Bin Liraya Dolu Paket Akıllı Saat | QCY Active GX İnceleme

QCY Active GX, tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken bir akıllı saat. 1.43 inç AMOLED HD ekranı sayesinde canlı ve net görüntüler sunuyor. IP68 su/toz geçirmezlik özelliği ile günlük kullanımda dayanıklılık sağlıyor.
QCY Active GX, Bluetooth arama ve bildirim desteği ile doğrudan bileğinizden çağrı yapmanıza ve almanıza olanak tanıyor. Ayrıca 120 farklı spor modu ve 7/24 sağlık takibi kalp atış hızı, SpO2, stres, uyku izleme gibi özelliklerle gündelik yaşam aktivitelerini takip edebiliyor. Pil ömrü bir haftayı bulan QCY Active GX, uygun fiyatı sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.
00:00 - Giriş
00:21 - Tasarım
02:23 - Ekran
03:32 - Arayüz
03:52 - Ölçüm
05:16 - Türkçe Desteği
05:41 - Bildirim Gösterimi
06:27 - Titreşim Geri Bildirim
06:38 - Saat Yüzleri
07:01 - Yazılım ve Uygulama
07:57 - Bağlantı
08:13 - Pil Ömrü
08:44 - Şarj Şekli
09:18 - Ses Performansı
09:50 - Görüşme Performansı
10:29 - Ekstra Özellikler
10:46 - Fiyat ve Değerlendirme