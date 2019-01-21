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32" 4K HDR Viewsonic VX3211-4K-mhd monitör inceleme

4 ay
10,3b
1
Monitör
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Viewsonic'in özellikleri yanında fiyatıyla da ilgi çeken 32" 4K HDR monitörü VX3211-4K-mhd test masamızda. PS 4 Pro, Xbox One X ve PC'niz ile kullanmak için 4K HDR bir monitör arıyorsanız izleyin
Viewsonic'in 32" boyutlarında 4K HDR VA panele sahip monitörü  CX3211-4K oyun konsolu ve PC ile kullanmak için 4K HDR monitör arayanlar için en uygun seçimlerden biri olabilir.
 

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Speed-Step 4 ay en beğenilen Fatic
Fatic
Pb287q monitörün var hdr hariç tüm özellikleri aynı kullanışsız tuşlar dahil,ayrıca vesası daha ergonomik.Kısacası 2014 yılında çıkan bir monitör ile neredeyse aynı ve fiyat 3000tl ama editör fiyat performans ödülü vermiş.Panel farkı diyecek arkadaşlar tomshardware sitesinde ayrıntılı incelemesi var oradaki değerleri videodaki değerler ile karşılaştırabilirler.

Merhaba,

Örnek gösterdiğiniz monitör, 28", HDR ve Freesync yok.

Aynı kategoride cihazlar değiller.

Sevgiler,
Mesut Çevik
FaticPb287q monitörün var hdr hariç tüm özellikleri aynı kullanışsız tuşlar dahil,ayrıca vesası daha ergonomik.Kısacası 2014 yılında çıkan bi...
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selimcan97 6 gün
Arkadaşlar merhaba, Elimde bu monitörden 1 adet kutusunda sıfır hiç açılmamış 2 yıl garantili olarak bulunmakta. İsteyen olursa 2600tl'ye bırakacağım. 2 gün için geçerli olacak.
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untypicalgemini 5 gün selimcan97
satma sebebiniz monitör kaynaklı mı?
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HexfeT 1 hf.
Hareketli ayağa monte ederek kullanmayı düşünüyordum. Monitörün Vesa montaj kısmı hem konum olarak tuhaf durduğu hem de çok zayıf göründüğü için biraz araştırdım. Bir kullanıcı vesa montaj kısmının plastik olduğunu ve çok esnediğini yazmış. Ayağa monte edilip sağa sola çekilerek kullanılırsa bir süre sonra pert olması kaçınılmaz. Normalde vesa kısmının içeride kasayı sağlamca kavrayan bir metal kasa üzerinde olması lazım. Tasarımcı bu konuda fena saçmalamış.
Bir incelemede freesync açık iken 60 değil 50fps de sabitlediğini gördüm. Oyun oynamadığım için pek anladığım bir konu değil ama buna dikkat.
Son olarak "luminance uniformity" konusunda takıntılıyım. Panelde bölgesel olarak %18 e varan parlaklık farkları olması kötü bir durum.
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SertyAdams 1 hf. HexfeT
Ben memnunum valla bu fiyata ihtiyaç olsa yine alırım. Evet dış kasa kalitesiz kumanda tuşları kullanmak da çok zor. Ekran parlaklık olayını ben hiç hissetmedim hatta web modu geceleri göz alıyor. Oyun oynadım film izledim maşallah görüntü renkler baya iyi. Mesut bey in dediği gibi hitap ettiği kesim için f/p kralı bencede.
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darkdevil35 2 hf.
Hdr ile alakası yok gerçek hdr en az 600 cd parlaklık olması gerek.Bu monitör ise 300 cd parlaklık zaten o yüzden ucuz,hdr adı altında satılan alalade bir monitör.
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36 1 ay
markasi pek hosuma gitmedi belcikada 350 euro arsi birsey
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Xit 1 ay
ürünün lag durumu videoda pek bahsedilmemiş input lag değerini bilen var mı?
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Monkey.D.Dragon 2 ay
arkadaşlar öğrenciyim ps4 pro elimde mevcut 2007 model lcd vardı gecen ay bozuldu elimdeki rakam 2.800 tl bu monitörü almayı planlıyorum ne düşünüyorusunuz ?
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I m amazing.. I m Batman 2 ay
Bu monitörün hdmi dan freesync desteği var mı ?
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LuqueTr 3 ay
Aynen hocam Philips 436M6VBPAB sadece bu monitörde HDR1000 özelliği var fiyatını takip ediyorum 5.600 seviyelerinde
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MacGyver. 3 ay LuqueTr
hocam 436M6VBPAB'ı almayı düşündüm. kağıt üzerindeki özelliklerine ve sitelerin testlerine göre mükemmel bir tv/monitör olabilirdi. ancak amazon.com'daki kullanıcı yorumları ve diğer mecralardaki yorumlara bakınca 30 dk bile aynı görüntüyü gösterince ekranda iz kalması gibi sorunları olduğu ortaya çıktı. zaten monitör açılır açılmaz bu konuda uyarı mesajı gösteriyormuş. tercih etmedim bu yüzden...
yine de 43" tv alacak olsam 436M6VBPAB'ı düşünürüm. va panel, hdr1000, düşük input lag, düşük response time, quantum dot daha ne olsun? keyifle film izlenir, oyun oynanır.
ama monitör olarak alınmaz sanırım...
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LuqueTr 3 ay
Hocam elinize sağlık duygularıma tercüman olmuşsunuz. Odamda 46" kullanıyorum 55" 1.80-2.0 metreden oyunlarda odaklanma problemi yaratır diye alamıyorum ve malum 49" iyi televizyonlar türkiye pazarında yer almadığı için monitörlere bakıyorum fiyatlar uçuk. Amazondan 32" 4K HDR LG 32ud99 bana gelişi 5.700 tl ediyor o fiyatada değmez diye vazgeçiyorum
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freshmind 3 ay
Birisi şu monitörlerin fiyatlarını "adil" hale getirsin artık ya. Sırf arz-talep dengesinden dolayı (herkes evine/odasına 44" 55" bir panel koyabilecek alana sahip değil diye) artık panel dengesi neredeyse 1:1 oranına ulaştığı bir dönemde 27" monitörün 55" TV'nin fiyatını ikiye katlayabilmesine birisi dur desin. Hepsi aynı teknoloji artık, aydınlatması, panel renk üretim teknolojisi, eskisi gibi uçurum farklarda yok...
Bariz extreem ürünlerden bahsetmiyorum. Standart bir 27" 2-7 ms , VA-IPS bir monitör 2000-3000 bandında değişiyor. 3500'e fıstık gibi 44"-48" 7-12 ms , HDR10 (gerçek 10 bit) TV'ler dolanıyor.
Sırf evime 55" bir cihaz sokamıyorum diye, "ehe ehe 27 sini 32 sini ben ürettim fiyatı da bu alıyorsan al" vicdansızlığı ne zaman refah bulacak acaba.
(TV'lerin içindeki işlemcileri, upscale teknolojilerini, dahili uydu alıcılarını, monitörlerden çok daha iyi ses sistemlerini, birim bazda malzeme fazlalığını işin içine katmıyorum bile)
Bu gün monitör tagı ile öne sürülen ve 32" altı bir ürünün 1500 tl üstünde olması, en amiyane tabiri ile "absürt" !
Sırf 3-5 ms gecikme süresi için 3000-4000-10000 tl verecek olanları, monitörün küçücük oluşu ile oyun alanına-reflekslere hakimiyeti arttırıp karşılığında kaybettikleri o atmosferi soluma potansiyelini, oyunun dünyasına içine girme fırsatlarını geri çevirerek 2 tane rakip fazladan vurma ile bunu kompanse ettiklerini düşünenleri tenzih ediyorum efendim.
Ben rekabetçi kasmayan ev kullanıcısı, oyuncusu adına konuşuyorum... ötekisi rahatsızlık hastalık çünkü.
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MacGyver. 3 ay freshmind
çarşıda 3500'e fıstık gibi tv falan yok... pahalı bulduğunuz düzgün bir monitörle kıyaslayınca çer-çöp onların hepsi... alt segmentteki tv'lerin gerçek panel speclerine bile ulaşmak zor. bu arada o fiyata gerçek hdr (hdr1000) hiç yok. uzun uzun anlatmak isterdim ama uzun uzun yazacak, detay verecek vaktim yok.
bu monitörün fiyatına gelince idare eder... Aynı panelin kullanıldığı LG ve Samsung'da biraz daha uygun fiyata düşebilen alternatifleri var. Ama bu menüsü ve üretim kalitesi olarak daha derli toplu bir monitör, tercih edilebilir. Ama fiyatı aman aman uygun falan değil...
Bunun üst modeli olan Xg3220'yi viewsonic türkiye 5100 tl'ye satıyor. Bu modelle aynı panele (innolux m315) sahip olan EW3270U'yu her şey dahil 2700 lira'ya amazon.de'den geçen ay yılbaşı indirimiyle aldım. "wooow! işte fiyat/performans!!!" diye lüzumsuz gaza gelmeyelim yani... piyasayı takip edelim, fırsatları kaçırmayalım.
teşekkürler.
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