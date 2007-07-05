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1GB GDDR4 bellekli Sapphire Radeon HD 2900XT satışta

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
21,4b
1
56
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'nin DirectX 10 platformunda en azından şimdilik en güçlü ekran kartı olan Radeon HD 2900XT'nin 1GB GDDR4 belleğe sahip olan modelleri yaygınlaşmaya başlıyor. Bilindiği gibi şu an sektörde AMD-ATi'den başka GDDR4 hbellek kullanan firma bulunmuyor. Samsung ile GDDR4 bellek konusunda anlaşan firma Radeon HD 2900XT'nin yanı sıra Radoen HD 2600XT'nin GDDR4 bellekli modelini de hazırlamıştı. Aslına bakılırsa GDDR4 bellekli R600 modelini ilk anons eden firma Sapphire olmasına rağmen piyasaya ilk süren ve test sonuçları ortaya çıkan ilk ürün Diamond MM'den gelmişti. Sapphire'in de kendi hazırladığı 1GB GDDR4 belleğe sahip olan Radeon HD 2900XT modelini piyasaya sürmesi ile birlikte yaygınlaşma anlamında 1GB bellekli Radeon HD 2900XT modelleri daha kolay bulunabilecek. Özellikle ülkemizdeki konumu nedeniyle Sapphire'in yeni bombasının Türkiye'de satışa çıkması da kuvvetli bir ihtmal gibi görünüyor. Sapphire'in 1GB GDDR4 belelkli Radeon HD 2900XT modeline geri dönersek kartın genel görünüm olarak 512MB GDDR3 belleğe sahip olan standart bir Radeon HD 2900XT'den çokta farklı değil. Zaten genel farklılık bellek tipi ve saat hızlarında yatıyor. Zira Sapphire Radeon HD 2900XT GDDR4'ün grafik işlemcisi 740MHz, bellekleri ise 2050MHz'de çalışmakta. GDDR4'ün etkisi ile elde edilen yüksek bellek saat hızı gözlerden kaçar gibi değil. 512-bit bellek veri yolunu kullanan kart üzerinde 320 adet stream işlemcisi yer alıyor. Kart ayrıca Crossfire desteğine de sahip. Zira ikinci bir kart tile 2GB GDDR4 belleğe sahip kağıt üzerinde son derece güçlü bir sistem de elde edilebilir. Kartın yurt dışı satış fiyatı yaklaşık olarak 600$ seviyesinde.
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moffaka 12 yıl
arkadaşlar fx yazısını yazdıktan 5 dakika sonra 8800 VS 2900 yapmasaydınız zaten kafanıza taş düşerdi. bu intel&nvidia cılar amd&ati ürünü çıktığında bigün DH forumunda kıyas yapmasın kendimi kesicem yeminle kesicem.

birde yazmış direk haberin altına şu şu şukadara neden onu alıyorsunuz diye.. sanki 10 tane 2900 10 tane 8800 değiştirmişte bişey biliyormuş gibi.
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diciotto 12 yıl
fiyat olarak 489$ gözüküyor newegg de

newegg.com/...
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erkona 12 yıl
Bu kartla CF bir sistem..Muhtesem olur..Umarım küçük kardeşi gibi sıcaklık dedikodularına yol açmaz
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someone74 12 yıl
Pamuk eler cebe, kasalar ve psu lar değişecek yine
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A Dying Wish 12 yıl
küçük kardeşi gerçetken yanıyor dedikodu falan değil
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Kumandan 12 yıl
o fiyata 8800 Ultra alınır ki

8800 Ultra fiyatları

$629.99 at Newegg.com
$699.99 at TigerDirect.com
$699.99 at Amazon
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zzakall 12 yıl

Orjinalden alıntı: Qumandan

o fiyata 8800 Ultra alınır ki

8800 Ultra fiyatları

$629.99 at Newegg.com
$699.99 at TigerDirect.com
$699.99 at Amazon



Haydaaa Tamda normal HD2900XT alicakken yapilir mi simdi bu
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Towarscke 12 yıl

Orjinalden alıntı: Qumandan

o fiyata 8800 Ultra alınır ki

8800 Ultra fiyatları

$629.99 at Newegg.com
$699.99 at TigerDirect.com
$699.99 at Amazon


bu fiyatlar yurt disindaki fiyatlar... eger turkiye fiyatini bulursan geforce 8800 Ultra ve 600$'dan asagida bir fiyati varsa sahsen ben dusunmeye basladim..
yurt disinda su gibi fiyatlar...

turkiye'de 200$ fiyatli olan MP3 calar, america'da nerdeyse 100$'a bulunabiliyor..
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