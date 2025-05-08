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    X'ten İmamoğlu açıklaması: "Karara katılmıyor ve itiraz ediyoruz"

    X (Eski adıyla Twitter) platformunda Ekrem İmamoğlu'nun @ekrem_imamoglu hesabına erişim engeli uygulanıyor. X platformu konuyla ilgili açıklama paylaştı ve mahkeme kararına itiraz edeceğini duyurdu.

    X'ten İmamoğlu açıklaması: 'Karara katılmıyor ve itiraz ediyoruz' Tam Boyutta Gör
    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına bugün Türkiye’den erişim engeli getirildi. X platformu karara itiraz edeceğini duyurdu.

    X, erişim engeli hakkında açıklama paylaştı. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimi’nin mahkeme kararının görselini paylaşan X platformu, erişim engeli kararına katılmadığını ve itiraz edeceğini açıkladı. Erişim engeli talebinin yerine getirilmemesi durumunda platformun tamamına erişim engeli uygulanabileceği için İmamoğlu’nun hesabını Türkiye’deki kullanıcılara gizlediğini duyurdu.

    İmamoğlu’nun hesabı neden engellendi?

    Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İmamoğlu’nun hesabının neden engellendiğini açıkladı. Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından 24 Nisan 2025 günü yapılan paylaşımın, TCK'nın 214. maddesinde düzenlenen "suç işlemeye alenen tahrik" suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek Ekrem İmamoğlu'nun, X hesabından yapılan paylaşımları kendisinin yapmaması ve kamu düzenine zarar vermesi nedeniyle; tutukluluğunun sona ermesine kadar (tedbiren) X hesabının erişime engellenmesine karar verildi. İmamoğlu’nun tutukluluk durumu sona erene kadar erişim engeli uygulanmaya devam edilecek. Karara iki hafta içerisinde itiraz edilebileceği ifade edildi.

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