1GB GDDR4 bellekli Sapphire Radeon HD 2900XT satışta

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AMD-ATi'nin DirectX 10 platformunda en azından şimdilik en güçlü ekran kartı olan Radeon HD 2900XT'nin 1GB GDDR4 belleğe sahip olan modelleri yaygınlaşmaya başlıyor. Bilindiği gibi şu an sektörde AMD-ATi'den başka GDDR4 hbellek kullanan firma bulunmuyor. Samsung ile GDDR4 bellek konusunda anlaşan firma Radeon HD 2900XT'nin yanı sıra Radoen HD 2600XT'nin GDDR4 bellekli modelini de hazırlamıştı. Aslına bakılırsa GDDR4 bellekli R600 modelini ilk anons eden firma Sapphire olmasına rağmen piyasaya ilk süren ve test sonuçları ortaya çıkan ilk ürün Diamond MM'den gelmişti. Sapphire'in de kendi hazırladığı 1GB GDDR4 belleğe sahip olan Radeon HD 2900XT modelini piyasaya sürmesi ile birlikte yaygınlaşma anlamında 1GB bellekli Radeon HD 2900XT modelleri daha kolay bulunabilecek. Özellikle ülkemizdeki konumu nedeniyle Sapphire'in yeni bombasının Türkiye'de satışa çıkması da kuvvetli bir ihtmal gibi görünüyor.Sapphire'in 1GB GDDR4 belelkli Radeon HD 2900XT modeline geri dönersek kartın genel görünüm olarak 512MB GDDR3 belleğe sahip olan standart bir Radeon HD 2900XT'den çokta farklı değil. Zaten genel farklılık bellek tipi ve saat hızlarında yatıyor. Zira Sapphire Radeon HD 2900XT GDDR4'ün grafik işlemcisi 740MHz, bellekleri ise 2050MHz'de çalışmakta. GDDR4'ün etkisi ile elde edilen yüksek bellek saat hızı gözlerden kaçar gibi değil. 512-bit bellek veri yolunu kullanan kart üzerinde 320 adet stream işlemcisi yer alıyor. Kart ayrıca Crossfire desteğine de sahip. Zira ikinci bir kart tile 2GB GDDR4 belleğe sahip kağıt üzerinde son derece güçlü bir sistem de elde edilebilir. Kartın yurt dışı satış fiyatı yaklaşık olarak 600$ seviyesinde.