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    Haziran ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi

    Squid Game ve The Bear'ın heyecanla beklenen yeni sezonları, Marvel dizisi Ironheart, Apple TV+'tan yeni diziler... Haziran ayında izleyicileri dikkat çekici diziler bekliyor.

    Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi Haziran ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlayacak; Diğer yandan bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.

    Haziran Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi

    Haziran ayında Squid Game ve The Bear gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; Ironheart ve Smoke gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte Haziran ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:

    1️⃣ Squid Game 3. Sezon

    Squid Game 3. sezon Tam Boyutta Gör
    Netflix'in en çok izlenen dizisi olan Squid Game, önümüzdeki ay 3. ve son sezonuyla ekranlara geri dönecek.
    • Yayın Tarihi: 27 Haziran
    • Platform: Netflix
    • Tür: Gerilim

    Sevilen dizinin hikâyesini noktalayacak olan 3. sezon, bu ölümcül oyundan sonsuza dek kurtulmaya çalışan yarışmacıların hikâyesini anlatmaya devam edecek. Daha önce bu oyunlardan sağ çıkmayı başaran Seong Gi-hun, başarısız olan ayaklanma sonrası kendisini bir kez daha aynı ölümcül oyunun içinde bulacak.

    2️⃣ The Bear 4. Sezon

    The Bear 4. Sezon Tam Boyutta Gör
    Komedi ve dramayı başarıyla harmanlayan ilk üç sezonuyla sağlam bir hayran kitlesi oluşturmayı başaran The Bear, Haziran ayında 4. sezonuyla geri dönecek.
    • Yayın Tarihi: 26 Haziran
    • Platform: Disney+
    • Tür: Drama, Komedi

    Ailesinin Chicago'daki küçük büfesini lüks bir restorana dönüştürmeye çalışan genç şef Carmen Berzatto, mutfak ekibiyle birlikte yine çeşitli zorluklarla boğuşacak. Carmen, Sydney ve Richie bir yandan restoranı ayakta tutmak için canla başla savaşırken, diğer yandan kendi içlerindeki çatışmalarla uğraşmak zorunda kalacak.

     

    3️⃣ Ironheart

    Ironheart Tam Boyutta Gör
    Haziran ayında izleyicilerle buluşacak bir diğer dizi de Marvel yapımı Ironheart olacak. Dizi, çizgiromanlarda Iron Man'in rolünü devralan Riri Williams karakterine odaklanacak.
    • Yayın Tarihi: 24 Haziran
    • Platform: Disney+
    • Tür: Süper Kahraman, Aksiyon

    Ironheart, kısıtlı imkânlarına rağmen kendi Iron Man kıyafetini geliştiren genç mühendis Riri Williams’ın kahramanlık yolunda ilk adımları atmasını anlatacak. Karaktere ilk olarak Black Panther: Wakanda Forever'da gördüğümüz Dominique Thorne hayat veriyor.

    4️⃣ Smoke

    Smoke Tam Boyutta Gör
    Orijinal dizilerinin sayısını hızla arttıran Apple TV+'ta önümüzdeki ay ekrana gelecek en dikkat çekici dizi Smoke olacak.
    • Yayın Tarihi: 28 Haziran
    • Platform: Apple TV+
    • Tür: Polisiye, Gizem

    Kingsman ve Carry-On gibi filmlerden tanıdığımız Taron Egerton'ın başrolünü üstlendiği Smoke, bir dizi kundaklama olayını araştıran iki dedektife odaklanıyor. Biri yangın uzmanı diğeri polis dedektifi olan iki dedektif, bu kundaklamaların arkasındaki kişi ya da kişileri yakalamak için ipuçları peşinde koşuyor. Smoke, suç türünde dikkat çekici işler ortaya koyan ünlü yazar Dennis Lehane (Shutter Island, Gone Baby Gone)'in imzasını taşıyor.

    5️⃣ Stick

    Stick Tam Boyutta Gör
    Haziran ayında başlayacak bir diğer Apple TV+ dizisi de ünlü oyuncu Owen Wilson'ın başrolünü üstlendiği Stick olacak.
    • Yayın Tarihi: 3 Haziran
    • Platform: Apple TV+
    • Tür: Komedi

    Owen Wilson dizide eski bir golfçüyü canlandırıyor. İşinden kovulduktan sonra karısı tarafından da terk edilen Pryce Cahill (Wilson), golf sahasında büyük başarılara imza atabilecek genç bir yetenekle tanışınca kendisini yeniden heyecanlandıran bir ışık görür. Bu gencin koçluğunu yapmaya başlayan Cahill, oyuncu olarak ulaşamadığı o büyük başarıya koç olarak ulaşmaya çalışacaktır.

    6️⃣ Countdown

    Countdown Tam Boyutta Gör
    Haziran ayında Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizi ise Countdown olacak.
    • Yayın Tarihi: 25 Haziran
    • Platform: Amazon Prime Video
    • Tür: Gerilim, Drama

    Supernatural dizisinden tanıdığımız Jensen Ackles'ın başrolünü üstlendiği Countdown, İç Güvenlik Bakanlığı'nda görevli olan bir ajanın gün ortasında öldürülmesiyle başlıyor. Los Angeles'ta gerçekleşen bu cinayeti araştırması için çeşitli kolluk kuvvetlerinden gizli ajanlar bir araya getiriliyor. Soruşturmayı yürüten bu özel time alınan Los Angeles Polis Departmanı dedektifi Mark Meachum (Ackles), kısa süre sonra kendisini giderek derinleşen bir komplonun içinde buluyor.

    7️⃣ We Were Liars

    We Were Liars Tam Boyutta Gör
    Haziran ayında Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak bir diğer dizi de gençlik dizileriyle "katil kim" hikâyelerini buluşturan We Were Liars olacak.
    • Yayın Tarihi: 18 Haziran
    • Platform: Amazon Prime Video
    • Tür: Gerilim, Gizem

    17 yaşında bir kız, iki yıl önce ailesinin yazlık evinde geçirdiği ve hatırlayamadığı korkunç bir kazadan sağ kurtulmuştur. Geçirdiği kazanın ayrıntılarını hatırlamaya kararlı bir şekilde geri döner ancak parçalar bir araya gelmeye başladığında sadece o gece neler yaşandığını değil, kendisiyle ilgili şok edici bir gerçeği de keşfeder

    8️⃣ Revival

    Revival Tam Boyutta Gör
    ABD'de SyFy kanalında ekrana gelecek olan Revival, aynı adlı çizgi romanın bir uyarlaması olacak.
    • Yayın Tarihi: 12 Haziran
    • Platform: SyFy
    • Tür: Gerilim, Dram

    Wisconsin kırsalında mucizevi bir günde, yakın zamanda ölmüş olanlar aniden mezarlarından kalkar. Ancak bu bir zombi hikâyesi değil. Çünkü ‘dirilenler’ tıpkı eskiden oldukları gibi görünmekte ve davranmaktadırlar. Kasaba bu şok edici olayın etkileriyle baş etmeye çalışırken, yaşanan bir cinayet, kızını tek başına büyütmeye çalışan polis memuru Dana Cypress'ı tuhaf bir davanın içine atar. Bu davada canlı, cansız herkes şüphelidir.

    9️⃣ Mercy for None

    Mercy for None Tam Boyutta Gör
    İngilizce olmayan yapımlarıyla da büyük başarı yakalayan Netflix, Haziran ayında da Güney Kore yapımı Mercy for None'ı izleyicilerin beğenisine sunacak.
    • Yayın Tarihi: 6 Haziran
    • Platform: Netflix
    • Tür: Aksiyon, Suç

    Suç dünyasının en sert dövüşçüsü olan Gijun, Seul çeteleri arasındaki uzun iktidar mücadelesini sona erdiren bir savaşta zafer kazanır. Ancak kardeşi Giseok düşman grup içinde yükselince, Gijun onunla savaşmamak için işi bırakmaya karar verir. Tam 15 yıl sonra her şey yoluna girmiş gibi görünürken, Giseok gizemli bir şekilde pusuya düşürülür ve kendi emekliliğinden hemen önce soğukkanlılıkla öldürülür. İntikam ateşiyle yanan Gijun, kardeşinin ölümüne karışan herkesin izini sürmek için tek kişilik bir ava çıkar. Seul'ün yeraltı dünyası yine tüyler ürpertici bir kan gölüne dönecektir!

    🔟 The Waterfront

    The Waterfront Tam Boyutta Gör
    Haziran ayında Netflix'te izleyici ile buluşacak bir diğer yeni dizi de The Waterfront olacak.
    • Yayın Tarihi: 19 Haziran
    • Platform: Netflix
    • Tür: Suç, Drama

    Film, bir sahil kasabası olan Havenport'ta yıllardır hüküm süren Buckley ailesine odaklanıyor. Lüks restoranları ve liman üzerindeki kontrolleri sayesinde yıllardır ayrıcaklı bir hayat yaşayan Buckley ailesi, servetlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya gelince tehlikleli bir işe bulaşıyor. Bu karar üzerlerindeki baskıyı artırırken, aile içinde de çatışmalar büyüyor.

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 5 saat önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 5 saat önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    Richard Parker 12 saat önce

    para getirisi olunca full dolu son sitemi nasıl da getiriyor haşmetli devletimiz

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    turkelvis 2 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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