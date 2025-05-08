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    Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli!

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi. Erişim engeli kararı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama paylaştı.

    Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli! Tam Boyutta Gör
    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildi. Açılan soruşturma kapsamında "suç işlemeye tahrik" ve suç örgütünün propagandası mahiyetinde paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle @ekrem_imamoglu hesabına erişim engeli getirildiğini bildirdi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Halen tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kendisine ait, fakat kendisinin kullanmadığı (X) sosyal medya hesabından TCK'nin 214. maddesinin (suç işlemeye tahrik) ihlaline vücut verecek nitelikte suç teşkil eden, ayrıca başka soruşturma konusu olan eylemlerinin ve kurmuş olduğu suç örgütünün propagandası mahiyetinde paylaşımlara yer verildiği" tespitinde bulunulduğu kaydedildi.

    T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda erişim engeli uygulanması için BTK ve ESB'ye bildirim gönderildiği belirtildi. Karar doğrultusunda X tarafından Ekrem İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli getirildiği açıklandı.

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