32" 4K HDR Viewsonic VX3211-4K-mhd monitör inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Viewsonic'in özellikleri yanında fiyatıyla da ilgi çeken 32" 4K HDR monitörü VX3211-4K-mhd test masamızda. PS 4 Pro, Xbox One X ve PC'niz ile kullanmak için 4K HDR bir monitör arıyorsanız izleyin
Viewsonic'in 32" boyutlarında 4K HDR VA panele sahip monitörü CX3211-4K oyun konsolu ve PC ile kullanmak için 4K HDR monitör arayanlar için en uygun seçimlerden biri olabilir.
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Merhaba,
Örnek gösterdiğiniz monitör, 28", HDR ve Freesync yok.
Aynı kategoride cihazlar değiller.
Sevgiler,
Mesut Çevik