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3D destekli dizüstü bilgisayarların sayısı artıyor: Origin PC EON15-3D

8 yıl
11,2b
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4
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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2010 yılını tablet bilgisayar ve 3D görüntüleme teknolojilerinin yılı ilan eden Nvidia cephesinde, 3DVision teknolojisi için iş ortaklarının sayısı artıyor. Oyunculara özel bilgisayarlar hazırlayan Origin PC, yüksek performans segmentinde yer alan EON15-3D isimli yeni dizüstü bilgisayar modeliyle Nvidia'nın 3DVision teknolojisine destek sunuyor.

1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen, 120Hz tazeleme hızına sahip 15.6-inç ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, Core i5 ve Core i7 işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan dizüstü bilgisayar, ekran kartı olarak Nvidia GeForce GTX 285M ile geliyor ve oyunlarda yüksek performans vaad ediyor.

Kullanıcıların, bütçe veya ihtiyaçları doğrultusunda 500GB kapasiteli disk veya 512GB kapasiteli SSD ile donatabildiği EON15-3D, DVD veya Blu-ray sürücü ile alınabiliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 ile gelen dizüstü bilgisayara aynı zamanda 3D teknolojisinden faydalanan yazılım ve 3D gözlük kiti de eşlik ediyor.

Nvidia 3DVision teknolojisine destek sunan Origin PC EON15-3D, 1919 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.


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avb 8 yıl
120Hz tazeleme hızına sahip 15.6-inç ekran...
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spyfox 8 yıl
o fiyata daha iyi ekran kartı konulabilirmiş. ki full hd ekran da değil. Burda satış fiyatı uçuk olur üstüne..
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Batuist 8 yıl
evet 10 sene öncede vardı 3D teknolojisi ve şimdide var.. ama ben zannetmiyorum 3D adına bu sene devrimsel bir yıl olamayacak.. ne zamanki 3D görüntüyü gözlük kullanmaya ihtiyaç duymadan verirler o zaman 3Dnin yılı olabilir.. yoksa var olan bir teknolojinin neden şimdi yılı olsun ki??? ilk çıktığında olsaydı.. yeni birşey değil bu...
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fenerista 8 yıl
3d gelsin, 2D ucuzlasın, sende 2D den en iyisini alırsın
:)
3D olayi fazla abartiliyor 10 yil oncesi nvidia bazi kartlarinda kullandigi bu teknoleji allanip pullanip piyasaya sunuldu
is oyle bir noktaya geldiki tasinabilir urunlerdede duyrulmaya baslandi goz sagli acisindan sakincali olan bir teknolejiyi guncel
Yasamimizin bir parcasi haline getirilmeye calisilmasi hangi akla
Mantiga yatar
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