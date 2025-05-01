Direkt Al Geç Ürünü | Nothing CMF Buds Pro 2 TWS Kulaklık İnceleme

Nothing by CMF Buds Pro 2, teknoloji dünyasında fiyat performansıyla dikkat çeken bir tam kablosuz kulaklık modeli.

CMF by Nothing Buds Pro 2, teknoloji dünyasında fiyat performansıyla dikkat çeken bir tam kablosuz kulaklık modeli.

CMF by Nothing Buds Pro 2, aktif gürültü önleme (ANC) özelliği ile 50 dB seviyesine kadar dış sesleri engelleyebiliyor. Kulaklık 11 mm titanyum ve 6mm bass sürücüsüyle yüksek ve net ses kalitesi sunuyor. Kulaklık, IP55 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılık sağlıyor. Pil performansı oldukça şarj kutusu ile birlikte toplamda 43 saatlik oynatma süresi sunuyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde sadece 10 dakikalık şarj ile iki saatlik kullanımı mümkün kılıyor.

CMF by Nothing Buds Pro 2, tasarım olarak kare şeklindeki taşıma/şarj kutusu ve manuel ses kontrolü sağlayan akıllı kadran özelliği ile dikkat çekiyor. Renk seçenekleri arasında mavi, siyah, turuncu ve gri bulunuyor.

00:00 - Giriş

00:16 - Tasarım

03:20 - Kontrol

04:06 - Uygulama

04:30 - Ses Performansı

07:59 - Mikrofon Performansı

09:24 - Aktif Gürültü Engelleme

10:36 - Ses Kaçırma

10:51 - Bağlantı ve Gecikme

12:07 - Pil Ömrü

12:45 - Ek Detaylar

12:57 - Fiyat ve Değerlendirme

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