Samsung, One UI 7 dağıtım planını yeniledi: Tüm cihazlar Temmuz 2025'e kadar güncellenecek

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi için yeni bir dağıtım takvimi yayınladı. Güncellenmiş liste, Samsung Almanya'nın resmi web sitesinde görüldü. Listede, halihazırda güncellemeyi almış cihazların yanı sıra, kısa süre içinde One UI 7'ye geçiş yapacak akıllı telefon ve tabletler de yer alıyor.

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One UI 8 beta süreci başlıyor

Samsung'un planına göre, çoğu model stabil One UI 7 sürümüne kavuştu. Kalan modellerin ise Haziran ayı içerisinde güncellenmesi bekleniyor. Galaxy Tab A9 ve Galaxy A05s kullanıcıları ise Temmuz 2025'e kadar bu yeni sürüme kavuşacak. Özellikle Galaxy A ve Galaxy M serisi gibi orta ve giriş segmentteki cihazların da güncelleme listesinde yer alması dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Bu arada, One UI 7 henüz tüm uyumlu cihazlara ulaşmamışken, Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8 için beta test sürecine başlaması bekleniyor. One UI 8'in yaz aylarında çıkacağı ve erken sürümlere bakıldığında radikal yenilikler getirmeyeceği öngörülüyor. One UI 8'in alıcıları arasında yer alması muhtemel cihazların ön listesi de şimdiden internete sızmış durumda.

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