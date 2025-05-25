Samsung, One UI 7 dağıtım planını yeniledi: Tüm cihazlar Temmuz 2025'e kadar güncellenecek

One UI 8 beta süreci başlıyor
Samsung'un planına göre, çoğu model stabil One UI 7 sürümüne kavuştu. Kalan modellerin ise Haziran ayı içerisinde güncellenmesi bekleniyor. Galaxy Tab A9 ve Galaxy A05s kullanıcıları ise Temmuz 2025'e kadar bu yeni sürüme kavuşacak. Özellikle Galaxy A ve Galaxy M serisi gibi orta ve giriş segmentteki cihazların da güncelleme listesinde yer alması dikkat çekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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