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    Bayraktar AKINCI artık daha güçlü: TEBER-83 güdüm kitiyle atış yapıldı

    Bayraktar AKINCI'nın vurucu gücünü artıracak TEBER-83 güdüm kitiyle ilk atış denemesi yapıldı. Bayraktar AKINCI İHA, yaklaşık 450 kg ağırlığındaki bombaları hedeflere gönderebilecek.

    Bayraktar AKINCI artık daha güçlü: TEBER-83 güdüm kitiyle atış ya Tam Boyutta Gör
    Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI insansız hava aracının vurucu gücüne güç katacak TEBER-83 güdüm kitiyle ilk atış testi yapıldı. Hedefi tam isabetle tutturmayı başardı.

    ROKETSAN tarafından geliştirilen TEBER-83 güdüm kiti, MK-83 sınıfı yaklaşık 450 kg ağırlığındaki genel maksat bombalarını akıllı mühimmata dönüştüren yeni nesil bir güdüm sistemidir. Bu bombaların hedefi yüksek hassasiyetle tutturmasını ve hareketli hedeflere karşı yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyeti kazanmasını sağlıyor.

    TEBER-83, MK-83 sınıfı 1.000 lb (yaklaşık 454 kg) genel maksat bombalarını akıllı mühimmata dönüştürürken TEBER-81 ve TEBER-82 sırasıyla MK-81 (250 lb) ve MK-82 (500 lb) bombaları için tasarlandı. Üç kit de benzer güdüm sistemlerine sahip olsa da aralarındaki temel farklar bombaların ağırlığı, menzili ve taşıma platformlarında oluşuyor. TEBER-83 güdüm kitiyle donatılmış MK-83 sınıfı bombalar ile ağır zırhlı araçlar, tanklar, sığınaklar, korunaklı yapılar ve gemiler imha edilebilecek. AKINCI TİHA’nın vurucu gücü büyük oranda artacak.

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