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    Bin Liraya Dolu Paket Akıllı Saat | QCY Active GX İnceleme

    QCY Active GX, tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken bir akıllı saat.                                                                                

    QCY Active GX, tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken bir akıllı saat. 1.43 inç AMOLED HD ekranı sayesinde canlı ve net görüntüler sunuyor. IP68 su/toz geçirmezlik özelliği ile günlük kullanımda dayanıklılık sağlıyor.

    QCY Active GX, Bluetooth arama ve bildirim desteği ile doğrudan bileğinizden çağrı yapmanıza ve almanıza olanak tanıyor. Ayrıca 120 farklı spor modu ve 7/24 sağlık takibi kalp atış hızı, SpO2, stres, uyku izleme gibi özelliklerle gündelik yaşam aktivitelerini takip edebiliyor. Pil ömrü bir haftayı bulan QCY Active GX, uygun fiyatı sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

    00:00 - Giriş
    00:21 - Tasarım
    02:23 - Ekran
    03:32 - Arayüz
    03:52 - Ölçüm
    05:16 - Türkçe Desteği
    05:41 - Bildirim Gösterimi
    06:27 - Titreşim Geri Bildirim
    06:38 - Saat Yüzleri
    07:01 - Yazılım ve Uygulama
    07:57 - Bağlantı
    08:13 - Pil Ömrü
    08:44 - Şarj Şekli
    09:18 - Ses Performansı
    09:50 - Görüşme Performansı
    10:29 - Ekstra Özellikler
    10:46 - Fiyat ve Değerlendirme

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