1e1: Ozone oyuncu aksesuarları mercek altında video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|Urunu almadım fakat ürün kalitesi kullanılan malzeme berbat gozukur.
| aynı kulaklıklar somic markasıyla bir sitede çooook daha ucuza sayışta zaten
buyincoins.com/...
burayı incelerseniz göreceksiniz zaten
|PS3 için kulaklık yokmu konsol aksesuarı içinde bir inceleme yapsanız :(
|çanta güzelmiş gerçekten ama mouse olarak şahsen bende ufak mouseları tercih ederim
|Çanta gerçekten güzelmiş ve aynen sizin dediğiniz gibi 5+1 kulaklıktaki kablonun üzerindeki yer alan bölme sıkıntı yaratır bende başka bir ürün var o da öyle ve o kadar para verdiğim halde kullanmıyorum.
|mesut bey bence kulaklığın 5.1 ayarında bir yanlışlık olabilir .çünkü aynı yazılımdan bende ses kartı var eğer alttak çekiç resmindeki bütondaki üstkei 3 ünü tıklayıp en lattaki bütonu işaretlerseniz muazzam ses değişiyor denedinizmi blmiyorum..
|beyaz kulaklık baya iyimis bide kablosuz olsaymıs bu arada inceleme iyi olmus bide oyunda deneseydik
|gercekten güzel bir inceleme olmuş almak isteyenler için ideal bir yol gösterici
|izleyemiyorum video kaynağında hata bulundu diyor
|Videoda Sıkıntı Var Acılmıyor.
|arkadaşlar çantayı teknobiyotik.com adresinden bulabilirsiniz.
oraya sorun. onlarda OZONE satıyorlar. hatta ciddi kampanyalarda yapıyorlar.
|video çok güzel.. içerik de öyle..
Ciddi olamazsin :) gereksiz yorum yapmayalim arkadaslar 1e1 in bu bolumunu begendinizmi ?