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1e1: Playstation Move'u inceliyoruz!

8 yıl
195,5b
1
Donanım
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Playstation 3, HD grafikler sunabiliyor oluşu ve yüksek işlem gücüyle kitlelerin ilgisini çeken bir oyun konsolu oldu. Playstation şimdi Move eklentisi ile birlikte kullanıcılara HD grafikler ve yüksek işlem gücü yanında hareket ve görüntüleriyle de oyuna dahil olma fırsatı sunuyor.

1e1'in bu bölümünde Playstation'ın Move hareketiyle ne kadar başarılı olduğunu tartışıyor, Move'u bütün ayrıntıları ile ele alıyoruz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BSC Misafiri 7 yıl
Neden move un 4.5 puanı var ve vasat! denilmiş?
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hesido 8 yıl
Move şahane. Üstelik hardcore oyun desteği de olacak move'un. KZ3, MAG move destekleyecek. Lights out şanane, kalibrasyonu düzgün yapınca. Ufak tefek aksaklıklar olabiliyor tabi, özellikle odanın ışık durumu değişince vs vs ama öyle bir durumda müdahale edip tekrar kalibre edince sorun olmuyor.
Move son derece hassas, kinecte göre gecikmesi az. Kinect tamamen ayrı bir deneyim sunuyor. Move'da bir butona basmanın güzelliği var, bu yadsınamaz. Ayrıca titreşimle de oyun ve eliniz arasında bir bağlantı kuruluyor. Kinect'in hedefi ayrı.
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nekbey 8 yıl
insanlar ellerindeki somut seyi gormezden geliyorlar.. evet, kinect'in teknolojsi farkli; elinizde hicbir sey olmadan algilanmak hos..
ama oyunlar! oyun yok.. yani var da yok.. o yuzden ben kinect'i degil move'yi tercih ederim..
buyutulecek birsey yok yani yada tartisacak.. move bir devrim degil ama oyunlar guzel, oynanis guzel.. e daha ne..
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Jose_Mourinhoo 8 yıl
yeni move destekli dart oyunu çıktı güzele benziyor

blog.us.playstation.com/...
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PapuaYeniGine 8 yıl
İnceleme güzel İcat kötü.
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exc_1 8 yıl
Arkadaşlar merhaba,

Ben de yeni move starter pack aldım... Ama kontroller çok zor gibi geldi bana, acaba ışık nedeniyle midir?
Ayrıca diskten çıkan demo oyunların (diskte sports championsdan başka demo oyunlar da var..) hepsini çalıştırmıyor. Misal, sport champions oyununda sadece disk atma ve masa tenisi aktif. Diğerlerini seçtirmiyor.. Sizde de böyle midir?

Teşekkürler..
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natbolad 8 yıl

CemalBahar

İnceleme güzel İcat kötü.


neyini beğenmediniz acaba merak ettim

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Chromer 8 yıl
Hepsini izledim teşekkürler güzel bir inceleme olmuş. Başta çok havalı çıkmışsın Mesut abi :)
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Robdelphia 8 yıl
İntro harika , csı miamı gibi olmuş , inceleme ise müthiş izleyen herkez tam bilgilendirilmiş halde yaşamlarına devam ediyor
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ritoti 8 yıl
wii nin motion plus hali ile kontrol açısından mümkün değil kapışamıyor hatta onun yanında dökülüyor bu yüzden hiç düşünmüyorum bu seti almayı
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Oppsional 8 yıl

ritoti

wii nin motion plus hali ile kontrol açısından mümkün değil kapışamıyor hatta onun yanında dökülüyor bu yüzden hiç düşünmüyorum bu seti almayı

tamam
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Dodge 8 yıl
Güzel bir inceleme olmuş elinize sağlık.
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orçotüsi5 8 yıl
Merhaba arkadaşlar acaba videodaki 14.00 ve 14.20 vede 33.30 ve de 34.40 saniyede gözüken 4 oyunun adı nedir?
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waxxi 8 yıl
PS Move'daki top'un renkli olmasının nedeni kameranın kullanıcıları ayırt edebilmesi içindir. Kamerada gelen görüntüde parlak renkleri programsal olarak ayırdedebilmek çok daha kolaylaşır çünkü
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Volkanbaba 8 yıl
teknoloji marketine gidip oynamak lazım biraz :)
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expl0s1ve 8 yıl
Harika bir inceleme olmuş teşekkürler...

@volkanbaba
Ben biraz oynadım çok zevkli değil açıkçası, biraz zor. Ortam çok aydınlıktı belki ondan sorun olmuştur.
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