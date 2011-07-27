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1e1: Ozone oyuncu aksesuarları mercek altında video inceleme

7 yıl
96,5b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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1e1'in bu bölümünde oyuncu aksesuarları üreticisi Ozone'un kulaklık ve farelerini inceliyoruz. Ozone Radon 3K, 5K oyuncu fareleri, Strato Evo 5.1 ve Attack Limited Edition Kulaklık yanında Mouse Pad'ler bu videoda!



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detroit21 7 yıl en beğenilen
AsiCimbomlu
Forumda İngilizce bilenlerin olması ne güzel!?
Taner sayesinde herkez o yeahı biliyor takma sen :D

Ciddi olamazsin :) gereksiz yorum yapmayalim arkadaslar 1e1 in bu bolumunu begendinizmi ?
AsiCimbomluForumda İngilizce bilenlerin olması ne güzel!?Taner sayesinde herkez o yeahı biliyor takma sen :D...
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JasqueN 7 yıl
Urunu almadım fakat ürün kalitesi kullanılan malzeme berbat gozukur.
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.mert 7 yıl
aynı kulaklıklar somic markasıyla bir sitede çooook daha ucuza sayışta zaten
buyincoins.com/...
burayı incelerseniz göreceksiniz zaten
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Black_Tower 7 yıl
PS3 için kulaklık yokmu konsol aksesuarı içinde bir inceleme yapsanız :(
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AloneAssassin 7 yıl
çanta güzelmiş gerçekten ama mouse olarak şahsen bende ufak mouseları tercih ederim
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MrKerberoS 7 yıl
Çanta gerçekten güzelmiş ve aynen sizin dediğiniz gibi 5+1 kulaklıktaki kablonun üzerindeki yer alan bölme sıkıntı yaratır bende başka bir ürün var o da öyle ve o kadar para verdiğim halde kullanmıyorum.
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vidoko 7 yıl
mesut bey bence kulaklığın 5.1 ayarında bir yanlışlık olabilir .çünkü aynı yazılımdan bende ses kartı var eğer alttak çekiç resmindeki bütondaki üstkei 3 ünü tıklayıp en lattaki bütonu işaretlerseniz muazzam ses değişiyor denedinizmi blmiyorum..
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P.Escobar 7 yıl
beyaz kulaklık baya iyimis bide kablosuz olsaymıs bu arada inceleme iyi olmus bide oyunda deneseydik
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ronarda 7 yıl
gercekten güzel bir inceleme olmuş almak isteyenler için ideal bir yol gösterici
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musti545 7 yıl
izleyemiyorum video kaynağında hata bulundu diyor
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MuradinBronzeBeard 7 yıl
Videoda Sıkıntı Var Acılmıyor.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar çantayı teknobiyotik.com adresinden bulabilirsiniz.
oraya sorun. onlarda OZONE satıyorlar. hatta ciddi kampanyalarda yapıyorlar.
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HAAltuntas 7 yıl
video çok güzel.. içerik de öyle..
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