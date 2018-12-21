3000TL'ye oyuncu kasası olur mu? "DH-A2 incelemesi"

Bu videoda İtopya'da topladığımız oyuncu kasası DH-A2'nin tasarım anlamında sunduklarına değiniyor, içerisindeki donanımları detaylandırıyor, oyun testleriyle beraber performansını sınıyoruz.

İtopya üzerinden satın almak isterseniz; DH-A2

İtopya çeşitli bilgisayar donanımlarını teker teker de temin edebileceğiniz veyahut etlisine sütlüsüne karışmadan hazır oyuncu kasaları da alabileceğiniz bir yer, bir site. İster Acıbadem’deki mağazalarından yetkili arkadaşlara danışıp görüp alın, ister sitesinden.



Elimizdeki kasa yine bizim topladığımız, özelleştirdiğimiz DH-A2 koduyla geçen, 3000-3500TL bütçe civarına temin edebileceğimiz ki güncel fiyatına mutlaka kendiniz bakın, bir kasa oldu, şimdi detaylarına geçelim.



Kasamız Corsair’ın Carbide serisi Champ Spec 01, Mid Tower bir kasa. Büyük bir kısmı çelik malzemeden, ön kısmı plastik, sol panelde de akrilik bir penceresi var.



Önünde bir tane 12CM’lik kırmızı LED’li, kasayla gelen fan var, isterseniz öne bir tane daha ekleyebilirsiniz, sonrasında bir egzoz fanı veyahut yükselen sıcak havayı tahliye etmek için üste de fan eklenebilir.



Kasanın önünde bir USB 2.0, bir tane de USB 3.0 portu var, standart ses giriş çıkışları da mevcut.

İki tane 5.25, 4 tane de 3.5/2.5 inç HDD/SSD combo slota sahip, yükseltme yapmak için yeterince destek sunuyor.



Genel olarak sade ve yeterince kaliteli bir kasa, isterseniz içerisini renklendirirsiniz, pencereli yapısıyla güzel bir görünüm elde etmek mümkün.



Gigabyte’ın GA-B350M-D3V anakartını kullandık, AM4 soket bir anakart, hızaşırtma destekli. Çift RAM slotu var ve 2667MHz’e kadar çıkabiliyor. Arkada 3 tane USB 3.1 birinci jenerasyon, 1 tane USB 3.1 ikinci jenerasyon, iki tane de USB 2.0 portu var.

Corsair’ın soğutuculu, 8GB DDR4 2400MHz CL16 zamanlamalı RAM’ini tercih ettik. Çift kanal RAM, mesela 2x4GB şeklinde, Ryzen’lara yarıyor aslında ama bu sefer de ileriki bir RAM yükseltmesinde birini çıkarmanız gerekecekti, bu yüzden tek kanal tercih ettik, daha az masrafla yükseltmeye müsait tuttuk.



Depolamada Seagate Barracuda 1TB kapasiteli HDD’yi kullandık, arada bir tıkır tıkır sesini duyuyorsunuz ama oyun depolamak için yeterince hızlı, SSD’li bir sisteme göre biraz hantal kalabiliyor, doğal bir durum. Bu sisteme bütçenizi attırıp 128GB’lık bir SSD eklerseniz çok daha atik ve seri hale gelir, İtopya’nın özelleştirme arayüzündan kolayca halledilebiliyor.

İki temel donanıma gelelim. İşlemcimiz AMD Ryzen 3 1300X, 4 çekirdekli, XFR ile 3.7GHz’e kadar çıkabilen bir işlemci, istendiği vakit hızaşırtma da yapılabilir, 3.9GHz sularına çıkabiliyor, gerçi bizim kurulumda pek bir artısı olmadı. Cinebench’te aldığı tek ve çoklu çekirdek skorlarını karşılaştırma yapmak için kullanabilirsiniz.



İkincisi Sapphire’in Pulse serisi RX570’i. 4GB GDDR5 belleğe sahip, tek fanlı bir çözüm. RX570-RX580, bu kartlar FHD çözünürlükte oyun oynamak için hem fiyatı hem performansı, avantajlı GPU’lar, hem AMD’nin hem de İtopya’nın indirimlerinden faydalandık.



Tüm bu sisteme de yine Corsair’ın VS serisi 600W PSU’su güç veriyor, 80+ sertifikalı, kablolarının bir kısmı fileli, kaplı. En önemli özelliği sessiz olması, kullandığımız sistemde de bobin zırıltısı yapmaması.



Kasamızı detaylandırdık, temel donanımlarımız Ryzen 3 1300X ve RX570. Bütçe odaklı bir oyun sistemi olarak, bu odakla kurduk sistemi, şimdi oyun testlerine geçelim.

(Daha fazla oyun testi görmek için videoyu izleyebilirsiniz)



Termal anlamda bir sorunu yok, işlemci stok fanıyla rahat, tam yükte dahi, tabiri caizse kafası rahat, ekran kartı da bir RX570’e göre, tek fanlı bir soğutucuya sahip olmasına rağmen yongayı rahatlıkla kontrol altında tutabiliyor, niye rahatlıkla zira sessiz de bir kart, RX serisi bir kart için şaşırttı sessizliği.



DH-A2. DH-A1’e göre bütçeyi aşağı çektik, daha uygun fiyatlı bir sistem oluşturduk. Ryzen 3 1300X günümüz için yeterli sınırında, bundan güçlü bir ekran kartı yükseltmesine uygun değil. RX570, FHD’de kesinlikle işinizi görebilecek bir kart lakin işlemcinin darboğaz oluşturduğu açık, bazen grafik ayarını ne kadar kısarsanız kısın pek bir şey değişmiyor.

DH-A2, bütçem sınırlı ama FHD’de rekabetçi oyunları rahatlıkla oynayayım, ağır oyunlarda da ille de 60 kare/saniye olmasına gerek yok, oynanabilirlik benim için yeterli diyenlere tavsiye edebileceğim bir kasa oldu.