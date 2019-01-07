2si1 | Türk Telekom indirim yaptı Vodafone yeni fiyatları açıkladı

Türk Telekom, sınırsız internet fiyatlarında indirime gitti. Vodafone'un yeni sınırsız tarifeleri açıklandı. Kablonet ise AKN yerine yeni bir düzenleme ile uygun fiyatlı internet verme peşinde

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