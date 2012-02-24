1e1:Haber "Teknoloji'nin Nabzını Tutan Program" 24 Şubat/12

Genel Yayın Yönetmeni
|3:36da takılıyor ve lütfen ps vita inceleme
|Battefield daki görüntü muhteşem şu güzelim oyunu oynayamıyorum ona yanıyorum...
|jenerik müziğine kurban olim senin ;)
|Yıllardır Donanımhaber üyesiyim, ilk kez izledim 1e1'i. Güzel düşünülmüş bir program, tebrikler. Ancak beni rahatsız eden şeyler oldu. Çok sık şu şirket şu kadar kazandı, şu şirket şöyle zarar etti, operatörler zarar ediyor haberleri vardı, bunların pek de son kullanıcıları ilgilendireceğiniz sanmıyorum. Bir de Türkçe'si oturmuş sözcüklerin yerin upgrade, fake gibi kullanımlar beni rahatsız etti. Pekçok yaşı küçük insan izliyor bunların yerine Türkçeleri kullanılsa yeni nesile de daha iyi örnek olunacağını düşünüyorum. Başarılar, kolay gelsin.
|alcomm AMD
|30:06 ANAMMMMMM!!!!!
koymayın bi daha böyle resimler
|en çok Facebook u kullanıyorum...
|Beyaz giyen iyi adam siyah giyen kötü adam gibi olmuşsunuz?
Video çok iyi teşekkürler.!
|Keşke bütün videolarınız böyle serbest tarzda olsa. Herkesin sıkılmadan keyifli bir 45 dakika geçirdiğine eminim. Şu ürün ve oyun tanıtımlarınızdaki soğukluk ve basmakalıp tarzınızdan da bir sıyrılsanız ne güzel olacak. TRT haberin 80'li yıllardaki spikerleri gibisiniz. Hele Kaan Arlı yok mu! Videolarını seyrederken ben kasılıyorum ekran karşısında. :(
|oyun mevzuları çok ağırlıklı olmuş. teknolojinin değil oyun dünyasının nabzını tutmuşsunuz.
2- Modern Warfare 3'ün senaryo bölümünde helikopterdeki minigun, ipad tarzı bi aletle kontrol ediliyordu.
3- Aria kurulmadan önce turkcell'in 300-400 TL'lik faturaları ile telsim'in dalaverelerini henüz unutmadık. Şimdiki kardan zararlarını, o zaman yaptıkları karların yerine saysınlar.
4- Sadece Galaxy SII'nin satışından elde edilen ciro bile, küçük bir ülkenin yıllık bütçesi kadar ki (yaklaşık 20 milyar TL), Samsung'un yıllık cirosunu tahmin edebilir misiniz, bilmiyorum. Bu sebeple TV'lerden ettikleri zarar onlar için çerez parasından öte birşey değildir.
5- Aakash'ın önsipariş rakamıyla üretim adedi arasında 1'e 140'lık oran gerçekten de komik olmuş.
6- Apple'ın eskisi kadar kaliteye önem vermediği bir gerçek (Apple'ın telefon piyasasına girmeden önceki halini bilmeyenler yorum yapmasın. 1994 sonundan beri iyi biliyorum Apple'ı.). Nasıl ki oyun dünyasında Activision yalnızca para kazanma odaklı hareket ediyorsa, şimdi Apple öyle hareket ediyor.
Bakınız: iPhone'un maliyeti ve satış fiyatı.
Karşılaştırınız: Macintosh'larda kullanılan parçaların PC muadillerinin fiyatları ve mac'lerin fiyatları.
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1e1'le ilgili önerilerim:
1- Geçen haftaki bölüm videosunun hemen sağında video içeriği vardı ve bu yenilik gerçekten çok güzeldi. Onu bu hafta neden koymadınız acaba, merak ettim.
2- Videolarda aynen youtube videolarında olduğu gibi tamamının yüklenmesini beklemeden ilerleme yapabilmeliyiz. Tıklayabiliyorum ancak, video yine baştan başlıyor ve daha da kötüsü video, ileri tıkladığım kadar önce bitiyor.
bence dh tv açın akşamları canlı olarak günlük haber verin :D