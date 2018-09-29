2si1 | ANKA'ya gece gören yerli göz!

Genel Yayın Yönetmeni
Yerli savunma sanayi hızla gelişiyor. İHA'larımıza artık gece, gündüz görebilen yerli üretim kameralar takılacak. Teknoloji ve Oyun Programı 2si1'de son 1 haftanın gelişmelerini değerlendirmeye devam
Yayın akışı:
00:51 ANKA İHA'ya yerli göz: ASELSAN Cats
08:10 Gizli belgeleri evine götüren NSA çalışanı beş buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı
10:36 Red Dead Redemption 2'nin dosya boyutu 105 GB olacak!
16:36 Uyku moduna geçen bakteriler antibiyotiklerden saklanabiliyor
20:58 Yaygın kullanılan 20 ithal ilacın yerlisi üretilecek
37:05 Telltale'e tepki: "İşçilerine tazminat ödemeden projeye devam etmeye çalışmaları iğrenç"
40:11 Fortnite'ın PS4'teki cross-play betası başladı
48:09 Bu kafede engelli bireylerin kontrol ettiği robot garsonlar çalışacak
50:46 İnsan iskelet kök hücreleri keşfedildi
55:11 PlayStation Now'a PS4 ve PS2 oyunlarını indirme özelliği geldi
57:25 Spotify, DNA'nıza göre çalma listeleri oluşturacak
1:00:21 10 nm Ice Lake işlemcileri 2020’ye sarkabilir
08:10 Gizli belgeleri evine götüren NSA çalışanı beş buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı
10:36 Red Dead Redemption 2'nin dosya boyutu 105 GB olacak!
16:36 Uyku moduna geçen bakteriler antibiyotiklerden saklanabiliyor
20:58 Yaygın kullanılan 20 ithal ilacın yerlisi üretilecek
37:05 Telltale'e tepki: "İşçilerine tazminat ödemeden projeye devam etmeye çalışmaları iğrenç"
40:11 Fortnite'ın PS4'teki cross-play betası başladı
48:09 Bu kafede engelli bireylerin kontrol ettiği robot garsonlar çalışacak
50:46 İnsan iskelet kök hücreleri keşfedildi
55:11 PlayStation Now'a PS4 ve PS2 oyunlarını indirme özelliği geldi
57:25 Spotify, DNA'nıza göre çalma listeleri oluşturacak
1:00:21 10 nm Ice Lake işlemcileri 2020’ye sarkabilir
Paylaş Tweetle
Videonun konusu tamamen farklı
video içeriği 14 dakika
videonun paylaşılan akışı 1 saat