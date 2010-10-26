1e1: Playstation Move'u inceliyoruz!

Playstation 3, HD grafikler sunabiliyor oluşu ve yüksek işlem gücüyle kitlelerin ilgisini çeken bir oyun konsolu oldu. Playstation şimdi Move eklentisi ile birlikte kullanıcılara HD grafikler ve yüksek işlem gücü yanında hareket ve görüntüleriyle de oyuna dahil olma fırsatı sunuyor.

1e1'in bu bölümünde Playstation'ın Move hareketiyle ne kadar başarılı olduğunu tartışıyor, Move'u bütün ayrıntıları ile ele alıyoruz.