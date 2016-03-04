2si1 "Tuzu kuru" Teknoloji ve Oyun Programı

Apple ve FBI davasında son durum, Google'ın akıllı arabası ilk kazasını yaptı, Drone'lar için özel bazuka, Xperia Z5 serisi için Android 6.0, Xbox One donanımı güncellenebilir, Forza 6, PC'e geliyor

2si1'in bu bölümünde haftaya damgasını vuran konularla dopdolu. İyi seyirler.

16 önemli şirket FBI karşısında Apple'a destek veren ortak metin yayınladı https://www.donanimhaber.com/ios--os-x--tvos--watchos/haberleri/16-onemli-sirket-FBi-karsisinda-Applea-destek-veren-ortak-metin-yayinladi.htm iOS 9.3 size patronunuzun iPhone cihazınızı izleyip izlemediğini söyleyecek https://www.donanimhaber.com/iphone/haberleri/iOS-93-size-patronunuzun-iPhone-cihazinizi-izleyip-izlemedigini-soyleyecek.htm Stanford'un geliştirdiği sürücüsüz otomobil saatte 190 kilometre hızı aşabiliyor https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Stanfordun-gelistirdigi-surucusuz-otomobil-saatte-190-kilometre-hizi-asabiliyor.htm Bazukalı drone savunma sistemi: SkyWall100 [Video] https://www.donanimhaber.com/savunma-sanayi/haberleri/Bazukali-drone-savunma-sistemi-SkyWall100-Video.htm Yeni Hayalet Avcıları filminden ilk fragman yayınlandı https://www.donanimhaber.com/sinema-ve-dizi/haberleri/Yeni-Hayalet-Avcilari-filminden-ilk-fragman-yayinlandi.htm Samsung kurumsal depolama için dünyanın en büyük SSD'sini tanıttı https://www.donanimhaber.com/optik-suruculer/haberleri/Samsung-kurumsal-depolama-icin-dunyanin-en-buyuk-SSDsini-tanitti.htm Google'ın sürücüsüz otomobili ilk defa kendi hatası nedeniyle kaza yaptı https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Googlein-surucusuz-otomobili-ilk-defa-kendi-hatasi-nedeniyle-kaza-yapti.htm Google yeni ödeme yöntemi Hands Free'nin denemelerine başladı https://www.donanimhaber.com/cep-telefonu-diger/haberleri/Google-yeni-odeme-yontemi-Hands-Freenin-denemelerine-basladi.htm Xperia Z5 ailesi için Marshmallow zamanı https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Xperia-Z5-ailesi-icin-Marshmallow-zamani.htm HTC One M10'a ait ilk kısa tanıtım videosunu yayınladı https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/HTC-One-M10a-ait-ilk-kisa-tanitim-videosunu-yayinladi.htm