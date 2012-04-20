1e1:Haber "Sıkmayan Teknoloji Programı" 20 Nisan 2012 video şov

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iPad'in 7 veya 8"'lik bir versiyonu için ne dersiniz? Gerekli, güzel olur. Gereksiz buluyorum. 5 veya 6" olsa daha iyi olur. Oy Ver 2428 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

iPad'in 7 veya 8"'lik bir versiyonu için ne dersiniz? Gerekli, güzel olur. Gereksiz buluyorum. 5 veya 6" olsa daha iyi olur. Anket Sonlandı 2428 kişi oy verdi. Sonuçları Göster