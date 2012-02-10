1e1 Haber: Geri Döndü! 10 Şubat/02

Genel Yayın Yönetmeni
|markalar ğüzel ama heryerde olacakmı
|samsungun yasal olan telefonlari 329 milyon satmış bide yasal olmayan telefonlari var onlar kaç milyon sattı acba :))
|Kaan Arlı abimizi göremiyoruz genelde apple ürünlerini incelerdi kayboldu gitti ya.
|facete nie paylasamıyoruz anlamıyorum sizi hala tanımayan insanlar çok var ve sizi tanıtmak icin onemli bisey oldugunu dusunuyorum en onemlı yerlerını bolup paylsamak lazım
|teknoloji hakkında extreme haberler bekliyoruz, anlattıklarınız sıkıcı !!
|mesut çevik harika :) ve program çok güzel. böyle bi programa bedavaya ulaşmak çok keyifli Allah razı olsun :) başarılarınızın devamını dilerim.
|Bizler için bu kadar uğraşınıza gerçekten saygı duyuyorum ve başarılar diliyorum
|meraba ben mesut cevik
|çok güzel bir bölümdü emeğinize sağlık ...
|Ps vita için sağlam bir inceleme bekliyorum 12 gün sonra
|off o sondaki bug neydi öyle ya yere düştüm. :D:Dd
Firma otomasyona bağlamış ÇAT ÇAT telefon çıkarıyo.