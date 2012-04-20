1e1:Haber "Sıkmayan Teknoloji Programı" 20 Nisan 2012 video şov

Genel Yayın Yönetmeni
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Part time veya Full time çalışabilecek, İnterneti kullanıcı seviyesinde kullanabilecek, Çalışma saatlerini kendisi belirleyebilecek, Gelişime açık Ekip Arkadaşları Aranmaktadır.
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Detaylar içeride (1 Haziran DH ın çıkış grafiğinin bir anda aşağı doğru döndüğü kara gün olarak tarihe geçecek) forum.donanimhaber.com/...
-MIPS' in AMD ile yola devam etmesini istiyorum. Google alırsa MIPS biter.
-Crysis 3' te fazla bir grafik gelişimi olacağını sanmıyorum. Azıcık daha detaylandırılmış olacaktır.Yeni okta bildiğimiz ilkel oklardan değil zaten. Eletrikli vs. özellikli oklardan. Ama asıl merak edilen nokta, hikaye.
-AMD ekran kartlarında fiyat indirimine gidiyor ama bizim Vatan falan hiç AMD' yi takmıyot gibi sanki kendi kartıda istediği fiyattan satıyor. Bu adamlara sorunca yok yol masrafı yok şu bu diyorda, yurtdışında 480 dolara satılan kartı Türkiye' de nasıl 820 dolara satarsın ? Bu nasıl bir kar payıdır ? Bu nasıl bir masraftır ? Nükleer denizaltıyla mı geliyor bu kartlar ?
- Küfür, argo kelimeler hayatımızın her anını kaplıyorlar. Liseye gidiyorum ve çevremde gördüğüm kişiler veya dışarıda da hep her cümlenin içinde bir '' lan '' yada ''a*ına k*** yım'' geçiyor.
- Gözlüksüz 3D Tv ler 4 veya 8 kişiye kadar aynı anda izlenebilme olanağı sağladığı zaman daha çok ilgi görecektir.
- AMD CPU alanında bir türlü isteneni veremiyor. Bulldozer dediler o kadar ama oda fos çıktı. Bulldozer 2 ler çok iyi gelecek deniliyor. İnşaallah dedikleri gibi olurda üst segmentte Intel' e bağımlı olmaktan kurtuluruz. Intel' inde fiyatları aşağı çekmesine sebebiyet verir.
- Herkes illaki zaman darlığı çektiğini söyler. Mesela bir öğrenci olsak ; 6 saat okul + 8 uyku desek, 14 saati istediğimiz gibi kullanamamış oluyoruz. Günün yarısından fazlası gidiyor. Eve geliyoruz. Yemek yiyoruz, biraz pc de takılıyoruz, ödevlerimizi yapıyoruz, sonra birazda TV izlersek izliyoruz ve yatıyoruz. Ertesi günde aynı. Kısır döngü içinde dönüp duruyoruz. Tatillerde de biraz gezmeye gidersek gidiyoruz veya evde oturuyoruz. Çaışan bir kişi içinse ; genelde çalışma saati 12 saat. Annem ve babam 12 saat çalışıyorlar. 12 günün yarısı demek. 8 saat uykuyu ekle, etti 20 saat. Zaten 1 gün 24 saat değil mi ? Bir insana 4 saat yeter mi ? Onda da dinlenerek geçirir ve o sürede biter.