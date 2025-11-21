Xiaomi, 4 telefona daha HyperOS 3 güncellemesini verdi

Tam Boyutta Gör HyperOS 3 güncellemesinin küresel dağıtımı hız kazanmaya devam ediyor. Xiaomi, Poco F7 Pro, F7, M6 ve Redmi 13 modellerine Android 16 güncellemesini dağıtmaya başladı.

Xiaomi HyperOS 3 güncellemesi verilen telefonlar

Xiaomi, Android 16 tabanlı kararlı HyperOS 3 güncellemesini dört yeni cihaza vermeye başladı: Poco F7 Pro, F7, Poco M6 ve Redmi 13. Önceki sürümlerde olduğu gibi, bu da kademeli olarak dağıtılacak. Yani herkesin cihazlarına ulaşması birkaç gün (hatta hafta) sürebilir.

Poco F7 Pro (OS3.0.4.0.WOKMIXM)

(OS3.0.4.0.WOKMIXM) Poco F7 (OS3.0.3.0.WOLMIXM)

(OS3.0.3.0.WOLMIXM) Poco M6 (OS3.0.2.0.WNTMIXM)

(OS3.0.2.0.WNTMIXM) Redmi 13 (OS3.0.2.0.WNTMIXM)

Android 16 güncellemesi Xiaomi telefonlara neler getiriyor?

HyperOS 3, HyperIsland (iPhone'un Dinamik Ada özelliği), iOS tarzı kilit ekranı stilleri ve performans iyileştirmeleri de dahil olmak üzere birçok heyecan verici özellik ve görsel değişiklik getiren büyük bir güncelleme. Galeri uygulaması da güncellenmiş bir düzenleyiciye kavuşurken, desteklenen cihazlar dokundurarak paylaşma ve daha sıkı Gemini entegrasyonuna kavuşuyor. Ayrıca, HyperOS 3'ün yazma araçları, gerçek zamanlı çeviri ve konuşmayı metne dönüştürme gibi öne çıkan yapay zeka özellikleri de getiriyor.

