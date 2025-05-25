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    Samsung, One UI 7 dağıtım planını yeniledi: Tüm cihazlar Temmuz 2025'e kadar güncellenecek

    Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi için takvimi güncelledi. Birçok uyumlu Galaxy modeli halihazırda güncellemeyi aldı; kalanlar ise Temmuz 2025'e kadar tamamlanacak.

    Samsung, One UI 7 dağıtım planını yeniledi Tam Boyutta Gör
    Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi için yeni bir dağıtım takvimi yayınladı. Güncellenmiş liste, Samsung Almanya'nın resmi web sitesinde görüldü. Listede, halihazırda güncellemeyi almış cihazların yanı sıra, kısa süre içinde One UI 7'ye geçiş yapacak akıllı telefon ve tabletler de yer alıyor.

    One UI 8 beta süreci başlıyor

    Samsung'un planına göre, çoğu model stabil One UI 7 sürümüne kavuştu. Kalan modellerin ise Haziran ayı içerisinde güncellenmesi bekleniyor. Galaxy Tab A9 ve Galaxy A05s kullanıcıları ise Temmuz 2025'e kadar bu yeni sürüme kavuşacak. Özellikle Galaxy A ve Galaxy M serisi gibi orta ve giriş segmentteki cihazların da güncelleme listesinde yer alması dikkat çekiyor.

    Samsung, One UI 7 dağıtım planını yeniledi Tam Boyutta Gör
    Bu arada, One UI 7 henüz tüm uyumlu cihazlara ulaşmamışken, Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8 için beta test sürecine başlaması bekleniyor. One UI 8'in yaz aylarında çıkacağı ve erken sürümlere bakıldığında radikal yenilikler getirmeyeceği öngörülüyor. One UI 8'in alıcıları arasında yer alması muhtemel cihazların ön listesi de şimdiden internete sızmış durumda.
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    gun 1 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 1 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 3 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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