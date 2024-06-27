Amazon'dan ücretsiz 15 oyun! | NewGamePlus

Nintendo'nun sunumu, Elden Ring'in DLC'si, yaz indirimleri derken aslında yoğun bir haftayı geride bıraktık. Özellikle Sony tarafından gelen iki yeni söylentiyle birlikte konuşulmaya değer birçok haber vardı. Gündemi kaçırdıysanız veya detayları merak ediyorsanız NewGamePlus'ın yeni bölümü yayında.
00:00 Açılış
01:23 Amazon Prime Gaming, Temmuz'da 15 ücretsiz oyun dağıtıyor
05:08 EA FC 24, Game Pass'te
09:40 Sony, PS3 oyunlarını PS5'e getirebilir
13:01 Sony, VR yatırımlarını azaltıyor
16:02 Elden Ring, Yeni DLC'nin zorluğu ve performansı sebebiyle eleştiriliyor
21:03 Steam yaz indirimleri başlıyor
21:44 Nintendo Direct sunumunda pek çok yeni oyun duyuruldu
26:15 Genel gündem ve kapanış