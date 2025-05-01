Direkt Al Geç Ürünü | Nothing CMF Buds Pro 2 TWS Kulaklık İnceleme

CMF by Nothing Buds Pro 2, teknoloji dünyasında fiyat performansıyla dikkat çeken bir tam kablosuz kulaklık modeli.
CMF by Nothing Buds Pro 2, aktif gürültü önleme (ANC) özelliği ile 50 dB seviyesine kadar dış sesleri engelleyebiliyor. Kulaklık 11 mm titanyum ve 6mm bass sürücüsüyle yüksek ve net ses kalitesi sunuyor. Kulaklık, IP55 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılık sağlıyor. Pil performansı oldukça şarj kutusu ile birlikte toplamda 43 saatlik oynatma süresi sunuyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde sadece 10 dakikalık şarj ile iki saatlik kullanımı mümkün kılıyor.
CMF by Nothing Buds Pro 2, tasarım olarak kare şeklindeki taşıma/şarj kutusu ve manuel ses kontrolü sağlayan akıllı kadran özelliği ile dikkat çekiyor. Renk seçenekleri arasında mavi, siyah, turuncu ve gri bulunuyor.
00:00 - Giriş
00:16 - Tasarım
03:20 - Kontrol
04:06 - Uygulama
04:30 - Ses Performansı
07:59 - Mikrofon Performansı
09:24 - Aktif Gürültü Engelleme
10:36 - Ses Kaçırma
10:51 - Bağlantı ve Gecikme
12:07 - Pil Ömrü
12:45 - Ek Detaylar
12:57 - Fiyat ve Değerlendirme