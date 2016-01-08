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2si1 "Cracksiz" Teknoloji ve Oyun Programı

3 yıl
56,2b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümünde kırılamayan oyunlardan, PS4'ün hacklenmesinden, uçan taksilerden, Oculus'tan, oled montörlerden, yeni oyuncu sistemlerden ve diğer gelişmelerden konuşuyoruz.
2si1'i bu Cuma ne yazık ki bazı teknik aksaklıklar nedeniyle geç girmek zorunda kaldık. Sabrınız için teşekkür eder iyi seyirler dileriz.
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GoldPunch 3 yıl en beğenilen
Netflix'in gelmesine sevindim. Eğer Netflix ülkemizde tutarsa, tivibu go, digiturk play gibi platformlar internet servis sağlayıcılarla anlaşıp (tivibu daha avantajılı) fark yaratmak adına kotadan muaf hizmetler sunabilirler. Yani ülkemizde ki servis sağlayıcıların Netflix'in tekerine çomak sokmak isteyeceklerini düşünüyorum.

___________

Bu arada Gold bilgisayar ile alakalı; 1 milyar TL, eski parayla 1 katrilyon ediyor. Yani gold bilgisayarin borcu 1 katrilyon. Yoksa borcları eski parayla 1 trilyon olsa iki, üç şubeyi kapatsalar iş çözülür, borçlarını ödeyebilirlerdi.
Netflix'in gelmesine sevindim. Eğer Netflix ülkemizde tutarsa, tivibu go, digiturk play gibi platformlar internet servis sağlayıcılarla anlaşıp (tivibu daha av...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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farukk44 3 yıl
ya mesut abi bir kere de talha abinin sözünü kesme be. videoyu izlerken dizi izleyen yaşlı nineler gibi içimden 'bi dur talha konuşsun sen çok konuştun kesme sözünü' diye söylendiğimi hatırlıyorum
düzenleme: video özetle güzeldi
ya mesut abi bir kere de talha abinin sözünü kesme be. videoyu izlerken dizi izleyen yaşlı nineler gibi içimden 'bi dur talha konuşsun sen çok konuştun kesme s...
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elmek6 3 yıl
Amerika'da kaldigim zamanlarda radyolu calar saat almaya gitmistim, baktigim saatler sürekli sehir sebekesine bagli calisan saatlerdi, bana pilli lazimdi...
Aklim almiyordu elektrik kesilecek saat 12:00 dan yine baslayacak diye söyleniyordum, satici elektrik niye kesilsin diyordu. Ben israr ediyordum, o israr ediyordu sonuc kaldigim 5 sene boyunca hic elektrik kesilmedi. Hatirladikca halen gülerim :) üzülecek halimize...
Amerika'da kaldigim zamanlarda radyolu calar saat almaya gitmistim, baktigim saatler sürekli sehir sebekesine bagli calisan saatlerdi, bana pilli lazimdi...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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Mr-SeRGeN 3 yıl
Nintendo önce sürekli olarak gelecek fifa nba2k wwe battlefield cod gibi 1.parti oyunlarını desteklemeli ve sony gibi exclusive abanmalı
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Voidian 3 yıl Mr-SeRGeN
Mr-SeRGeN

Nintendo önce sürekli olarak gelecek fifa nba2k wwe battlefield cod gibi 1.parti oyunlarını desteklemeli ve sony gibi exclusive abanmalı

"fifa nba2k wwe battlefield cod gibi 1.parti"
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Mr-SeRGeN 3 yıl
Nintendo önce sürekli olarak gelecek fifa nba2k wwe battlefield cod gibi 1.parti oyunlarını desteklemeli ve sony gibi exclusive abanmalı
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fantomasds 3 yıl
Nintendo 500 liraya çıkar oyunlarda 50 lira olursa ve nintendo içinde hediye Fifa, NFS ve Call Of Duty gelirse alırım.
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Prequel 3 yıl
Nintendo güçlü bir konsol yaparsa harika olur. Ayrıca pc oyuncularına sormamak neden? Amaç platform değil oyun. Pc oyuncusuyum ama Ps4'um var özel oyunlar için ve oyun nerede olursa ben orada olurum. Ama tabii multiplatform oyunlarda pcden şaşmam çünkü gamepad ile oyun oynamaktan nefret ediyorum.



Nintendo'nun Wii'ye çıkmış çok güzel RPG oyunları var. Pandora's Tower vs. Ama ben turn-based olan, ekranın yazı ile dolduğu ilkel JRPGleri sevmiyorum. Daha modern, gene JRPG ama hem görsel, hem oynanabilirlik ve tabi en önemlisi de hikâye olarak başarılı oyunlar görmek isterim. Ama isteklerimin biraz pahalı da olduğunu biliyorum. Yapılmaz değil yapılır ama bu tür 10-15 tane oyun yapmak Nintendo için biraz zor. Ps4 ve XO bile bu maliyeti karşılamakta zorlanabilir. (Açıkçası bir yılda tüm platformlara çıkan kaliteli 3D RPG oyunlar dişimin kovuğuna gitmiyor. Keşke tüm oyunlar RPG olsa.) Ama unutmayalım ki Nintendo belirli zamanların en çok satan konsol ve oyunlarını yapmış bir firmadır. Atari diye bildiğimiz o NES oyunlarının karşılığını yeni bir konsollarïnı alarak vermek isterim. FF XV, yeni Zelda vs modernliğinde oyunlar gelirse almamak için hiçbir sebep yok. Hikâye iyi olsun, RPG olsun, oynanış modern olsun gerisi teferruat. Ama iyi hikaye ile FF 13'ü falan kastetmiyorum. Zaten JRPG oyunlarda Japonca dublaj + İngilizce altyazı koymayacaklarsa zahmet bile etmesinler. O beyin sulandırıcı İngilizce dublajları duymak hayatta istediğim son şey. Anime de izleyen biri olduğum için JRPGler oldukça ilgi alanında giriyor aslında her ne kadar hemen hemen hiç oynamadıysam da. Bu dediklerime uyan oyunlar yaparlarsa bu durum değişir. Ayrıca Western RPG de yapabilirler. Berserk'in Witcher 3 ayarında bir oyunu için deyim yerindeyse "firstborn"umu kurban ederim. Ama tabii bunlar hep hayal. Dünya bu kadar güzel bir yer değil.

Ekleme: Pokemon'un mesela iyi grafiklere sahip modern bir 3D RPGsini yapsınlar Pokemon: The Origin animesi ayarında. Öyle oyun oynanmaz mı?
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Giorgi 3 yıl
Teşekkürler video için. Zor izledim çünkü ses rahatsız edici. Oyunlarda korsan olayı bitirecekler yakında. Ukrayna'da yaşadığım için oyunları epey ucuza alıyorum ancak steam mutlaka her oyuna demo olması için oyun yapımcı firmalarına mutlaka haber vermeli. Madem Denuvo çok iyi, madem steam 2 hafta içerisinde iade edebiliyor parayı o zaman ben şu özürlü 50gb lik Just Cause 3'ü satın alıp uğraşmayayım 10gb lik demoyu deneyip direk sileyim oyunu neden iadelerle ve üstüne 50gb yi indirip vaktimi harcayayım oyun tamamlanmadıysa?! :)
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tolga1461 3 yıl
Korsanın engellemesi güzel ama bundan sonra pc oyunu fiyatları konsol oyunu fiyatlarından farklı olmaz. Firmaların gücü tamamen eline alması oyuncular açısından zararlı olur.
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dostum kertenkele 3 yıl
Şu programı iki kere indirdim sd ve hd olarak ikisinde de bu video oynatılamaz diyor oynatıcılar yıl olmuş 2016 teknoloji sitesisiniz teknoloji haberleri yapıyorsunuz ama kendi kullandığınız teknoloji taş devrinden kalma bir türlü düzeltemediniz şu sitenin sorunlarını. Resmen hurda arabalar gibi ite kaka yürütüyorsunuz siteyi. En son 240 piksel indirdim de açıldı video çamur gibi görüntü 240 piksel kadar değeriniz var sizin ancak buna yeter gücünüz
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Speed-Step 3 yıl dostum kertenkele
dostum kertenkele

Şu programı iki kere indirdim sd ve hd olarak ikisinde de bu video oynatılamaz diyor oynatıcılar yıl olmuş 2016 teknoloji sitesisiniz teknoloji haberleri yapıyorsunuz ama kendi kullandığınız teknoloji taş devrinden kalma bir türlü düzeltemediniz şu sitenin sorunlarını. Resmen hurda arabalar gibi ite kaka yürütüyorsunuz siteyi. En son 240 piksel indirdim de açıldı video çamur gibi görüntü 240 piksel kadar değeriniz var sizin ancak buna yeter gücünüz

Dostum kırdın kalbimi
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rambocuk 3 yıl
wii tutmak istiyorsa bi kere performans olarak güçlü olmalı ps4 ve xo gibi güçsüz olursa tercih sebebi olmaz
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berkerden 3 yıl
Kabul edilebilirlik falan ios hakkında bahsedilirken bu ses kalitesi, garip dalgalanmalar böyle arkadan gelen uzay filmi efekti vs. kabul edilemez. Oda yankısı olduğu da belli. Temiz düzgün bir ses böyle bir siteye lazım.
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freshmind 3 yıl
Gözüm gitti, kulağım gitti, bu neydi böyle arkadaş ...
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