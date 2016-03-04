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2si1 "Tuzu kuru" Teknoloji ve Oyun Programı

3 yıl
40,1b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Apple ve FBI davasında son durum, Google'ın akıllı arabası ilk kazasını yaptı, Drone'lar için özel bazuka, Xperia Z5 serisi için Android 6.0, Xbox One donanımı güncellenebilir, Forza 6, PC'e geliyor
2si1'in bu bölümünde haftaya damgasını vuran konularla dopdolu. İyi seyirler.

16 önemli şirket FBI karşısında Apple'a destek veren ortak metin yayınladı

https://www.donanimhaber.com/ios--os-x--tvos--watchos/haberleri/16-onemli-sirket-FBi-karsisinda-Applea-destek-veren-ortak-metin-yayinladi.htm

iOS 9.3 size patronunuzun iPhone cihazınızı izleyip izlemediğini söyleyecek

https://www.donanimhaber.com/iphone/haberleri/iOS-93-size-patronunuzun-iPhone-cihazinizi-izleyip-izlemedigini-soyleyecek.htm 

Stanford'un geliştirdiği sürücüsüz otomobil saatte 190 kilometre hızı aşabiliyor

https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Stanfordun-gelistirdigi-surucusuz-otomobil-saatte-190-kilometre-hizi-asabiliyor.htm

Bazukalı drone savunma sistemi: SkyWall100 [Video]

Yeni Hayalet Avcıları filminden ilk fragman yayınlandı

https://www.donanimhaber.com/sinema-ve-dizi/haberleri/Yeni-Hayalet-Avcilari-filminden-ilk-fragman-yayinlandi.htm

Samsung kurumsal depolama için dünyanın en büyük SSD'sini tanıttı

https://www.donanimhaber.com/optik-suruculer/haberleri/Samsung-kurumsal-depolama-icin-dunyanin-en-buyuk-SSDsini-tanitti.htm 

Google'ın sürücüsüz otomobili ilk defa kendi hatası nedeniyle kaza yaptı

https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Googlein-surucusuz-otomobili-ilk-defa-kendi-hatasi-nedeniyle-kaza-yapti.htm

Google yeni ödeme yöntemi Hands Free'nin denemelerine başladı

https://www.donanimhaber.com/cep-telefonu-diger/haberleri/Google-yeni-odeme-yontemi-Hands-Freenin-denemelerine-basladi.htm

Xperia Z5 ailesi için Marshmallow zamanı

https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Xperia-Z5-ailesi-icin-Marshmallow-zamani.htm

HTC One M10'a ait ilk kısa tanıtım videosunu yayınladı

https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/HTC-One-M10a-ait-ilk-kisa-tanitim-videosunu-yayinladi.htm


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_GRKM_ 3 yıl en beğenilen
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Lazeran 3 yıl
FBI'ın apple'dan ne istediğini geçin hafta uzun uzun açıkladım. Bu haftaki canlı yayında bazı arkadaşlar olayı yanlış anlamış şeklinde yazdıklarım geçiştirilmiş. Mesut bey bir şey konuşmadan önce olayı detaylıca araştırın olan bir tane teröristin telefonunu apple neden açmıyor anlayamıyorum değil. Telefonu açarken kullanılacak methodun tüm kullanıcılara zarar verebilmesi ihtimali. Dediklerimin kanıtı:

FBI'ın apple'dan istediği:

Apple's reasonable technical assistance shall accomplish the following three important functions: (1) it will bypass or disable the auto-erase function whether or not it has been enabled; (2) it will enable the FBI to submit passcodes to the SUBJECT DEVICE for testing electronically via the physical device port, Bluetooth, Wi-Fi, or other protocol available on the SUBJECT DEVICE; and (3) it will ensure that when the FBI submits passcodes to the SUBJECT DEVICE, software running on the device will not purposefully introduce any additional delay between passcode attempts beyond what is incurred by Apple hardware.

Türkçesi kısaca

1- Kendini silme özelliğinin bypass edilmesi veya kapatılması. (iphone 10 hatalı şifreden sonra kendini siler)
2- FBI'a cihaza cihaz portu, bluetooth, wifi veya başka bir protokol üzerinde cihaz şifresinin yollanması
3- Şifre denenirken cihazın girilen şifreler arası FBI'ı bekletmemesi (iphone normalde 3. hatalı şifreden sonra 1dk 5dk 15dk 1saat 1gün 1 ay şeklinde şifre girmenizi geciktirir)

Şimdi ortada böyle bir istek varken bunun sadece 1 telefona kullanılacağına inanmak için aynştayn falan olmak gerekir. Siz nedersiniz bilmem ama Apple bunu arkakapı isteği olarak nitelendirdi.

Apple'ın cevabı:

Apple's reasonable technical assistance may include, but is not limited to: providing the FBI with a signed iPhone Software file, recovery bundle, or other Software Image File ("SIF") that can be loaded onto the SUBJECT DEVICE. The SIF will load and run from Random Access Memory ("RAM") and will not modify the iOS on the actual phone, the user data partition or system partition on the device's flash memory. The SIF will be coded by Apple with a unique identifier of the phone so that the SIF would only load and execute on the SUBJECT DEVICE. The SIF will be loaded via Device Firmware Upgrade ("DFU") mode, recovery mode, or other applicable mode available to the FBI. Once active on the SUBJECT DEVICE, the SIF will accomplish the three functions specified in paragraph 2. The SIF will be loaded on the SUBJECT DEVICE at either a government facility, or alternatively, at an Apple facility; if the latter, Apple shall provide the government with remote access to the SUBJECT DEVICE through a computer allowing the government to conduct passcode recovery analysis.

Kısaca türkçesi:

Size iPhone Software file, recovery bundle, veya Software Image File sağlayamayız ama istediğiniz üç fonksiyonu yerine getirecek sadece suçlunun telefonu için tasarlanmış ramde çalışacak bir Software Image File sağlayabiliriz. Yazının devamında bu programın telefonun depolama birimin deki yazılımı değiştirmeyeceğini ama FBI'ın amacına ulaşmasını sağlayacağını ve bunun nasıl gerçekleşeceğini açıklıyorlar.

Belgenin orjinali: assets.documentcloud.org/...

Yani kısacası apple nasıl oluyorda bir terörist konusunda FBI'a yardım etmiyor anlamıyorum gibi bir şey yok. Bu anketeki %65'in bildiği Apple teknikerleri açık açık tüm telefonlara uygulanabilecek bir firmware yazmayacaklarını ama sadece zanlının telefonun çalışacak telefonun içindeki yazılımın orijinalliğini bozmadan FBI'ı amacına ulaştıracak yazılım konusunda iş birliği yapmayı teklif etmişler. Apple terörist koruyor diye bir şey yok. Geçen haftada söylemiştim anketiniz çok aptalca.

Olayı etraflıca araştırmadan ahkam kesmenizi ise anlam veremedim. Kendi şahsi düşüncemdir eğer Apple öyle bir firmware yazarsa iphone'unuzu formatlayıp çöpe atın gitsin sebebini geçen haftaki 2si1de anlattım.
FBI'ın apple'dan ne istediğini geçin hafta uzun uzun açıkladım. Bu haftaki canlı yayında bazı arkadaşlar olayı yanlış anlamış şeklinde yazdıklarım geçiştirilmi...
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BlackBeasT 3 yıl
Aynen 20 dak. konsol konuştular
sonuç

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DH Misafiri 3 yıl
Ölmüş bir insanın bedeni bile adalet için otopside kesip doğranırlen bilgi güvenliği de neymiş??
Suç sabitse telefon incelenmeli
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DH Misafiri 3 yıl
sizin tuzunuz kuru olabilir Mesut Çevik ve Talha Aynacı, 2 senede bir konsol alabilirsininiz ama insanlar belki harçlıklarını biriktirip oyun konsolu alıyorlar ve 6-7 sene bunu kullanmak istemeleri normal. tutturmuşsunuz bi köşe yumuşatma 60 fps, ekran kartı üreten firma ceo su gibi konuşuyorsunuz. Benim elimdeki konsolun çöp olmasına alenen seviniyorsunuz ya hakkaten helal olsun size. Bu durumu eleştirmeniz gerekiyor, bu konsol mantığına tamamen aykırıdır. Bu durum sadece xbox kullanıcılarını değil Playstation kullanıcılarını da mağdur edecek. ne demek iphone a 3000 tl normal, konsola 1000 tl yi abartıyorsunuz demek? bu mu sizin savunmanız? Bu ülkede % kaç insan her sene telefon değiştiriyor? Gerçekten ikinizden de soğudum bu gece.
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DH Misafiri 3 yıl
Mesut Bey 1. dünya savaşı hakkındaki bilginizi gözden geçirmenizi öneririm
1) Tanklar 1. dünya savaşında kullanıldı ve tanklar siper savaşında üstünlük sağlayabilmek için geliştirildiler ve siper savaşınındaki çıkmazı kırmak için kilit unsur oldular. historylearningsite.co.uk/...
2) 1. dünya savaşında makineli tüfekler siper savaşının vazgeçilmez parçasıydılar. İyi konumlanmış iki makineli tüfek bile sayısız insanın ölümüne yol açmıştır ve makineli tüfekler siper savaşlarını çıkmaza sokmuşlardır. Bazı bölgelerde yıllarca taraflar birbirine üstünlük kuramadıkları için çok fazla sayıda insan ölmesine rağmen herhangi bi toprak değişimi olmamıştır. firstworldwar.com/...
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DH Misafiri 3 yıl
hep söyledik xbox one daha iyi konsol, satışlarda geride kalması microsoftun pazarlama strateji hatası...bu geriye düşüş bize çok şey kazandırdı dx12,win10 entegresi,gold üyelikte dağıtılan ücretsiz kalite oyunlar, elite controller..vs...şimdi ise uprage edilebilir konsol
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NKFPK 3 yıl
Bir Uyuşturucu baronu düşün,Hatırlarmısın bir tanesi cezaevininin nasıl kaçmıştı(Joaquin 'El Chapo)
Yok na-mahrem miş etik değil miş,
FBI bunu fİRmaya götürmeyip kendi kırsa sen buna da mı karşısın.
Karşı olduğumuz şey bu durumda dünya üzerinde dönen uyuşturucu trafiginin ülke temsilcilerinin deşifre olmaması
Bunun ortaya çıkmaması uyuşturucudan ölen binlerce insanın ölümüne ortak olmak fikirde.

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dynaturk 3 yıl
2si1 her hafta çıkmasına rağmen, ben aynı yayını 2 tekrar yaptığımın farkına vardım. benim için bu durum teknoloji ve oyun konusunun ötesine geçmiş durumda. 2si1 bağımlısı olmuşum. emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkürler.
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ygultekin82 3 yıl
Xbox One donanım olarak güncellenirse sony bu farkı exc oyunlar ile dengelemek isteyebilir ki buda Ps4 sahiplerine yarar.PS2 de olduğu gibi en kötü donanım en çeşitli oyun yelpazesi olabilir.
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skyfall00000 3 yıl
Mesut Reis demişti upgrade edilecek yeni nesil konsollar diye bak ne oldu :D Valla yeni nesil almadım Sırf bu sözü için Mesut bey in gerçekleşiyor sanırım. Allah Donanım Haberi korusun :D
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1BilimAdamı 3 yıl
1.dünya savaşında tankta vardı uçakta vardı.Hatta osmanlıda bile uçak vardı.Şahsen nazilerden ve fütirist oyunlardan bıktım tarihi olanlar çok daha iyi.Aslında süvarilerde 1.dünya savaşnda önemliydi.Assasian creed gibi birşey olabilir xd
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CaSsErDoDo 3 yıl
Battlefield 5 komple WW1 oyunu olarak gelmez. İstese de gelemez mümkünatı yok. Çünkü WW1 de ne silah var ne de 60 dolarlık oyunlara konu olacak bir unsur. Tamamıyle WW1 oyunu bekleyenler boşuna beklemesin. Ancak şu şekilde WW1 gelebilir o da Bad Company 2 oyununda olduğu gibi. Bf5 önce geçmişte başlar sonra geçmişten kalan hesaplaşmalar günümüze taşınır olur biter.Böyle olması Dice ekibine WW1 ve hatta WW2 temalı dlc ler satabilmesinin yolunu açar.Böylece ww1-ww2 isteyenler ve modern isteyenler tıpkı bc2+vietnam olayında olduğu gibi ortak bir platformda buluşmuş olurlar. İster eski savaşları tekrar yaşarlar isterlerse günümüz silahlarıyla birbirlerine sıkarlar. Hem ww1-ww2 isteyen adam tatmin olur hem de modernden kopmak istemeyen günümüz oyuncuları.
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Nostromo- 3 yıl
Ben pc'ciyim ama şahsen konsolların sık sık upgrade olmasına karşıyım. Çünkü konsol mantığına ters. Adam o konsolu alıyor en az beş sene onu kullanmak onun en doğal hakkı. Upgrade isteyenlerin zaten pc alması lazım. Böyle bir düşünce çok saçma, konsolda üst düzey grafik beklemek çok daha saçma. Bizim ülkemiz için geçerli değil ama aslında konsollar ekonomik oyun makinalarıdır. Oyun pc'si toplamak için lazım olan minimum 1000 doları olmayan bir insan (dünya için geçerli) gidiyor ucuz olan konsol alıyor. Ayrıca şunu da söyleyeyim şu anki konsolların grafik kalitesi iyi bence
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