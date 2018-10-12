4 kameralı telefon ne işe yarar? Samsung Galaxy A9 ön inceleme

Bir yermez iki olsun iki yetmez üç olsun derken 4 kameralı Samsung Galaxy A9 karşımızda. Peki bu fazladan kameralar ne işe yarıyorlar? Malezya'daki A9 lansmanında A9'u sizler için inceledik.

4 kamerasıyla orta üst sınıfta farklı bir yaklaşım sunan Samsung Galaxy A9, şu ana kadar piyasaya sürülen en güçlü donanımsal özelliklere sahip olan Samsung Galaxy A serisi telefon olma özelliğini de taşıyor.

Snapdragon 660

6GB bellek 128GB depolama

512GB'a kadar MicroSD kart testeği

6.3" 1080x2220 piksel SAMOLED ekran

Gibi donanımsal özelliklerle donatılan 4 kameralı Samsung Galaxy A9'u sizler için değerlendirdik.