1e1: Playstation Move'u inceliyoruz!

Genel Yayın Yönetmeni
Playstation 3, HD grafikler sunabiliyor oluşu ve yüksek işlem gücüyle kitlelerin ilgisini çeken bir oyun konsolu oldu. Playstation şimdi Move eklentisi ile birlikte kullanıcılara HD grafikler ve yüksek işlem gücü yanında hareket ve görüntüleriyle de oyuna dahil olma fırsatı sunuyor.
1e1'in bu bölümünde Playstation'ın Move hareketiyle ne kadar başarılı olduğunu tartışıyor, Move'u bütün ayrıntıları ile ele alıyoruz.
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Move son derece hassas, kinecte göre gecikmesi az. Kinect tamamen ayrı bir deneyim sunuyor. Move'da bir butona basmanın güzelliği var, bu yadsınamaz. Ayrıca titreşimle de oyun ve eliniz arasında bir bağlantı kuruluyor. Kinect'in hedefi ayrı.
ama oyunlar! oyun yok.. yani var da yok.. o yuzden ben kinect'i degil move'yi tercih ederim..
buyutulecek birsey yok yani yada tartisacak.. move bir devrim degil ama oyunlar guzel, oynanis guzel.. e daha ne..
blog.us.playstation.com/...
Ben de yeni move starter pack aldım... Ama kontroller çok zor gibi geldi bana, acaba ışık nedeniyle midir?
Ayrıca diskten çıkan demo oyunların (diskte sports championsdan başka demo oyunlar da var..) hepsini çalıştırmıyor. Misal, sport champions oyununda sadece disk atma ve masa tenisi aktif. Diğerlerini seçtirmiyor.. Sizde de böyle midir?
Teşekkürler..
neyini beğenmediniz acaba merak ettim
tamam
@volkanbaba
Ben biraz oynadım çok zevkli değil açıkçası, biraz zor. Ortam çok aydınlıktı belki ondan sorun olmuştur.