Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

3000TL'ye oyuncu kasası olur mu? "DH-A2 incelemesi"

5 ay
19,3b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videoda İtopya'da topladığımız oyuncu kasası DH-A2'nin tasarım anlamında sunduklarına değiniyor, içerisindeki donanımları detaylandırıyor, oyun testleriyle beraber performansını sınıyoruz.
İtopya üzerinden satın almak isterseniz; DH-A2 
İtopya çeşitli bilgisayar donanımlarını teker teker de temin edebileceğiniz veyahut etlisine sütlüsüne karışmadan hazır oyuncu kasaları da alabileceğiniz bir yer, bir site. İster Acıbadem’deki mağazalarından yetkili arkadaşlara danışıp görüp alın, ister sitesinden.

Elimizdeki kasa yine bizim topladığımız, özelleştirdiğimiz DH-A2 koduyla geçen, 3000-3500TL bütçe civarına temin edebileceğimiz ki güncel fiyatına mutlaka kendiniz bakın, bir kasa oldu, şimdi detaylarına geçelim.

Kasamız Corsair’ın Carbide serisi Champ Spec 01, Mid Tower bir kasa. Büyük bir kısmı çelik malzemeden, ön kısmı plastik, sol panelde de akrilik bir penceresi var.

Önünde bir tane 12CM’lik kırmızı LED’li, kasayla gelen fan var, isterseniz öne bir tane daha ekleyebilirsiniz, sonrasında bir egzoz fanı veyahut yükselen sıcak havayı tahliye etmek için üste de fan eklenebilir.

Kasanın önünde bir USB 2.0, bir tane de USB 3.0 portu var, standart ses giriş çıkışları da mevcut.
İki tane 5.25, 4 tane de 3.5/2.5 inç HDD/SSD combo slota sahip, yükseltme yapmak için yeterince destek sunuyor.

Genel olarak sade ve yeterince kaliteli bir kasa, isterseniz içerisini renklendirirsiniz, pencereli yapısıyla güzel bir görünüm elde etmek mümkün.

Gigabyte’ın GA-B350M-D3V anakartını kullandık, AM4 soket bir anakart, hızaşırtma destekli. Çift RAM slotu var ve 2667MHz’e kadar çıkabiliyor. Arkada 3 tane USB 3.1 birinci jenerasyon, 1 tane USB 3.1 ikinci jenerasyon, iki tane de USB 2.0 portu var.
Corsair’ın soğutuculu, 8GB DDR4 2400MHz CL16 zamanlamalı RAM’ini tercih ettik. Çift kanal RAM, mesela 2x4GB şeklinde, Ryzen’lara yarıyor aslında ama bu sefer de ileriki bir RAM yükseltmesinde birini çıkarmanız gerekecekti, bu yüzden tek kanal tercih ettik, daha az masrafla yükseltmeye müsait tuttuk.

Depolamada Seagate Barracuda 1TB kapasiteli HDD’yi kullandık, arada bir tıkır tıkır sesini duyuyorsunuz ama oyun depolamak için yeterince hızlı, SSD’li bir sisteme göre biraz hantal kalabiliyor, doğal bir durum. Bu sisteme bütçenizi attırıp 128GB’lık bir SSD eklerseniz çok daha atik ve seri hale gelir, İtopya’nın özelleştirme arayüzündan kolayca halledilebiliyor.
İki temel donanıma gelelim. İşlemcimiz AMD Ryzen 3 1300X, 4 çekirdekli, XFR ile 3.7GHz’e kadar çıkabilen bir işlemci, istendiği vakit hızaşırtma da yapılabilir, 3.9GHz sularına çıkabiliyor, gerçi bizim kurulumda pek bir artısı olmadı. Cinebench’te aldığı tek ve çoklu çekirdek skorlarını karşılaştırma yapmak için kullanabilirsiniz.

İkincisi Sapphire’in Pulse serisi RX570’i. 4GB GDDR5 belleğe sahip, tek fanlı bir çözüm. RX570-RX580, bu kartlar FHD çözünürlükte oyun oynamak için hem fiyatı hem performansı, avantajlı GPU’lar, hem AMD’nin hem de İtopya’nın indirimlerinden faydalandık.

Tüm bu sisteme de yine Corsair’ın VS serisi 600W PSU’su güç veriyor, 80+ sertifikalı, kablolarının bir kısmı fileli, kaplı. En önemli özelliği sessiz olması, kullandığımız sistemde de bobin zırıltısı yapmaması.

Kasamızı detaylandırdık, temel donanımlarımız Ryzen 3 1300X ve RX570. Bütçe odaklı bir oyun sistemi olarak, bu odakla kurduk sistemi, şimdi oyun testlerine geçelim.
(Daha fazla oyun testi görmek için videoyu izleyebilirsiniz) 

Termal anlamda bir sorunu yok, işlemci stok fanıyla rahat, tam yükte dahi, tabiri caizse kafası rahat, ekran kartı da bir RX570’e göre, tek fanlı bir soğutucuya sahip olmasına rağmen yongayı rahatlıkla kontrol altında tutabiliyor, niye rahatlıkla zira sessiz de bir kart, RX serisi bir kart için şaşırttı sessizliği.

DH-A2. DH-A1’e göre bütçeyi aşağı çektik, daha uygun fiyatlı bir sistem oluşturduk. Ryzen 3 1300X günümüz için yeterli sınırında, bundan güçlü bir ekran kartı yükseltmesine uygun değil. RX570, FHD’de kesinlikle işinizi görebilecek bir kart lakin işlemcinin darboğaz oluşturduğu açık, bazen grafik ayarını ne kadar kısarsanız kısın pek bir şey değişmiyor.
DH-A2, bütçem sınırlı ama FHD’de rekabetçi oyunları rahatlıkla oynayayım, ağır oyunlarda da ille de 60 kare/saniye olmasına gerek yok, oynanabilirlik benim için yeterli diyenlere tavsiye edebileceğim bir kasa oldu.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ferucci 5 ay en beğenilen burakesan
Ne biliyim hocam ben sizin şirketler arası iletişiminizi , genelde sponsorlu oluyor bu tür videolar ben müneccim miyim?
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ferucci 5 ay
Bence fena olmamış sistem reklam sistemleri genelde pek iyi olmuyor ama bunu beğendim.
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-753AA071F 5 ay
ilk defa parasını hakeden hazır sistem görüyorum. gözlerim yaşardı. bence bu paraya gayet alınır ne kasadan ne güç kaynağından ne anakarttan kısılmamış. ekran kartı da 1050 çöpü değil. harbi güzel olmuş.
ilk defa parasını hakeden hazır sistem görüyorum. gözlerim yaşardı. bence bu paraya gayet alınır ne kasadan ne güç kaynağından ne anakarttan kısılmamış. ekran k...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Requizm 4 ay Kar Damlası Su Tanesi
4022 TL şuanda. 3000 TL'ye ne oldu sayın Donanım Haber?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Executor Arhentir 4 ay
İtopyanın fiyatları kazık.Zibiyon tane nette site var.
Tek tek toplayarak daha iyi sistem kurulur o fiyata.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcake± 4 ay
Fiyatları yükselten DH mıdır? Yanlış yerde kavga arıyorsunuz arkadaşlar.
3000 TL'ye oyun sistemi olursa bundan iyi olmaz gibi. Belki işlemciyi intel seviyesine çekebilirlerdi. İlk nesil ryzen değişik olmuş.
Rx570 ve diğer donanımlar gayet mantıklı. Çok zor bir işe girişilmiş hazır sistem incelemesiyle onu da belirteyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Leandrejose 4 ay
Bu kasanın güç kaynağı çok sorunlu. Karavana. Ben vatanda 5 kere bu kasayı değiştirdim inatla aynısını verdiler gözümün önünde 5 kere kutu açtırıp eve götürdüm. 6.da artık onlarda ikna oldular. Başka kasa tercih ettim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cgdincer 4 ay
tam keriz silkeleme sistemi :) tek kanal ram ile ryzen işlemciye hiç birşey yaptıramazsınız. Siz buna nasıl inandınız da öneriyorsunuz! ha pardon reklam olunca gözden kaçırtılıyor tabiki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 ay
teknobiyotik.com/...
şöyle birşey olabilir ben de bundan aldım 15 gün falan oldu, çöp falan değil kesinlikle. 1050Ti'dan çok daha performanslı on numara sistem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PowerPC 5 ay
bf5 fps ne olur acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m-99 5 ay
3000 tl ye oyuncu bilgisayarı toplanmaz kimi uyutuyor ya da avutuyorsunuz reklam için sırf bu tarz click bait haberler yapmaktan vazgeçin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Magnetti Marelli 5 ay
Oduncu bilgisayarı olur.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 5 ay
AMD 1300x elinde fazla varmış satma yoları bulmuş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
2,1b izlenme · 8 sa. yeni video
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
9,9b izlenme · 1 gün
07:03
48A / 540W destekli MSI MPG Z390 Edge Gaming AC'nin kutusunu açtık!
11b izlenme · 7 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,1b izlenme · 1 hf.
09:55
ASUS ROG Strix 2080 ve 2080Ti kutusundan çıkıyor!
11b izlenme · 7 ay
16:57
RTX2080Ti ve GTX1080Ti'ı karşılaştırdık! "Asus ROG Strix RTX2080Ti incelemesi"
11,1b izlenme · 6 ay
34:47
Kısa Devre | PC Donanımları ve teknolojileri programı
14,3b izlenme · 7 ay
16:17
Çift çekirdekli, geniş menzilli "Xiaomi Mi Router 4 incelemesi"
17,1b izlenme · 8 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
5,8b izlenme · 2 gün
08:02
Oyunu duvara yansıtın! "Asus ROG Aura Terminal incelemesi"
13,1b izlenme · 7 ay
12:08
4 yanı temperli cam kasa, Corsair Crsytal 570X hala alınır mı? "Corsair Crystal 570X incelemesi"
10,1b izlenme · 6 ay
10:16
Konforlu bir Taht "Rampage Throne incelemesi"
12,6b izlenme · 8 ay
17:45
Asus PG27UQ monitör incelemesi "4K, 144Hz, G-SYNC ve HDR"
17,2b izlenme · 8 ay
09:32
5000TL bütçeli, FHD oyuncu kasası "DH-A1 incelemesi"
12,3b izlenme · 6 ay
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,1b izlenme · 1 hf.
10:40
Turkcell Superbox incelemesi "Evde 4.5G internet"
29b izlenme · 9 ay
08:22
Toplasan bu fiyata olmaz "Sinerji DCZ1080 oyuncu kasası" inceleme
15,2b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim