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1e1: Tt eSports oyuncu aksesuarları video inceleme

7 yıl
113,8b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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1e1'in yeni bölümünde, Thermaltake eSports tarafından oyuncular için özel olarak geliştirilen klavye, fare ve kulaklıkları masaya yatırıyor, performanslarını değerlendiriyoruz.
 

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Rodrin 7 yıl en beğenilen
İzinle nasıl gelsin yav askere gitmeden önce çekmişlerdir,

birde şu yapdığınız cod maçlarını falan burada yayınlasanız çok güzel olacak :)

Bu arada elinize sağlık
İzinle nasıl gelsin yav askere gitmeden önce çekmişlerdir,birde şu yapdığınız cod maçlarını falan burada yayınlasanız çok güzel olacak :)...
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musAKka 7 yıl
Gayet güzel ve ayrıntılı bir inceleme olmuş. TT'nin neredeyse tüm ürünlerine göz atmışsınız, emeğinize sağlık.
Burada es geçilen bir noktaya değinmek istiyorum, o da mekanik klavye konusu.
Eski PC kullanıcıları hatırlarlar, bu 386, 486 zamanlarında kullandığımız klavyeler "çıtçıtlı klavye" diye geçiyordu. Ondan sonra şimdiki gibi sessiz klavyelere geçince mutlu olmuştuk.
Şimdi mekanik klavyeler gündeme geldi ve garipsemeniz gayet normal. Ancak bugün yurt dışı turnuvalarda özellikle MMORPG ve Strateji oyunlarında gerçek anlamda profesyonel olan oyuncular mekanik klavye kullanırlar. Bu klavyeler dışarıdan 5 dolarlık dandik klavye gibi gözükürler ancak aslında hem pahalıdırlar, hem de mekanik olmaları gibi bir avantajları vardır. Bu avantajlar, klavyenin tuşlarına çok çok az bir baskı ile tepki vermesi ve tepki süresinin de 1ms gibi çok düşük seviyelerde seyretmesidir.
Şimdi yurt dışı turnuvalara bakıyorsunuz, oyuncuların parmaklarını seçemiyorsunuz. Adamlar dakikada 300'ün üzerinde hamle sayılarına (APM) ulaşabiliyorlar. Bunları da normal bir oyuncu klavyesi ile yapmak cidden zor. Bu yüzden mekanik klavyelerin, diğer klavyelere göre avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca sadece strateji ve MMORPG değil, FPS oyuncuları da bu klavyeleri seçerler.
Klavye tuşlarının içerisindeki mekanizmalar da renklerine göre ayrılırlar. Siyah, kahverengi, mavi, beyaz, kırmız vs... gibi buton türleri vardır. Bazıları strateji için uygundur, bazıları FPS'ler için uygundur... Bazılarında yazı yazmanız çok zorlaşır ama oyun performansı üst düzeydir. Hepsine uygulanacak minimum güç seviyesi farklıdır, vs...
Ayrıca yanlış hatırlamıyorsam birçok mekanik klavye gibi TT esports Meka'nın da 6-buton anti ghosting özelliği var. Yani 6 butona aynı anda bassanız dahi hepsi işliyor. Bugün "oyuncu klavyesi" diye adlandırdığımız Razer Lycosa'da bile bazen 3 butonda sorun yaşanabiliyor. Bu yüzden mekanik klavyeler bir adım daha öne çıkıyor.
Evet, günlük kullanım için çok uygun değiller ancak profesyonel oyunculukta yavaştan etkisini göstermeye başladılar.
Gayet güzel ve ayrıntılı bir inceleme olmuş. TT'nin neredeyse tüm ürünlerine göz atmışsınız, emeğinize sağlık.Burada es geçilen bir noktaya değinmek istiyo...
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Stiv Bey 7 yıl
Steelseries'den inceleme yapmayı düşünüyor musunuz?
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TrMhMt 7 yıl
Inceleme icin tesekkur ederim.

Urunlerin ust seviye olanlari gercekten tatmin edici. Belki razer kadar degiller ama fiyatida goz onune alirsak tercih edilesi yuksek urunler. Ben dusunuyorum klavye fare ikilisini almayi.
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semıh11 7 yıl
kulaklıta ses kasmam gerekiyo point blank oynuyom
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söny 7 yıl semıh11
semıh11

kulaklıta ses kasmam gerekiyo point blank oynuyom


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Exxcrea 7 yıl
mekanik klavye hakkındaki yorumlar çok komik olmuş.Konu hakkında araştırılmadan hakkında yorum yapıldıgı belli açıkçası daha çok özen gösterilmesi gerekirdi. Alınabilecek tek ürün denmiş bu ürün için şuanda pazarda birçok ürün var razer in en üst klavyesi olan razer black widow , steelseries 6gv2 ve 7g ve türkiyede bilinmeyen birkaç markanın daha ürünleri var. Hepsi mekanik klavye ve steelseries -razerin en pahalı ürünlerinide bu klavyeler oluşturuyor.Daha yavaş yazılıyor denmiş, mekanik klavyeler ile ortalama %15 hızlı yazılır zaten en büyük avantajlarından biri budur. Bu konuda bile hata yapılmış. 15 dakka kullanıp tuşlara basmakla yorum yapılması, hiçbir yabancı forumun araştırılmaması, youtubedeki kullanıcıların bile daha iyi review ler çıkartması üzücü.Ofisinizdeki oyuncuların mekanik klavyeden haberinin olmamasıda ayrı bir komedi. hepsi uzaklaşmış malesef. Bu işten para alan, kendine oyuncu diyen ve oyunlar hakkında inceleme yapan insanların razer veya steelseries in klavyelerinden bile haberinin olmadıgı ortaya çıkmış oluyor. Yoksa mekanik klavyeden kaçmazlardı.Burdanda ortaya işin nekadar ciddiye alındıgı ortaya çıkıyor.Videoyu izleyen biride mekanik klavyeleri süs oyuncagı sanıcak, 150 dolarlık klavyeler 10 üzerinden ancak 2 alıyor. Mekanik klavyelerin neden en iyi oyuncu klavleri oldugu ve razer steelseries in en pahalı, ultimate olarak adlandırılan klavyelerinin mekanik oldugunu donanımhaber ekibinin araştırmasını tavsiye ediyorum.Belki birdahaki sefere bilmedikleri bir konu hakkında kendi hisleri yerine araştırarak doğrudüzgün şeyler anlatırlar.
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No Way Out 7 yıl Exxcrea
Exxcrea

mekanik klavye hakkındaki yorumlar çok komik olmuş.Konu hakkında araştırılmadan hakkında yorum yapıldıgı belli açıkçası daha çok özen gösterilmesi gerekirdi. Alınabilecek tek ürün denmiş bu ürün için şuanda pazarda birçok ürün var razer in en üst klavyesi olan razer black widow , steelseries 6gv2 ve 7g ve türkiyede bilinmeyen birkaç markanın daha ürünleri var. Hepsi mekanik klavye ve steelseries -razerin en pahalı ürünlerinide bu klavyeler oluşturuyor.Daha yavaş yazılıyor denmiş, mekanik klavyeler ile ortalama %15 hızlı yazılır zaten en büyük avantajlarından biri budur. Bu konuda bile hata yapılmış. 15 dakka kullanıp tuşlara basmakla yorum yapılması, hiçbir yabancı forumun araştırılmaması, youtubedeki kullanıcıların bile daha iyi review ler çıkartması üzücü.Ofisinizdeki oyuncuların mekanik klavyeden haberinin olmamasıda ayrı bir komedi. hepsi uzaklaşmış malesef. Bu işten para alan, kendine oyuncu diyen ve oyunlar hakkında inceleme yapan insanların razer veya steelseries in klavyelerinden bile haberinin olmadıgı ortaya çıkmış oluyor. Yoksa mekanik klavyeden kaçmazlardı.Burdanda ortaya işin nekadar ciddiye alındıgı ortaya çıkıyor.Videoyu izleyen biride mekanik klavyeleri süs oyuncagı sanıcak, 150 dolarlık klavyeler 10 üzerinden ancak 2 alıyor. Mekanik klavyelerin neden en iyi oyuncu klavleri oldugu ve razer steelseries in en pahalı, ultimate olarak adlandırılan klavyelerinin mekanik oldugunu donanımhaber ekibinin araştırmasını tavsiye ediyorum.Belki birdahaki sefere bilmedikleri bir konu hakkında kendi hisleri yerine araştırarak doğrudüzgün şeyler anlatırlar.


Aynen, video tamamen mekanik klavyeler hakkında insanları yanlis bilgilendiriyor.

Piyasda insanları tipi, ışıkları v.b. uyduruk şeylerle kandıran profosyonel oyuncu ekipmanı adı altında satılan aslında 10 TL'lik klavyeden farkı olmayan klavyeler videoda övünürken, gerçek oyuncu klavyesi olan mekanik klavyeler kötülenmiş.

Dünyanın en iyi e-sport oyuncularını incelerseniz hepsi mekanik klavye kullanmaktadır.

Mekanik klavyeyi özetlemek gerekirse; anti-ghost'dur, basış hissi mükemmeldir, ileti hızı çok çok daha fazldır, asla atlama yapmazlar ve inanılmaz derecede sağlamdırlar. Daha saymadığım birçok özelliği mevcut, mekanik klavyeler hakkında bilgilenmek isteyen bu linki inceleyebilir;

overclock.net/...

-

Fare incelemelerinde de birçok hata var ve çok amatör incelemeler, profosyonel e-sports ürünü adı altında satılan ürünler böyle amatörce incelenemez yoksa insanlar yanlis yönlendirilir.

Sonra neden ülkemizde e-sports gelmişmiyor derler, ah ah...
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Pentagram.Destiny 7 yıl
Uzun süredir challenger Pro kullanan birisi olarak şunu sölemeliyimki,mesela ben starcraft II oynarım ve klavyedeki birçok tuşu kullanmak zorundayım sadece üç beş rakam ve bir iki harfden ibaret değil.Ve nerdeyse 6-7 parmağım sürekli klavye tuşlarında olmasına rağmen hiç ağrı yada parmak uçlarında sızı hissetmedim.Bundan bahsetmemişler mesela.Klavyelerdeki tuşlar parmakları yormuyor.Vede klavyedeki ışık oranı nı belirleyebiliyorsunuz.İstediğiniz oranda klavye altındaki ışıklar belirlenebiliyor.Fan gerçekten sol tarafta kullandığım süre boyunca sürekli bir serinlik verdi.Ve de RTS oyuncuları sürekli klavyedeki tuşları çok fazla kullandığı için tuşların bir birine yakın olmasının faydasını görüyor.Klavye'nin ubs girişlerinden de bahsetmedikleri dikkatimi çekti.İki fan eleştirisi çok saçma aynı anda klavyenin 2 ters köşesini kullanmasını gerektiren bir oyun türü yok.FPS ve RTS ağırlıklı esports olduğunu düşünürsek tek fan gayet mantıklı.
Black Mouse'ye gelince elim çok büyük değil biraz alışma sorunu yaşadım.Ama zamanla alıştıktan sonra hareket ve tepkilere verilen cevaplar çok başarılı.Kavradıktan sonra bileğin direk mousepede temas ettiğini bu sayede daha barşılı hakimiyet sağlandığı incelemede atlanmış.Zaten direk mouseyi kavradığınızda bilek kısımınız mouseped kısımında kalıyor buda size hakimiyet gücünü arttırıyor.Mouse rts de hassas tıklamalara maruz bıraktığı.200tane ünit içersinde hızlı hamle ile bir üniti seçmeniz gerektiğinden DPI nin yüksek olması kişinin kullanışına göre hayat kurtarıcı olabiliyor.DPI nin küçümsenmesini doğru bulmadım.
Dasher mousepedi incelememişler.Oysaki ipekten simsiyah parlak bir malzemenin kenarları alevli bir kırmızı çizgileri ile conkorde bahsettikleri solukluk yok.Ve enfes şekilde mouse nin hareket etmesini sağlıyor.Kolaycada üstünde pislik tutmuyor.Bunu koyabileceğimiz özel kabıda var.
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arimurdul 7 yıl
Bu videoyu seyrettiğimde gördüm ki anlatılan bilgilerin %45i ya da daha fazlasının hatalı (en basit örnek 50 milyon tuş ömrü olan mekanik tuşlara 50 bin tuş ömrü biçilmiş. Challenger serisine ait olan 6 adet anti-ghosting özelliği MEKA klavyeye uygun görülmüş ki PS2 den bağlanan Mekanik bir klavyede 0 ghosting olur, bütün tuşlarına aynı anda basılsa PS2 bağlantısı üzerinden hepsini bilgisayar algılar USB arayüzünde ise bu 20 tuşla sınırlıdır ki bu sınır mekanik tuşlarından değil USB arayüzünden kaynaklanır) . Ürünlerin ortak noktaları sadece tek bir ürüne mal edilmiş. Ürünlerin özellikleri eksik anlatılmış, bu ürünleri özel yapan özellikler atlanmış, bu ürünü tercih edecek kişiler değerlendirilirken çok zayıf bir bakış açısı kullanılmmış...
Bu videoları izleyerek donanımlarını almaya karar veren pek çok insan var ve sizin burada anlattıklarınıza güvenerek seçimlerini yapıyorlar. Eğer siz bir edidör olarak bu bilgileri yanlış ve hatalı verirseniz son kullanıcıları da yanlış yönlendirmiş olursunuz...
Tt eSPORTS Challenger PRO, Black mouse, Shock kulaklık, Dasher mousepadi alıp kullanmamış olsam,bunları almak için interneti taramamış olsam videodaki hataları ve yanlışları göremezdim, ve bu ürünler konusunda yanlış bilgilendirilmiş bir kullanıcı daha olurdum...
Çoğu zaman merak ederim bir editör incelemesini yaparken yeteri kadar araştırma yapıyor mudur, teknik konularda direk üreticiden ya da en azından o ürünü getiren firmada sorumlu ürün müdüründen bilgi alıp detayları paylaşıyormudur diye ancak bu videodaki hataları ve yanlışları gördükçe böyle olmadığını net bir şekilde görebiliyorum...
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Fingolfin. 7 yıl
klavyenin türkçe olmaması kötü olmuş.
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zeytunk 7 yıl
ya arkadaşlar ben video izlerken yarıda donuyo neden
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saijero 7 yıl
bu 1e 1lere bayılıyorum yaa :)
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hsmaster10 7 yıl
heatblast

askere gitmedinmi mesut abi ne zaman geldin. 5 gündemi geldin. yoksa bunu Speed-Step adıyla baikasımı ekledi?


inceleme çok önceden yapılmış boşluktayken sıkılmayalım diye eklenmiş güzelde olmuş
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FreeRun 7 yıl
aman ya mouse işte , 10 tl lik satılıyor heryerde alın gitsin en güzeli..
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