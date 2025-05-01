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    Direkt Al Geç Ürünü | Nothing CMF Buds Pro 2 TWS Kulaklık İnceleme

    Nothing by CMF Buds Pro 2, teknoloji dünyasında fiyat performansıyla dikkat çeken bir tam kablosuz kulaklık modeli.                                             

    CMF by Nothing Buds Pro 2, teknoloji dünyasında fiyat performansıyla dikkat çeken bir tam kablosuz kulaklık modeli.

    CMF by Nothing Buds Pro 2, aktif gürültü önleme (ANC) özelliği ile 50 dB seviyesine kadar dış sesleri engelleyebiliyor. Kulaklık 11 mm titanyum ve 6mm bass sürücüsüyle yüksek ve net ses kalitesi sunuyor. Kulaklık, IP55 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılık sağlıyor. Pil performansı oldukça şarj kutusu ile birlikte toplamda 43 saatlik oynatma süresi sunuyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde sadece 10 dakikalık şarj ile iki saatlik kullanımı mümkün kılıyor.

    CMF by Nothing Buds Pro 2, tasarım olarak kare şeklindeki taşıma/şarj kutusu ve manuel ses kontrolü sağlayan akıllı kadran özelliği ile dikkat çekiyor. Renk seçenekleri arasında mavi, siyah, turuncu ve gri bulunuyor.

    00:00 - Giriş
    00:16 - Tasarım
    03:20 - Kontrol
    04:06 - Uygulama
    04:30 - Ses Performansı
    07:59 - Mikrofon Performansı
    09:24 - Aktif Gürültü Engelleme
    10:36 - Ses Kaçırma
    10:51 - Bağlantı ve Gecikme
    12:07 - Pil Ömrü
    12:45 - Ek Detaylar
    12:57 - Fiyat ve Değerlendirme

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