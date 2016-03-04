2si1 "Tuzu kuru" Teknoloji ve Oyun Programı

16 önemli şirket FBI karşısında Apple'a destek veren ortak metin yayınladı
https://www.donanimhaber.com/ios--os-x--tvos--watchos/haberleri/16-onemli-sirket-FBi-karsisinda-Applea-destek-veren-ortak-metin-yayinladi.htm
iOS 9.3 size patronunuzun iPhone cihazınızı izleyip izlemediğini söyleyecek
https://www.donanimhaber.com/iphone/haberleri/iOS-93-size-patronunuzun-iPhone-cihazinizi-izleyip-izlemedigini-soyleyecek.htm
Stanford'un geliştirdiği sürücüsüz otomobil saatte 190 kilometre hızı aşabiliyor
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Stanfordun-gelistirdigi-surucusuz-otomobil-saatte-190-kilometre-hizi-asabiliyor.htm
Bazukalı drone savunma sistemi: SkyWall100 [Video]
Yeni Hayalet Avcıları filminden ilk fragman yayınlandı
https://www.donanimhaber.com/sinema-ve-dizi/haberleri/Yeni-Hayalet-Avcilari-filminden-ilk-fragman-yayinlandi.htm
Samsung kurumsal depolama için dünyanın en büyük SSD'sini tanıttı
https://www.donanimhaber.com/optik-suruculer/haberleri/Samsung-kurumsal-depolama-icin-dunyanin-en-buyuk-SSDsini-tanitti.htm
Google'ın sürücüsüz otomobili ilk defa kendi hatası nedeniyle kaza yaptı
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Googlein-surucusuz-otomobili-ilk-defa-kendi-hatasi-nedeniyle-kaza-yapti.htm
Google yeni ödeme yöntemi Hands Free'nin denemelerine başladı
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonu-diger/haberleri/Google-yeni-odeme-yontemi-Hands-Freenin-denemelerine-basladi.htm
Xperia Z5 ailesi için Marshmallow zamanı
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Xperia-Z5-ailesi-icin-Marshmallow-zamani.htm
HTC One M10'a ait ilk kısa tanıtım videosunu yayınladı
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/HTC-One-M10a-ait-ilk-kisa-tanitim-videosunu-yayinladi.htm
Paylaş Tweetle
FBI'ın apple'dan istediği:
Apple's reasonable technical assistance shall accomplish the following three important functions: (1) it will bypass or disable the auto-erase function whether or not it has been enabled; (2) it will enable the FBI to submit passcodes to the SUBJECT DEVICE for testing electronically via the physical device port, Bluetooth, Wi-Fi, or other protocol available on the SUBJECT DEVICE; and (3) it will ensure that when the FBI submits passcodes to the SUBJECT DEVICE, software running on the device will not purposefully introduce any additional delay between passcode attempts beyond what is incurred by Apple hardware.
Türkçesi kısaca
1- Kendini silme özelliğinin bypass edilmesi veya kapatılması. (iphone 10 hatalı şifreden sonra kendini siler)
2- FBI'a cihaza cihaz portu, bluetooth, wifi veya başka bir protokol üzerinde cihaz şifresinin yollanması
3- Şifre denenirken cihazın girilen şifreler arası FBI'ı bekletmemesi (iphone normalde 3. hatalı şifreden sonra 1dk 5dk 15dk 1saat 1gün 1 ay şeklinde şifre girmenizi geciktirir)
Şimdi ortada böyle bir istek varken bunun sadece 1 telefona kullanılacağına inanmak için aynştayn falan olmak gerekir. Siz nedersiniz bilmem ama Apple bunu arkakapı isteği olarak nitelendirdi.
Apple'ın cevabı:
Apple's reasonable technical assistance may include, but is not limited to: providing the FBI with a signed iPhone Software file, recovery bundle, or other Software Image File ("SIF") that can be loaded onto the SUBJECT DEVICE. The SIF will load and run from Random Access Memory ("RAM") and will not modify the iOS on the actual phone, the user data partition or system partition on the device's flash memory. The SIF will be coded by Apple with a unique identifier of the phone so that the SIF would only load and execute on the SUBJECT DEVICE. The SIF will be loaded via Device Firmware Upgrade ("DFU") mode, recovery mode, or other applicable mode available to the FBI. Once active on the SUBJECT DEVICE, the SIF will accomplish the three functions specified in paragraph 2. The SIF will be loaded on the SUBJECT DEVICE at either a government facility, or alternatively, at an Apple facility; if the latter, Apple shall provide the government with remote access to the SUBJECT DEVICE through a computer allowing the government to conduct passcode recovery analysis.
Kısaca türkçesi:
Size iPhone Software file, recovery bundle, veya Software Image File sağlayamayız ama istediğiniz üç fonksiyonu yerine getirecek sadece suçlunun telefonu için tasarlanmış ramde çalışacak bir Software Image File sağlayabiliriz. Yazının devamında bu programın telefonun depolama birimin deki yazılımı değiştirmeyeceğini ama FBI'ın amacına ulaşmasını sağlayacağını ve bunun nasıl gerçekleşeceğini açıklıyorlar.
Belgenin orjinali: assets.documentcloud.org/...
Yani kısacası apple nasıl oluyorda bir terörist konusunda FBI'a yardım etmiyor anlamıyorum gibi bir şey yok. Bu anketeki %65'in bildiği Apple teknikerleri açık açık tüm telefonlara uygulanabilecek bir firmware yazmayacaklarını ama sadece zanlının telefonun çalışacak telefonun içindeki yazılımın orijinalliğini bozmadan FBI'ı amacına ulaştıracak yazılım konusunda iş birliği yapmayı teklif etmişler. Apple terörist koruyor diye bir şey yok. Geçen haftada söylemiştim anketiniz çok aptalca.
Olayı etraflıca araştırmadan ahkam kesmenizi ise anlam veremedim. Kendi şahsi düşüncemdir eğer Apple öyle bir firmware yazarsa iphone'unuzu formatlayıp çöpe atın gitsin sebebini geçen haftaki 2si1de anlattım.