23 Nisan’ın 100. Yılına özel Microsoft müziğin ve teknolojinin gücüyle çocukları buluşturdu

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Microsoft Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100’üncü yılına özel olarak Barış İçin Müzik Vakfı koro üyelerini teknolojiyle bir araya getirdi. “Dere geliyor dere” türküsünü evlerinde söyleyen ve enstrümanlarıyla çalan çocuklardan gelen görüntüler birleştirilip bir video oluşturuldu. Bu videoda çocukların umut dolu seslerini, gülen yüzlerini ve ahenkli enstrümanlarını uyum ve coşkuyla sunan Microsoft, “her şeye rağmen teknolojiyle şarkı söylemeye devam” dedi.

Daha fazlasını başarmaları için insanlara ve şirketlere güç katan Microsoft, fırsat eşitliğine sahip olamayan çocuklara karşılıksız müzik eğitimi sunan Barış İçin Müzik Vakfı koro üyeleriyle unutulmaz bir projeye imza attı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100’üncü yılına özel olarak hazırlanan videoda, koro üyeleri kendi evlerinde Microsoft Teams ile kaydettikleri solo videolarını Microsoft’a gönderdi.

“Dere geliyor dere” türküsünün koro ve enstrüman videolarını teknolojinin gücü ve müziğin evrensel diliyle birleştiren Microsoft, 23 Nisan’ın ruhunu dünyaya taşıdı. Microsoft, 85 koro üyesiyle oluşturduğu videoyla tüm çocukların ve içinde çocukla yaşayanların bayramını kutlayarak, teknolojinin gücüyle “şarkı söylemeye devam” dedi.

Videoya şu adresten ulaşabilirsiniz: Microsoft Türkiye & Barış İçin Müzik Vakfı 23 Nisan Videosu

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