3D destekli dizüstü bilgisayarların sayısı artıyor: Origin PC EON15-3D

2010 yılını tablet bilgisayar ve 3D görüntüleme teknolojilerinin yılı ilan eden Nvidia cephesinde, 3DVision teknolojisi için iş ortaklarının sayısı artıyor. Oyunculara özel bilgisayarlar hazırlayan Origin PC, yüksek performans segmentinde yer alan EON15-3D isimli yeni dizüstü bilgisayar modeliyle Nvidia'nın 3DVision teknolojisine destek sunuyor.

1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen, 120Hz tazeleme hızına sahip 15.6-inç ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, Core i5 ve Core i7 işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan dizüstü bilgisayar, ekran kartı olarak Nvidia GeForce GTX 285M ile geliyor ve oyunlarda yüksek performans vaad ediyor.

Kullanıcıların, bütçe veya ihtiyaçları doğrultusunda 500GB kapasiteli disk veya 512GB kapasiteli SSD ile donatabildiği EON15-3D, DVD veya Blu-ray sürücü ile alınabiliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 ile gelen dizüstü bilgisayara aynı zamanda 3D teknolojisinden faydalanan yazılım ve 3D gözlük kiti de eşlik ediyor.

Nvidia 3DVision teknolojisine destek sunan Origin PC EON15-3D, 1919 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.