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1e1:Haber "Sıkmayan Teknoloji Programı" 20 Nisan 2012 video şov

7 yıl
185,7b
1
Donanım
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Haftalık teknoloji ve oyun gündemini değerlendirdiğimiz izleyicisini sıkmayan teknoloji programı 1e1:Haber yeni bölümüyle karşınızda.
 
iPad'in 7 veya 8"'lik bir versiyonu için ne dersiniz? Oy Ver 2428 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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Capt. Awesome 7 yıl en beğenilen
TTnet'e ne kadar teşekkür etsem azdır... Videoyu yüklemeye koydum 2 saat yazıyor.


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Typov 7 yıl
Programın adı 1mbit e 1mbit olarak değişmeli.
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Glitz 7 yıl
5 saate anca izleriz artık teşekkürler TTNet.
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DH Misafiri 6 yıl
ARADIĞINIZ İŞ VE EK GELİR FIRSATI
Part time veya Full time çalışabilecek, İnterneti kullanıcı seviyesinde kullanabilecek, Çalışma saatlerini kendisi belirleyebilecek, Gelişime açık Ekip Arkadaşları Aranmaktadır.
goo.gl/...
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ketrp 6 yıl
özledimmmm :'(
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Hümiyettin 6 yıl
Ne güzel günlerdi
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DH Misafiri 6 yıl
Donanım Haber ekibinde HTC hayranlığı var olabilir ama lütfen bize bunu yansıtmayın
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Hümiyettin 6 yıl
Hala bu konuda konuşuluyor
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DH Misafiri 6 yıl
ulan şu ttnete rakip bir kaç firma çıksın artık
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Virtual Reality 7 yıl
1 Haziran dan sonra 1e1 belki olmayacak olsada kesinlikle eski tadı ve izleyici kitlesi olmayacak. Çünkü Erdinç İyikul DH ve BSC bünyesinden ayrılıyor. Kaliforniya merkezli bir mmorpg oyun firmasının Türkiye ofisinde işe başlıyor.
Detaylar içeride (1 Haziran DH ın çıkış grafiğinin bir anda aşağı doğru döndüğü kara gün olarak tarihe geçecek) forum.donanimhaber.com/...
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AC_Hawker 7 yıl
teşekkürler. yine güzel bir program.
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alito 7 yıl
gece akıcı bir şekilde, TTNET'in haberi olmadan izledim. yine keyifli bir bölümdü teşekkürler.
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.: mds :. 7 yıl
Video dolarsa izleyecez bakalım. (0.90 kbs)
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Lyns 7 yıl
Crysis 3'e ok gelmesi mükemmel.
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Hümiyettin 7 yıl
Program süper izledim ama şu TTnet yorumlarından da bıktım artık. Buraya yazmanız hiçbirşeyi değiştirmeyecektir ve zaten Mesut ve Erdinç abi TTnet' i asla kötüleyip eleştiremezler. Sayfanın en üstündeki TTnet yazısından dolayı
Buraya attığınız TTnet yorumlarını TTnet' e mail atsaydınızı daha etkili olurdu. Direkt kaynağa ulaştırmış olurdunuz şikayetinizi.



-MIPS' in AMD ile yola devam etmesini istiyorum. Google alırsa MIPS biter.

-Crysis 3' te fazla bir grafik gelişimi olacağını sanmıyorum. Azıcık daha detaylandırılmış olacaktır.Yeni okta bildiğimiz ilkel oklardan değil zaten. Eletrikli vs. özellikli oklardan. Ama asıl merak edilen nokta, hikaye.

-AMD ekran kartlarında fiyat indirimine gidiyor ama bizim Vatan falan hiç AMD' yi takmıyot gibi sanki kendi kartıda istediği fiyattan satıyor. Bu adamlara sorunca yok yol masrafı yok şu bu diyorda, yurtdışında 480 dolara satılan kartı Türkiye' de nasıl 820 dolara satarsın ? Bu nasıl bir kar payıdır ? Bu nasıl bir masraftır ? Nükleer denizaltıyla mı geliyor bu kartlar ?

- Küfür, argo kelimeler hayatımızın her anını kaplıyorlar. Liseye gidiyorum ve çevremde gördüğüm kişiler veya dışarıda da hep her cümlenin içinde bir '' lan '' yada ''a*ına k*** yım'' geçiyor.

- Gözlüksüz 3D Tv ler 4 veya 8 kişiye kadar aynı anda izlenebilme olanağı sağladığı zaman daha çok ilgi görecektir.

- AMD CPU alanında bir türlü isteneni veremiyor. Bulldozer dediler o kadar ama oda fos çıktı. Bulldozer 2 ler çok iyi gelecek deniliyor. İnşaallah dedikleri gibi olurda üst segmentte Intel' e bağımlı olmaktan kurtuluruz. Intel' inde fiyatları aşağı çekmesine sebebiyet verir.


- Herkes illaki zaman darlığı çektiğini söyler. Mesela bir öğrenci olsak ; 6 saat okul + 8 uyku desek, 14 saati istediğimiz gibi kullanamamış oluyoruz. Günün yarısından fazlası gidiyor. Eve geliyoruz. Yemek yiyoruz, biraz pc de takılıyoruz, ödevlerimizi yapıyoruz, sonra birazda TV izlersek izliyoruz ve yatıyoruz. Ertesi günde aynı. Kısır döngü içinde dönüp duruyoruz. Tatillerde de biraz gezmeye gidersek gidiyoruz veya evde oturuyoruz. Çaışan bir kişi içinse ; genelde çalışma saati 12 saat. Annem ve babam 12 saat çalışıyorlar. 12 günün yarısı demek. 8 saat uykuyu ekle, etti 20 saat. Zaten 1 gün 24 saat değil mi ? Bir insana 4 saat yeter mi ? Onda da dinlenerek geçirir ve o sürede biter.
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seksenyedi.87 7 yıl
bölüm sonundaki video süperdi. harikasın 1 e 1 haber. hiç bitmee
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