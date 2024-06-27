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    Amazon'dan ücretsiz 15 oyun! | NewGamePlus

    New Game Plus'ın bu haftaki bölümünde Amazon'un ücretsiz verdiği oyunlardan kısaca bahsedip güdneme geçiyoruz. Gündemin en öne çıkan haberi ise Elden Ring'in DLC'si ve PSVR2'nin geleceği.

    Nintendo'nun sunumu, Elden Ring'in DLC'si, yaz indirimleri derken aslında yoğun bir haftayı geride bıraktık. Özellikle Sony tarafından gelen iki yeni söylentiyle birlikte konuşulmaya değer birçok haber vardı. Gündemi kaçırdıysanız veya detayları merak ediyorsanız NewGamePlus'ın yeni bölümü yayında.

    00:00 Açılış
    01:23 Amazon Prime Gaming, Temmuz'da 15 ücretsiz oyun dağıtıyor
    05:08 EA FC 24, Game Pass'te
    09:40 Sony, PS3 oyunlarını PS5'e getirebilir
    13:01 Sony, VR yatırımlarını azaltıyor
    16:02 Elden Ring, Yeni DLC'nin zorluğu ve performansı sebebiyle eleştiriliyor
    21:03 Steam yaz indirimleri başlıyor
    21:44 Nintendo Direct sunumunda pek çok yeni oyun duyuruldu
    26:15 Genel gündem ve kapanış

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