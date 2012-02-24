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1e1:Haber "Teknoloji'nin Nabzını Tutan Program" 24 Şubat/12

7 yıl
125,5b
1
Donanım
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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1e1:Haber bu hafta da dopdolu. Metal Gear Solid 5 Duyuruldu, Çift işlemci ve 7 ekran kartlı bir sisteme ne dersiniz? Samsung, Galaxy SII satışlarından memnun! Qualcomm AMD'den kimi transfer etti? ve fazlası bu videoda!
 

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kenan_0 7 yıl
admin nolur şu ilk yorum muhabbeti yapanları silin ve bir süre banlayın. harbiden midem bulandı artık.
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bocekgrafik 7 yıl
1- Oyun oynamanın gözlere iyi geldiği tamamen zırva (Ben de sürekli bilgisayar başındayım ve bende de göz kuruluğu var).
2- Modern Warfare 3'ün senaryo bölümünde helikopterdeki minigun, ipad tarzı bi aletle kontrol ediliyordu.
3- Aria kurulmadan önce turkcell'in 300-400 TL'lik faturaları ile telsim'in dalaverelerini henüz unutmadık. Şimdiki kardan zararlarını, o zaman yaptıkları karların yerine saysınlar.
4- Sadece Galaxy SII'nin satışından elde edilen ciro bile, küçük bir ülkenin yıllık bütçesi kadar ki (yaklaşık 20 milyar TL), Samsung'un yıllık cirosunu tahmin edebilir misiniz, bilmiyorum. Bu sebeple TV'lerden ettikleri zarar onlar için çerez parasından öte birşey değildir.
5- Aakash'ın önsipariş rakamıyla üretim adedi arasında 1'e 140'lık oran gerçekten de komik olmuş.
6- Apple'ın eskisi kadar kaliteye önem vermediği bir gerçek (Apple'ın telefon piyasasına girmeden önceki halini bilmeyenler yorum yapmasın. 1994 sonundan beri iyi biliyorum Apple'ı.). Nasıl ki oyun dünyasında Activision yalnızca para kazanma odaklı hareket ediyorsa, şimdi Apple öyle hareket ediyor.
Bakınız: iPhone'un maliyeti ve satış fiyatı.
Karşılaştırınız: Macintosh'larda kullanılan parçaların PC muadillerinin fiyatları ve mac'lerin fiyatları.

* * *

1e1'le ilgili önerilerim:
1- Geçen haftaki bölüm videosunun hemen sağında video içeriği vardı ve bu yenilik gerçekten çok güzeldi. Onu bu hafta neden koymadınız acaba, merak ettim.
2- Videolarda aynen youtube videolarında olduğu gibi tamamının yüklenmesini beklemeden ilerleme yapabilmeliyiz. Tıklayabiliyorum ancak, video yine baştan başlıyor ve daha da kötüsü video, ileri tıkladığım kadar önce bitiyor.
1- Oyun oynamanın gözlere iyi geldiği tamamen zırva (Ben de sürekli bilgisayar başındayım ve bende de göz kuruluğu var).2- Modern Warfare 3'ün senaryo bö...
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2 Yanıt Yanıtla +21
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venom.X 7 yıl
gece sıkılıyordum iyiki koydunuz.
bence dh tv açın akşamları canlı olarak günlük haber verin :D
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DH Misafiri 7 yıl
3:36da takılıyor ve lütfen ps vita inceleme
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ramazandeveli 7 yıl

güzelll
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Volkanbaba 7 yıl
Battefield daki görüntü muhteşem şu güzelim oyunu oynayamıyorum ona yanıyorum...
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huscav 7 yıl
jenerik müziğine kurban olim senin ;)
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Mthan 7 yıl
Yıllardır Donanımhaber üyesiyim, ilk kez izledim 1e1'i. Güzel düşünülmüş bir program, tebrikler. Ancak beni rahatsız eden şeyler oldu. Çok sık şu şirket şu kadar kazandı, şu şirket şöyle zarar etti, operatörler zarar ediyor haberleri vardı, bunların pek de son kullanıcıları ilgilendireceğiniz sanmıyorum. Bir de Türkçe'si oturmuş sözcüklerin yerin upgrade, fake gibi kullanımlar beni rahatsız etti. Pekçok yaşı küçük insan izliyor bunların yerine Türkçeleri kullanılsa yeni nesile de daha iyi örnek olunacağını düşünüyorum. Başarılar, kolay gelsin.
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BSC Misafiri 7 yıl
alcomm AMD
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MCErgun 7 yıl
30:06 ANAMMMMMM!!!!!
koymayın bi daha böyle resimler
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dogukan50 7 yıl
en çok Facebook u kullanıyorum...
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PSYCHO! 7 yıl
Beyaz giyen iyi adam siyah giyen kötü adam gibi olmuşsunuz?
Video çok iyi teşekkürler.!
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acizcool 7 yıl
Keşke bütün videolarınız böyle serbest tarzda olsa. Herkesin sıkılmadan keyifli bir 45 dakika geçirdiğine eminim. Şu ürün ve oyun tanıtımlarınızdaki soğukluk ve basmakalıp tarzınızdan da bir sıyrılsanız ne güzel olacak. TRT haberin 80'li yıllardaki spikerleri gibisiniz. Hele Kaan Arlı yok mu! Videolarını seyrederken ben kasılıyorum ekran karşısında. :(
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usermm1 7 yıl
oyun mevzuları çok ağırlıklı olmuş. teknolojinin değil oyun dünyasının nabzını tutmuşsunuz.
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