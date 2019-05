2019'da teknolojiye yön verecek 5 önemli trend

Akıllı teknolojilerin hayatın her alanında yaygınlaştığı bir yılın ardından, 2019 yılında tüketici elektroniğine damgasını vuracak trendler de belli oldu. Araştırma şirketlerinin öngörülerinde akıllı cihaz ve araçların ön plana çıktığını vurgulayan Anker Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Cem Bodur, 2019'da tüketicilerin yaşamını etkileyecek en önemli 5 teknolojiyi şöyle özetledi:

Siparişleri sürücüsüz araçlar getirecek

Akıllı ofisler ile iş yerlerinin havası değişecek

Kontrol için hastaneye gitmek şart olmayacak

Haritalandırma teknolojisi hayatımızı kolaylaştıracak

2019’da verinin önemi daha da artacak

Trafikte kendi kendine yol alaniçin henüz biraz erken görünüyor. Ancak konu kısa mesafe sipariş teslimatına geldiğinde sürücüsüz araçları yakında kullanmaya başlayabiliriz. Sürücüsüz araçlar, siparişini verdiğimiz pizzayı rahatlıkla evimize getirebilir. Gideceği mesafe belirli bir alan içinde olduğundan, kontrollü bir şekilde yol alarak görevini başarıyla tamamlayabilir. Sürecin tamamen otomatik hale gelmesi maliyetleri azaltacağından, firmalar müşterilerine çok daha uygun fiyatlarla hizmet verebilir. Teknolojiye öncülük eden şirketlerin yaptıkları pilot çalışmalar, yeni yılla birlikte sürücüsüz sipariş teslimatı devrinin çok da uzak olmadığına dair önemli ipuçları barındırıyor.Teknoloji sadece cihazları değil, içinde bulunduğumuz yapıları da akıllı hale getiriyor. Sayısı hızla artan akıllı ofislerde, ısıtma ve aydınlatma gibi sistemler anlık olarak otomatik bir şekilde kontrol ediliyor. Yeni geliştirilen sensörler sayesinde, akıllı iş yerleri çalışanları tanıyor, ortamın ısı ve aydınlatma gibi değişkenlerini herkesi memnun edecek hale getiriyor. Ses ve hava kirliliğini ölçüyor, gerektiğinde yöneticileri uyarıyor. Akıllanan ofisler ile hantal projeksiyonların devri de sona eriyor. Nebula’nın ürettiği yeni akıllı projeksiyon sistemi Capsule ile projeksiyon cihazları cebe giriyor. Kola kutusunu andıran tasarımıyla Capsule, küçük gövdesiyle tüm projeksiyon ihtiyaçlarına çözüm oluyor, ofiste sunum yapmak çok daha kolay hale geliyor. Akıllı ofisler, kablo kargaşasından kurtulmak için ise Anker’in taşınabilir güç üniteleri ve kablosuz şarj cihazlarından faydalanıyor; çalışma masaları rahat bir nefes alıyor. Çalışanlara ideal bir çalışma ortamı sunarak iş yerindeki üretkenliği artıran akıllı ofisler, teknoloji devlerinin yatırım ve çalışmalarıyla hızla gelişmeye devam ediyor.Ufak bir kontrol için hastaneye gitme dönemi, akıllı cihazlar sayesinde yakında tamamen sona erecek gibi görünüyor. Firmaların geliştirdiği akıllı sağlık kitleri, kullanıcıların durumunu yakından takip ediyor, gerektiğinde onlara uyarı veriyor. Kullanıcılar teknoloji sayesinde diledikleri an sağlık durumlarını kontrol edebiliyor, gerektiğinde akıllı cihazlar üzerinden doktor ve psikologlardan özel destek alıyor. Akıllı teknolojiler sayesinde, sağlık merkezlerine ulaşmakta güçlük yaşayan insanlara alternatif sağlanıyor, yüksek maliyetli rutin kontroller çok daha ulaşılabilir hale geliyor.Akıllı telefonların vazgeçilmez özelliklerinden biri olan haritalar, yeni yılda daha da akıllı hale gelecek. Sadece gidilmek istenen yeri göstermekle kalmayacak, kullanıcıların neye ihtiyacı olduğunu öğrenip ona uygun tavsiyelerde bulunacaklar. Böylece kullanıcılar gitmek istedikleri yere çok daha hızlı gidecek, aradıkları şeyi çok daha kolay bulacak. Haritalandırma teknolojisinin getirdiği yenilikler sadece trafiğe özgü değil. Akıllı cihazlar da bu gelişmelerden faydalanıyor, kullanıcılara ev temizliğinde yardımcı olan Eufy RoboVac gibi akıllı süpürgeler bu teknolojiyi kullanıyor. 2019’da haritalandırma sistemini kullanan akıllı cihazların sayısı artacak, böylece hayat daha da kolaylaşacak.Teknoloji firmaları kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek için verinin gücünden daha fazla faydalanmanın yollarını arıyor. Aldıkları patentler ve gerçekleştirdikleri ortaklıklar ile kendilerini yeni akıllı dünyaya hazırlayan firmalar, verinin gücünden farklı şekillerde faydalanmayı amaçlıyor. Müzik uygulamaları, verileri kullanıcılarına daha iyi bir müzik deneyimi yaşatabilmek için analiz ederken, teknoloji lideri firmalar ise veriyi sürücüsüz araçlar geliştirmek için kullanıyor. Kullanıcısını her geçen gün biraz daha iyi tanıyan ve kendini onun tercihlerine göre sürekli olarak güncelleyen yeni akıllı sistemler, gücünü veriden alan teknolojik cihazlar ile birlikte, tüketicilerin hayatını her geçen gün biraz daha kolaylaştırıyor. Bu trend, hızlı gelişimine 2019 yılında da devam edecek.