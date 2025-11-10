Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    RedMagic, RTX 50 serisi ekran kartlı oyuncu laptopunu piyasaya sürdü

    Red Magic, geçen ay tanıttığı oyun laptopunu Çin'de satışa sundu. RedMagic 16 Pro gaming laptop 2026 serisi, RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070Ti ekran kartıyla çalışan üç farklı model içeriyor.

    Red Magic 16 Pro gaming laptop (2026) modeli satışta Tam Boyutta Gör
    Red Magic, geçen ay Çin'de 16 Pro Gaming Laptop serisinin 2026 versiyonunu piyasaya sürdü. Yeni model, Nvidia’nın en yeni RTX 50 serisi ekran kartlarıyla geliyor ve fiyatı 2400 dolardan başlıyor.

    Red Magic 16 Pro gaming laptop (2026) modeli neler sunuyor?

    Red Magic 16 Pro oyuncu laptop (2026) özellikleri Tam Boyutta Gör
    Red Magic 16 Pro gaming laptop (2026), Intel Core Ultra 9 275HX işlemciye sahip. Bu işlemci, 24 çekirdek ve 24 iş parçacığı içeriyor ve 5.4 GHz'e kadar hızda çalışıyor. Red Magic, işlemcinin 200 W maksimum performans sağladığını iddia ediyor. Dizüstü bilgisayar, Magic Cold 2.0 olarak adlandırılan özel bir soğutma sistemi kullanıyor. Bu sistem, üç fan, altı kompozit bakır ısı borusu ve 13.395 mm²'lik büyük bir buhar odası içeriyor.

    RedMagic’in yeni oyuncu laptop modeli, 2.5K (2560×1600) çözünürlük, 300 Hz yenileme hızı ve 4 ms tepki süresi sunan 16 inç Magic Cloud eSports Display 2.0 ekrana sahip. Ekran, Nvidia G-Sync'i destekliyor, 500 nit'e kadar parlaklık sağlıyor ve DCI-P3 renk gamının %100'ünü kapsıyor. Düşük mavi ışık ve titreşimsiz performans için TÜV SGS sertifikalı. Ayrıca dahili gizlilik koruma katmanına sahip.

    Dizüstü bilgisayar, 32 GB'a kadar çift kanallı DDR5-6400 MHz belleği destekliyor ve 1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD ile geliyor. Ayrıca RAID 0 genişletme için ikincil bir PCIe 5.0 yuvası mevcut.

    Yeni modelde kasa, klavye, logo, arka lamba ve dokunmatik yüzey halkası çevresinde RGB aydınlatmalı yarı saydam bir tasarım göze çarpıyor. Dizüstü bilgisayar, makro tuşları içeren tam boyutlu RGB klavye, AG cam dokunmatik yüzey ve Windows Hello ile giriş için 1080p IR kamera ile geliyor. Ayrıca DTS:X Ultra özellikli dört hoparlörlü bir sisteme sahip.

    Güç noktasında, 100 W PD hızlı şarjı destekleyen 99 Wh batarya ile donatılmış. Bağlantı noktalarına bakıldığında, Thunderbolt 5, HDMI 2.1, iki adet USB-C, birden fazla USB-A portu, 2.5 Gbps Ethernet, MLO özellikli Wi-Fi 7 ve SD UHS-II kart okuyucu görülüyor.

    REDMAGIC 16 PRO gaming laptop fiyatı ne kadar?

    REDMAGIC 16 PRO Gaming Laptop (2026), Çin’de 16999 yuan (2.387 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa çıktı. Bu fiyatlandırma, RTX 5070 Ti ekran kartlı model için geçerli. Ekran kartı, bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:

    • RTX 5070 Ti (32GB + 1TB): 16999 yuan (2.387 dolar)
    • RTX 5080 (32GB + 1TB): 22499 yuan (3.160 dolar)
    • RTX 5090 (64GB + 2TB): 29999 yuan (4.213 dolar)
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    P
    pskpsk 1 gün önce

    s26 ultra da s-pen gelecek hemde buluututlu olacak eskisi gibi boşuna yıpratma kendini admin...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    taksi çıkması egea megane 1 1.6 8 valf alınır mı tetanoz aşısından sonra alkol alınır mı spotify ücretli mi araç muayene saatinden önce gitmek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum