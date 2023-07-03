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    Remnant II, Oxenfree II, Pikmin 4, F1 Manager 2023 ve dahası! Oyun Dünyasında Bu Ay - Temmuz 2023

    Oyun dünyasında bu ay programının yeni bölümünden herkese merhabalar. Bu videomuzda Temmuz ayı içerisinde çıkış yapacak oyunlar içerisinden dikkat çeken yapımlara yakından bakıyoruz.

    Yılın bazı ayları oyun açısından dolu dolu geçse de bazı aylar biraz daha sessiz sedasız geçiyor. Temmuz ayı da onlardan bir tanesi. Remnant serisinin devam oyunu Remnant II, ayın dikkat çeken yapımlarından bir tanesi. Öte yandan Netflix dağıtımcılığında piyasaya sürülecek Oxenfree II: Lost Signals da merak uyandırıyor.

    Telltale, Temmuz ayıyla birlikte yeni serisi The Expanse'in ilk bölümünü oyuncularla buluştururken, en köklü sıra tabanlı rol yapma serilerinden Jagged Alliance, 3. oyunuyla uzun bir aranın ardından sahalara dönüyor.

    Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen F1 23'ün peşinden bu kez Formula 1'i farklı bir boyuttan yaşamamızı sağlayan F1 Manager 2023 çıkış yapmaya hazırlanırken uzun bir süredir sessiz kalan Pikmin serisinin yeni oyunu Pikmin 4, bu ay içerisinde oyuncuların beğenisine sunulacak.

    Tabi tüm bunların yanında halihazırdaki oyunlar için geliştirilen DLC paketleri ve daha önce çıkış yapmış oyunların yeni platform çıkışları gibi pek çok gelişme Temmuz ayında karşımıza çıkacak. Hepsi ve daha fazlası için videomuza göz atabilirsiniz.

    00:00 Açılış

    00:09 Remnant II

    00:57 Oxenfree II: Lost Signals

    01:48 Jagged Alliance 3

    02:41 The Expanse: A Telltale Series

    03:22 F1 Manager 2023

    04:25 Pikmin 4

    05:11 Kısa kısa, bu ayın öne çıkan diğer oyunları

    06:57 Kapanış

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