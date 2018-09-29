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2si1 | ANKA'ya gece gören yerli göz!

7 ay
16,6b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yerli savunma sanayi hızla gelişiyor. İHA'larımıza artık gece, gündüz görebilen yerli üretim kameralar takılacak. Teknoloji ve Oyun Programı 2si1'de son 1 haftanın gelişmelerini değerlendirmeye devam
Yayın akışı:
00:51 ANKA İHA'ya yerli göz: ASELSAN Cats
08:10 Gizli belgeleri evine götüren NSA çalışanı beş buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı
10:36 Red Dead Redemption 2'nin dosya boyutu 105 GB olacak!
16:36 Uyku moduna geçen bakteriler antibiyotiklerden saklanabiliyor
20:58 Yaygın kullanılan 20 ithal ilacın yerlisi üretilecek
37:05 Telltale'e tepki: "İşçilerine tazminat ödemeden projeye devam etmeye çalışmaları iğrenç"
40:11 Fortnite'ın PS4'teki cross-play betası başladı
48:09 Bu kafede engelli bireylerin kontrol ettiği robot garsonlar çalışacak
50:46 İnsan iskelet kök hücreleri keşfedildi
55:11 PlayStation Now'a PS4 ve PS2 oyunlarını indirme özelliği geldi
57:25 Spotify, DNA'nıza göre çalma listeleri oluşturacak
1:00:21 10 nm Ice Lake işlemcileri 2020’ye sarkabilir
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
caneycaney 7 ay en beğenilen
Video başlığı 2 si 1
Videonun konusu tamamen farklı
video içeriği 14 dakika
videonun paylaşılan akışı 1 saat
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Serkan_Yılmaz 7 ay
oha skandal :) hadi bozuk video olur anladım ses kayar görüntü kayar tamam da farklı video yüklemek nedir ya :D
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Ohol Oula 6 ay
Chp bu işi biliyor aga
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Zeen 7 ay
Enis kazak giyiyor tık yok bizim mesut kısa kollu tshirt ile koltuk altı çeşmeye dondu program sonunda elini falan kaldırıp bir şey söylerken gülme tutuyor.
Ter önleyici pedler var tshirtin altına yapışan Allah aşkına onlardan al tak :D en azından programda dikkatim çok dağılıyor
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fantomasds 7 ay
Araplar Türk Telekom'u işletme hakkını özelleştirmeyle aldı. Devletin kasasına 7 milyar dolar girdi. Hantal yapı revize edildi. Adamlar TT'ye 11 milyar dolar yatırım yaptılar. Borsaya açık olan bu şirket önceki yıllarda yıl sonlarında hisse sahiplerine kâr paylarını dağıttı mı dağıttı. İnşaat sektöründe zarar eden Oger Grubu özelleştirme taksitlerini bankalara ödeyemedi. Bankalar da borç karşılığı şirket hisselerini devraldı. Asıl bundan sonra korkun. 1000 Dakika 1000 sms 8GB internetli mobil paketleri Türk Bankaları 36 liraya satmaz. Merak etmeyin TT kısa sürede en çok kâr eden kuruluş olur.
1 Yanıt Yanıtla
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cronus75 6 ay fantomasds
Yıllık cirosu 6 milyar dolar olan firmayı 7 milyar dolara, yine devlet bankalarından verilen kredilerle aldılar. Ceplerinden kuruş çıkmadı. TT'nin bütün malını mülkünü binalarını arsalarını sattılar. Her şehirdeki hemen hemen en merkezi lokasyondaki binalar arsalar milyarlarca lira eder. Vatandaş Ali Bey de böyle TT alırdı. Ve zarara boğuldu, telekomda tecrübesiz adamlar battılar ve yükünü de milletin sırtına yüklediler. TT özelleştirmesi baştan aşağı fiyaskodur.
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fantomasds 7 ay
2080 Tİ alamayanların dramı!, theradipper alamayanların dramı! Bir işlemciye ekran kartına o kadar para vermeyi göze alan adam allem eder kallem eder amazondan gearbestten bir yerden alır zaten.
Dünyada bilgisayar işlemcisi üreten 40 devlet var da bir tek biz mi üretemiyoruz? Sadece ABD üretiyor.(AMD INTEL) Almanyada İngilterede Japonyada bilgisayar işlemcisi üretemiyor. Kamera konusunda japon markalar arayı açtı, diğer ülke markaları silindi. Adamlar bizim kadar hayıflanmıyordur kamera üretemiyoruz diye.
Oda lambasını ikeadan almak sizin tasarrufunuz. Ülkemizde oda lambası de üretiliyor.
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yesil_1 7 ay
Mevzuata göre yaralı ve acil hasta taşıyan her aracın geçiş üstünlüğü vardır. Ceza gelirse belgelediğiniz taktirde mahkeme iptal etmek zorundadır. Ayrıca adam öldürmediğiniz surece ceza alınmıyor dediniz. Kasten adam öldürmede evet ama trafik kazası sonucu birileri ölürse nekadar kural ihlal etseniz de ,eğer bir kamuoyu baskısı yoksa ,olay basına haber olmamışsa 1-2 ayda serbestsiniz. Hırsızlık,hakaret,darp bunlardan yatan zaten yok
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DH Misafiri 7 ay
Video başlıkla aynı değil yanlış yüklenmiş ne yazık ki.
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DH Misafiri 7 ay
Program 10 numara fakat mesut abinin ter konusuna çözüm bulması gerekiyor böyle klas bir program için çok kötü bir görüntü oluşturuyor daha öncede bir kaçkez denk geldim ama sıcakların yüksekliğine vermiştim ama şu sonbahar günlerinde hiç olmaması gerekir diye düşünüyorum.
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DH Misafiri 7 ay
Enis'in 54'ncü dakika da bahsettiği konunun dizisi çekildi zaten Netflix'te Altered Carbon adında yayınlandı.Kitaptan uyarlama zaten.Konusu şöyle Uzak gelecekte insanların ruhu/bilinci omuriliğe takılan bir çipe aktarılabiliyor,bu çip başka bir bedene takıldığı zaman yeni bedende hayat bulmuş oluyorsunuz.Teoride güzel ama öyle olmuyor tabii ki,fakirlerin sigortası çok az yada hiç olmadığı için devlet onlara ıskartaya ayrılmış suçluların bedenin verebiliyor.Tabii ki Zenginler kendilerine istedikleri bedeni bulabiliyor, İsmaii Abi'nin tabiriyle olaylar, olaylar bu gibi konular ilginizi çekiyorsa izlemenizi öneririm. Mesut Bey Torrent'ten indirebilir. :)
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DH Misafiri 7 ay
nekadar cok vatan sever var istisnalar haric
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cabriyo 7 ay
enis kirazoğlunun teknofeste gitmemesi enteresan gerçekten. hem gitmiyor hem videosunu çekiyor. abd çağırsa gider istanbulda olana gitmemiş.
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