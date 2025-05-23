MG7 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri

Türkiye'de Doğan Trend Otomotiv'in temsil ettiği MG, dinamik silüetiyle dikkat çeken MG7 modelini satışa sundu. Benzinli motora sahip MG7 Türkiye fiyatları lansmana özel 2.470.000 TL'den başlıyor.
|Model
|Fiyat
|MG7 Passion
|2.470.000 TL
|MG7 Excellence
|2.690.000 TL
|MG7 Excellence Red Edition
|2.770.000 TL
MG7, özellikleriyle neler sunuyor❓
MG7'nin kalbinde 170 PS güç ve 275 Nm tork üreten 1.5 litre turbo benzinli motor bulunuyor. Son hızı 200 km/s olarak açıklanan modelin birleşik yakıt tüketimi de fabrika verilerine göre 100 km'de 7 litre.
Excellence ise bunlara ek olarak elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, ön sis farları, elektrikli bagaj kapağı, otomatik katlanan hafızalı yan aynalar, hafızalı sürücü koltuğu, Heritage koltuklar, elektrikli ayarlanabilir ön yolcu koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, ambiyans aydınlatma, otomatik kararan dikiz aynası ve 360 kamera gibi özellikler sunuyor. Bu versiyonda head-up display ve 9 hoparlörlü Bose ses sistemi gibi opsiyonlar da mevcut.
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