programa bedavaya ulaşmak çok keyifli Allah razı olsun :) başarılarınızın devamını dilerim.
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ardagame 7 yıl
Bizler için bu kadar uğraşınıza gerçekten saygı duyuyorum ve başarılar diliyorum
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gfbekir 7 yıl
meraba ben mesut cevik
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ByYilmaz95 7 yıl
çok güzel bir bölümdü emeğinize sağlık ...
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greenk 7 yıl
Ps vita için sağlam bir inceleme bekliyorum 12 gün sonra
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Sylar. 7 yıl
off o sondaki bug neydi öyle ya yere düştüm. :D:Dd
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