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    MG7 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri

    170 beygirlik 1.5 litre turbo benzinli motorla satışa sunulan yeni MG7, Türkiye'de Passion ve Excellence donanım seviyeleriyle tercih edilebiliyor. İşte MG7 fiyatları:

    Türkiye'de Doğan Trend Otomotiv'in temsil ettiği MG, dinamik silüetiyle dikkat çeken MG7 modelini satışa sundu. Benzinli motora sahip MG7 Türkiye fiyatları lansmana özel 2.470.000 TL'den başlıyor.

    MG7 Türkiye fiyat listesi 💸(Mayıs 2025)
    Model Fiyat
    MG7 Passion 2.470.000 TL
    MG7 Excellence 2.690.000 TL
    MG7 Excellence Red Edition 2.770.000 TL

    MG7, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni MG7 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    MG7; 4884 mm uzunluğa, 1889 mm genişliğe, 1447 mm yüksekliğe ve 2778 mm aks mesafesine sahip. Donanım seviyesine bağlı olarak 18 veya 19 inç alüminyum alaşımlı jantlarla satın alınabilen modelde 375 litrelik bagaj hacmi sunuluyor.

    MG7'nin kalbinde 170 PS güç ve 275 Nm tork üreten 1.5 litre turbo benzinli motor bulunuyor. Son hızı 200 km/s olarak açıklanan modelin birleşik yakıt tüketimi de fabrika verilerine göre 100 km'de 7 litre.

    Yeni MG7 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    MG7'nin Passion donanım seviyesinde dört egzoz çıkışı, LED ön-arka farlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 6 yöne elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu, bel desteği, 4 yöne ayarlanabilir ön yolcu koltuğu, 33 inç UniScreen bilgi-eğlence sistemi, çift bölgeli otomatik klima, 6 hoparlör, kablosuz şarj ünitesi, adaptif hız sabitleyici, otomatik acil durum freni, ön çarpışma uyarısı, şerit ihlal ikazı, şerit takip desteği ve geri görüş kamerası gibi standart donanımlar bulunuyor.

    Excellence ise bunlara ek olarak elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, ön sis farları, elektrikli bagaj kapağı, otomatik katlanan hafızalı yan aynalar, hafızalı sürücü koltuğu, Heritage koltuklar, elektrikli ayarlanabilir ön yolcu koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, ambiyans aydınlatma, otomatik kararan dikiz aynası ve 360 kamera gibi özellikler sunuyor. Bu versiyonda head-up display ve 9 hoparlörlü Bose ses sistemi gibi opsiyonlar da mevcut.

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