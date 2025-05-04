Bin Liraya Dolu Paket Akıllı Saat | QCY Active GX İnceleme

QCY Active GX, tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken bir akıllı saat.

QCY Active GX, tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken bir akıllı saat. 1.43 inç AMOLED HD ekranı sayesinde canlı ve net görüntüler sunuyor. IP68 su/toz geçirmezlik özelliği ile günlük kullanımda dayanıklılık sağlıyor.

QCY Active GX, Bluetooth arama ve bildirim desteği ile doğrudan bileğinizden çağrı yapmanıza ve almanıza olanak tanıyor. Ayrıca 120 farklı spor modu ve 7/24 sağlık takibi kalp atış hızı, SpO2, stres, uyku izleme gibi özelliklerle gündelik yaşam aktivitelerini takip edebiliyor. Pil ömrü bir haftayı bulan QCY Active GX, uygun fiyatı sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

00:00 - Giriş

00:21 - Tasarım

02:23 - Ekran

03:32 - Arayüz

03:52 - Ölçüm

05:16 - Türkçe Desteği

05:41 - Bildirim Gösterimi

06:27 - Titreşim Geri Bildirim

06:38 - Saat Yüzleri

07:01 - Yazılım ve Uygulama

07:57 - Bağlantı

08:13 - Pil Ömrü

08:44 - Şarj Şekli

09:18 - Ses Performansı

09:50 - Görüşme Performansı

10:29 - Ekstra Özellikler

10:46 - Fiyat ve Değerlendirme