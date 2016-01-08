2si1 "Cracksiz" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu bölümünde kırılamayan oyunlardan, PS4'ün hacklenmesinden, uçan taksilerden, Oculus'tan, oled montörlerden, yeni oyuncu sistemlerden ve diğer gelişmelerden konuşuyoruz.
2si1'i bu Cuma ne yazık ki bazı teknik aksaklıklar nedeniyle geç girmek zorunda kaldık. Sabrınız için teşekkür eder iyi seyirler dileriz.
Oculus Rift alacak mısınız? Netflix'e üye olacak mısınız? Oy Ver 1937 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
Gold Teknoloji grubu iflasa sürükleniyor
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonu-diger/haberleri/Gold-Teknoloji-grubu-iflasa-surukleniyor.htm
Netflix Türkiye pazarına giriş yaptı
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/Netflix-Turkiye-pazarina-giris-yapti-Guncellendi.htm
Karşınızda ikinci jenerasyon HTC Vive
https://www.donanimhaber.com/diger-urunler/haberleri/Karsinizda-ikinci-jenerasyon-HTC-Vive.htm
Oculus Rift'in fiyatı beklenenden yüksek çıktı
https://www.donanimhaber.com/diger-urunler/haberleri/Oculus-Riftin-fiyati-beklenenden-yuksek-cikti.htm
Sanal gerçekliği tüm vücudunuzda hissedin
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Sanal-gercekligi-tum-vucudunuzda-hissedin.htm
Garmin'den bisikletçilere Google Glass benzeri gözlük
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Garminden-bisikletcilere-Google-Glass-benzeri-gozluk.htm
Casio'dan gerçek bir akıllı saat
https://www.donanimhaber.com/cep-tel-aksesuarlari/haberleri/Casiodan-gercek-bir-akilli-saat.htm
Tesla Model S süper şarj esnasında kül oldu
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Tesla-Model-S-super-sarj-esnasinda-kul-oldu.htm
Uçan taksi dönemi kapıda
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Ucan-taksi-donemi-kapida.htm
Dell, 30-inç'lik "OLED" monitörünü duyurdu
https://www.donanimhaber.com/monitor/haberleri/Dell-30inclik-OLED-monitorunu-duyurdu.htm
Razer'dan çift batarya ve ekrana sahip akıllı saat
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Razerdan-cift-batarya-ve-ekrana-sahip-akilli-saat.htm
Razer'ın yeni web kamerası 60fps çekebiliyor
https://www.donanimhaber.com/webcam_mikrofon/haberleri/Razerin-yeni-web-kamerasi-60fps-cekebiliyor.htm
Razer, yeni canavarıyla ultrabook ile masaüstü performansını birleştirdi
https://www.donanimhaber.com/fare/haberleri/OLED-ekranli-oyuncu-faresi-SteelSeries-Rival-700.htm
Internet Explorer 8, 9 ve 10 emekliye ayrılıyor
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/internet-Explorer-8-9-ve-10-emekliye-ayriliyor.htm
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonu-diger/haberleri/Gold-Teknoloji-grubu-iflasa-surukleniyor.htm
Netflix Türkiye pazarına giriş yaptı
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/Netflix-Turkiye-pazarina-giris-yapti-Guncellendi.htm
MSI'dan grafik kartı dışarıda, hepsi bir arada bilgisayarhttps://www.donanimhaber.com/hazir-pc/haberleri/MSidan-grafik-karti-disarida-hepsibirarada-bilgisayar.htm
Parrot, sabit kanatlı drone modeli Disco'yu tanıttıhttps://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Parrot-sabit-kanatli-drone-modeli-Discoyu-tanitti.htm
Karşınızda ikinci jenerasyon HTC Vive
https://www.donanimhaber.com/diger-urunler/haberleri/Karsinizda-ikinci-jenerasyon-HTC-Vive.htm
Oculus Rift'in fiyatı beklenenden yüksek çıktı
https://www.donanimhaber.com/diger-urunler/haberleri/Oculus-Riftin-fiyati-beklenenden-yuksek-cikti.htm
Sanal gerçekliği tüm vücudunuzda hissedin
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Sanal-gercekligi-tum-vucudunuzda-hissedin.htm
Garmin'den bisikletçilere Google Glass benzeri gözlük
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Garminden-bisikletcilere-Google-Glass-benzeri-gozluk.htm
Casio'dan gerçek bir akıllı saat
https://www.donanimhaber.com/cep-tel-aksesuarlari/haberleri/Casiodan-gercek-bir-akilli-saat.htm
Tesla Model S süper şarj esnasında kül oldu
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Tesla-Model-S-super-sarj-esnasinda-kul-oldu.htm
Uçan taksi dönemi kapıda
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Ucan-taksi-donemi-kapida.htm
Dünyanın 3D kameraya sahip ilk monitörü Lenovo'dan
https://www.donanimhaber.com/monitor/haberleri/Dunyanin-3D-kameraya-sahip-ilk-monitoru-Lenovodan.htm
Dell, 30-inç'lik "OLED" monitörünü duyurdu
https://www.donanimhaber.com/monitor/haberleri/Dell-30inclik-OLED-monitorunu-duyurdu.htm
Razer'dan çift batarya ve ekrana sahip akıllı saat
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Razerdan-cift-batarya-ve-ekrana-sahip-akilli-saat.htm
Razer'ın yeni web kamerası 60fps çekebiliyor
https://www.donanimhaber.com/webcam_mikrofon/haberleri/Razerin-yeni-web-kamerasi-60fps-cekebiliyor.htm
Razer, yeni canavarıyla ultrabook ile masaüstü performansını birleştirdi
https://www.donanimhaber.com/notebook/haberleri/Razer-yeni-canavariyla-ultrabook-ile-masaustu-performansini-birlestirdi.htmOLED ekranlı oyuncu faresi: SteelSeries Rival 700
https://www.donanimhaber.com/fare/haberleri/OLED-ekranli-oyuncu-faresi-SteelSeries-Rival-700.htm
Internet Explorer 8, 9 ve 10 emekliye ayrılıyor
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/internet-Explorer-8-9-ve-10-emekliye-ayriliyor.htm
Paylaş Tweetle
___________
Bu arada Gold bilgisayar ile alakalı; 1 milyar TL, eski parayla 1 katrilyon ediyor. Yani gold bilgisayarin borcu 1 katrilyon. Yoksa borcları eski parayla 1 trilyon olsa iki, üç şubeyi kapatsalar iş çözülür, borçlarını ödeyebilirlerdi.
düzenleme: video özetle güzeldi
Aklim almiyordu elektrik kesilecek saat 12:00 dan yine baslayacak diye söyleniyordum, satici elektrik niye kesilsin diyordu. Ben israr ediyordum, o israr ediyordu sonuc kaldigim 5 sene boyunca hic elektrik kesilmedi. Hatirladikca halen gülerim :) üzülecek halimize...