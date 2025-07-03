iPhone 17 Pro Max'in batarya kapasitesi ortaya çıktı

iPhone 17 Pro Max’in 5000 mAh bataryaya sahip olacağı iddia ediliyor. iPhone 11 Pro Max'ten iPhone 16 Pro Max'e kadar pil kapasiteleri şu şekilde:
- iPhone 11 Pro Max: 3969mAh
- iPhone 12 Pro Max: 3687mAh
- iPhone 13 Pro Max: 4352mAh
- iPhone 14 Pro Max: 4323mAh
- iPhone 15 Pro Max: 4422mAh
- iPhone 16 Pro Max: 4676mAh
- iPhone 17 Pro Max: ~5000mAh
Apple'a göre iPhone 16 Pro Max'in pil ömrü 33 saat. Tabii ki bu değer gerçek kullanımı yansıtmıyor, kullanıcının cihazı kullanım biçimine göre değişiyor ve maksimum alınabilecek bir süre. iPhone 17 Pro Max’in Apple’ın ölçümüyle en az 35 saat pil ömrü sunması bekleniyor. A19 Pro çipinin Qualcomm'un Snapdragon X80 modemiyle eşleşmesi (Pro modellerde Apple’ın kendi C1 modemini kullanması beklenmiyor), verimlilik iyileştirmeleri getirecek, pil ömrüne önemli ölçüde katkıda bulunacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: