RedMagic, RTX 50 serisi ekran kartlı oyuncu laptopunu piyasaya sürdü

Tam Boyutta Gör Red Magic, geçen ay Çin'de 16 Pro Gaming Laptop serisinin 2026 versiyonunu piyasaya sürdü. Yeni model, Nvidia’nın en yeni RTX 50 serisi ekran kartlarıyla geliyor ve fiyatı 2400 dolardan başlıyor.

Red Magic 16 Pro gaming laptop (2026) modeli neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Red Magic 16 Pro gaming laptop (2026), Intel Core Ultra 9 275HX işlemciye sahip. Bu işlemci, 24 çekirdek ve 24 iş parçacığı içeriyor ve 5.4 GHz'e kadar hızda çalışıyor. Red Magic, işlemcinin 200 W maksimum performans sağladığını iddia ediyor. Dizüstü bilgisayar, Magic Cold 2.0 olarak adlandırılan özel bir soğutma sistemi kullanıyor. Bu sistem, üç fan, altı kompozit bakır ısı borusu ve 13.395 mm²'lik büyük bir buhar odası içeriyor.

RedMagic’in yeni oyuncu laptop modeli, 2.5K (2560×1600) çözünürlük, 300 Hz yenileme hızı ve 4 ms tepki süresi sunan 16 inç Magic Cloud eSports Display 2.0 ekrana sahip. Ekran, Nvidia G-Sync'i destekliyor, 500 nit'e kadar parlaklık sağlıyor ve DCI-P3 renk gamının %100'ünü kapsıyor. Düşük mavi ışık ve titreşimsiz performans için TÜV SGS sertifikalı. Ayrıca dahili gizlilik koruma katmanına sahip.

Dizüstü bilgisayar, 32 GB'a kadar çift kanallı DDR5-6400 MHz belleği destekliyor ve 1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD ile geliyor. Ayrıca RAID 0 genişletme için ikincil bir PCIe 5.0 yuvası mevcut.

Yeni modelde kasa, klavye, logo, arka lamba ve dokunmatik yüzey halkası çevresinde RGB aydınlatmalı yarı saydam bir tasarım göze çarpıyor. Dizüstü bilgisayar, makro tuşları içeren tam boyutlu RGB klavye, AG cam dokunmatik yüzey ve Windows Hello ile giriş için 1080p IR kamera ile geliyor. Ayrıca DTS:X Ultra özellikli dört hoparlörlü bir sisteme sahip.

Güç noktasında, 100 W PD hızlı şarjı destekleyen 99 Wh batarya ile donatılmış. Bağlantı noktalarına bakıldığında, Thunderbolt 5, HDMI 2.1, iki adet USB-C, birden fazla USB-A portu, 2.5 Gbps Ethernet, MLO özellikli Wi-Fi 7 ve SD UHS-II kart okuyucu görülüyor.

REDMAGIC 16 PRO gaming laptop fiyatı ne kadar?

REDMAGIC 16 PRO Gaming Laptop (2026), Çin’de 16999 yuan (2.387 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa çıktı. Bu fiyatlandırma, RTX 5070 Ti ekran kartlı model için geçerli. Ekran kartı, bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:

RTX 5070 Ti (32GB + 1TB): 16999 yuan (2.387 dolar)

RTX 5080 (32GB + 1TB): 22499 yuan (3.160 dolar)

RTX 5090 (64GB + 2TB): 29999 yuan (4.213 dolar)

