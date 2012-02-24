1e1:Haber "Teknoloji'nin Nabzını Tutan Program" 24 Şubat/12

1e1:Haber bu hafta da dopdolu. Metal Gear Solid 5 Duyuruldu, Çift işlemci ve 7 ekran kartlı bir sisteme ne dersiniz? Samsung, Galaxy SII satışlarından memnun! Qualcomm AMD'den kimi transfer etti? ve fazlası bu videoda!

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