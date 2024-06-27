Amazon'dan ücretsiz 15 oyun! | NewGamePlus

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

New Game Plus'ın bu haftaki bölümünde Amazon'un ücretsiz verdiği oyunlardan kısaca bahsedip güdneme geçiyoruz. Gündemin en öne çıkan haberi ise Elden Ring'in DLC'si ve PSVR2'nin geleceği.

Nintendo'nun sunumu, Elden Ring'in DLC'si, yaz indirimleri derken aslında yoğun bir haftayı geride bıraktık. Özellikle Sony tarafından gelen iki yeni söylentiyle birlikte konuşulmaya değer birçok haber vardı. Gündemi kaçırdıysanız veya detayları merak ediyorsanız NewGamePlus'ın yeni bölümü yayında.

00:00 Açılış

01:23 Amazon Prime Gaming, Temmuz'da 15 ücretsiz oyun dağıtıyor

05:08 EA FC 24, Game Pass'te

09:40 Sony, PS3 oyunlarını PS5'e getirebilir

13:01 Sony, VR yatırımlarını azaltıyor

16:02 Elden Ring, Yeni DLC'nin zorluğu ve performansı sebebiyle eleştiriliyor

21:03 Steam yaz indirimleri başlıyor

21:44 Nintendo Direct sunumunda pek çok yeni oyun duyuruldu

26:15 Genel gündem ve kapanış

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