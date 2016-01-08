2si1 "Cracksiz" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in bu bölümünde kırılamayan oyunlardan, PS4'ün hacklenmesinden, uçan taksilerden, Oculus'tan, oled montörlerden, yeni oyuncu sistemlerden ve diğer gelişmelerden konuşuyoruz.

2si1'i bu Cuma ne yazık ki bazı teknik aksaklıklar nedeniyle geç girmek zorunda kaldık. Sabrınız için teşekkür eder iyi seyirler dileriz.

Oculus Rift alacak mısınız? Evet Hayır Kararsızım Netflix'e üye olacak mısınız? Evet Hayır Kararsızım Oy Ver 1937 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Oculus Rift alacak mısınız? Evet Hayır Kararsızım Netflix'e üye olacak mısınız? Evet Hayır Kararsızım Anket Sonlandı 1937 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Oculus Rift alacak mısınız? 11% Evet 210 oy 75% Hayır 1446 oy 15% Kararsızım 282 oy Netflix'e üye olacak mısınız? 12% Evet 238 oy 69% Hayır 1344 oy 18% Kararsızım 354 oy 1937 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

Gold Teknoloji grubu iflasa sürükleniyor

https://www.donanimhaber.com/cep-telefonu-diger/haberleri/Gold-Teknoloji-grubu-iflasa-surukleniyor.htm



Netflix Türkiye pazarına giriş yaptı

https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/Netflix-Turkiye-pazarina-giris-yapti-Guncellendi.htm



MSI'dan grafik kartı dışarıda, hepsi bir arada bilgisayar https://www.donanimhaber.com/hazir-pc/haberleri/MSidan-grafik-karti-disarida-hepsibirarada-bilgisayar.htm

Parrot, sabit kanatlı drone modeli Disco'yu tanıttı https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Parrot-sabit-kanatli-drone-modeli-Discoyu-tanitti.htm



Karşınızda ikinci jenerasyon HTC Vive

https://www.donanimhaber.com/diger-urunler/haberleri/Karsinizda-ikinci-jenerasyon-HTC-Vive.htm



Oculus Rift'in fiyatı beklenenden yüksek çıktı

https://www.donanimhaber.com/diger-urunler/haberleri/Oculus-Riftin-fiyati-beklenenden-yuksek-cikti.htm



Sanal gerçekliği tüm vücudunuzda hissedin

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Sanal-gercekligi-tum-vucudunuzda-hissedin.htm



Garmin'den bisikletçilere Google Glass benzeri gözlük

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Garminden-bisikletcilere-Google-Glass-benzeri-gozluk.htm



Casio'dan gerçek bir akıllı saat

https://www.donanimhaber.com/cep-tel-aksesuarlari/haberleri/Casiodan-gercek-bir-akilli-saat.htm



Tesla Model S süper şarj esnasında kül oldu

https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Tesla-Model-S-super-sarj-esnasinda-kul-oldu.htm



Uçan taksi dönemi kapıda

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Ucan-taksi-donemi-kapida.htm



Dünyanın 3D kameraya sahip ilk monitörü Lenovo'dan https://www.donanimhaber.com/monitor/haberleri/Dunyanin-3D-kameraya-sahip-ilk-monitoru-Lenovodan.htm

Dell, 30-inç'lik "OLED" monitörünü duyurdu

https://www.donanimhaber.com/monitor/haberleri/Dell-30inclik-OLED-monitorunu-duyurdu.htm



Razer'dan çift batarya ve ekrana sahip akıllı saat

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Razerdan-cift-batarya-ve-ekrana-sahip-akilli-saat.htm



Razer'ın yeni web kamerası 60fps çekebiliyor

https://www.donanimhaber.com/webcam_mikrofon/haberleri/Razerin-yeni-web-kamerasi-60fps-cekebiliyor.htm



Razer, yeni canavarıyla ultrabook ile masaüstü performansını birleştirdi

https://www.donanimhaber.com/notebook/haberleri/Razer-yeni-canavariyla-ultrabook-ile-masaustu-performansini-birlestirdi.htm OLED ekranlı oyuncu faresi: SteelSeries Rival 700

https://www.donanimhaber.com/fare/haberleri/OLED-ekranli-oyuncu-faresi-SteelSeries-Rival-700.htm



Internet Explorer 8, 9 ve 10 emekliye ayrılıyor

https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/internet-Explorer-8-9-ve-10-emekliye-ayriliyor.htm

