2si1 | Türk Telekom indirim yaptı Vodafone yeni fiyatları açıkladı

Genel Yayın Yönetmeni
Türk Telekom, sınırsız internet fiyatlarında indirime gitti. Vodafone'un yeni sınırsız tarifeleri açıklandı. Kablonet ise AKN yerine yeni bir düzenleme ile uygun fiyatlı internet verme peşinde
Yayın akışı:
01:16 Türk Telekom, internet fiyatlarında düzenlemeye gitti
05:47 Kablonet’te AKN kalktı AST geldi!
09:27 Project CARS 3 Need for Speed Shift'e Benzeyecek
16:17 Call of Duty 2019, Ghosts 2 Değil
17:28 NASA’nın OSIRIS-REx uzay aracı, Bennu asteroidinin yörüngesine oturdu
19:17 Çin, Ay'ın 'karanlık yüzüne' iniş yaptı: İşte tarihi fotoğraf
23:00 ABD ve Çin'in ticaret savaşı, Bill Gates'in Güvenli Nükleer Enerji planını engelledi
26:44 Nintendo, 2018'de mobil oyunlardan 350 milyon dolar kazandı
30:37 World War Z geliştiricisinin Days Gone'a online mod yapma isteğine Sony "Hayır" dedi
33:12 ASELSAN Lisesi kurulacak!
49:53 Sürücüsüz araçlar ABD'de saldırıya uğruyor; silahla ateş eden bile var!
51:26 Japonya'da konsol modlama ve kayıtlı oyun editörü yazılımları yasaklandı
54:20 USB Tip-C için yeni bir güvenlik standardı geldi
56:39 AMD Ryzen Threadripper 2990WX performansını iki kata kadar arttırmak mümkün
59:50 Hyundai ve Kia elektrikli araç şarj istasyonlarındaki bekleme sorununa çözüm buldu
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Evime ulaşan hız öğle saatlerinde 74 civarı, akşam yoğun saatlerde en az 68 mbps gördüm.
Bu fiyata bana göre daha uygunu ve kalitelisi yok.
Bugün saat 14:00 gibi 40 mbps'a düştü müşteri hizmetlerini aradım 2 ayar çekti 73 mbps'e çıktı. 7 aydır NetSpeed'deyim çok memnunum tavsiye ederim. Tahadüt yok üstüne 1 sene fiyat garantisi var.
Ping normal, kopma şimdiye kadar 1 yada 2 kere oldu oda akk kalktığı günlerde ve bana gelen bakım sms'i ile.
Gerçekten neyse..
Şimdi asıl bahsetmek istediğim şu ki, meslek liseleri mühendis yetiştirmek için en verimli liseler aslında. Mühendislik fakültesini kazanıp eline bir kere dahi multimetre almamış, kumpas tutmamış, merak etmemiş, ilgi duymamış ve sırf title uğruna Anadolu Liselerinden Fen Liselerinden mühendis olmaya gelmiş gençleri, üniversitede alan derslerinde bir görün lütfen. Belki doktor, hakim, mimar, kimyager olduklarında gurur duyup övüneceğiniz başarılı insanlar, mühendislik fakültesinde eline kumpası alıp virgülden sonrasının hesabını yapamıyor. Bide diyoki bunların dijitali çıktı niye hala bununla uğraşıyoruz. İyi de arkadaşım sen 3 katlı integral alıyorsun. Cebirin anasını ağlatmışsın. Neden yahu neden virgülden sonrasını kumpasın hassasiyetine göre üst üste gelen çizgileri okuyup yazamıyorsun? Neden belki iyi bir astrofizikçi olacakken mühendis olmak istiyorsun? Yanlış mı yönlendiriliyorsunuz? Parasına mı tav oluyorsunuz? Mühendisliği memurluk mu sanıyorsunuz? İşten eve döndüğünüzde hala projedeki çıkmazı kafanıza takmayıp "Aga saat 5 dedin mi benim için iş biter. Eve iş getirmem ben!" diyip gerçekten bir şeyler başarabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bir karakter hatası yüzünden sabahlara kadar derleyemediğiniz kodlarınız olmayacak mı sanıyorsunuz?
Heee anladım siz mühendislik fakültesini bitirip hemen Elon Musk olmak istiyorsunuz, bildim dimi?
(Neyse yine çok uzatmayayım burayı uzun yazı okumayız biz.)
Meslek ve Teknik Liselerden çıkan öğrenciler bir şekilde üniversitede mühendisliği kazandığı taktirde genel derslerden çıkıp alan derslerine girdiğinde kendilerini evlerinde gibi hissediyorlar. Ama gel gelelim onlarda matematik, kimya, fizik gibi derslerde ilk seferinde çuvallıyorlar. Bununda tek sebebi Meslek ve Teknik Liselerdeki disiplinsizlik. Biz alan dersleri olduğu gün okula değil işe gidiyormuş gibi giderdik derse. Ne olduda öğretmenler ipleri bu kadar gevşettiler anlayamıyorum. Sanırım "alın hocam eti sizin kemiği benim" diyen ebeveynlerin yerine "benim oğluma kimse laf edemez" diyenler geldikten sonra, modern kültürün insana verdiği saygı ayağına heba ettik gençliği.
He tabi tabii durun ahmak öğretmenlere de iki çift kelam edeyim.
Dersin hocası diyor ki: Ben anlatıyorum bunlar anlamıyorsa ben ne yapayım..
Einstein diyor ki: Bir şeyi 6 yaşında bir çocuğa anlatamıyorsanız, siz de anlamamışsınız demektir
Son olarak Feynman'in hayatı ve felsefesi... diyerek sonlandırıyorum.
En iyisi yine nükleer santrallerdir.
Eskişehir-Sivrihisar-Kızılcaören'de ise dünya çapında önemli olan 380.000 ton toryum rezervi bulunmaktadır..Dünya toryum rezervinin % 54?ü ülkemizde bulunmaktadır. Bu özelliğiyle Türkiye'nin, nükleer hammadde için dışa bağımlı kalmayacağı söylenebilir. Nükleer yakıtlar; fosil yakıtların sebep olduğu sera etkisi, asit yağmurları ve ozon tabakasına zarar veren atıkları oluşturmaz. Bunun yanında reaktör arızalarından yayılan radyasyon ve nükleer atıkların kısa zamanda yok edilememesi ise potansiyel bir tehlikedir.