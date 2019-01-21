32" 4K HDR Viewsonic VX3211-4K-mhd monitör inceleme

Viewsonic'in özellikleri yanında fiyatıyla da ilgi çeken 32" 4K HDR monitörü VX3211-4K-mhd test masamızda. PS 4 Pro, Xbox One X ve PC'niz ile kullanmak için 4K HDR bir monitör arıyorsanız izleyin

Viewsonic'in 32" boyutlarında 4K HDR VA panele sahip monitörü CX3211-4K oyun konsolu ve PC ile kullanmak için 4K HDR monitör arayanlar için en uygun seçimlerden biri olabilir.