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4 kameralı telefon ne işe yarar? Samsung Galaxy A9 ön inceleme

7 ay
20,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bir yermez iki olsun iki yetmez üç olsun derken 4 kameralı Samsung Galaxy A9 karşımızda. Peki bu fazladan kameralar ne işe yarıyorlar? Malezya'daki A9 lansmanında A9'u sizler için inceledik.
4 kamerasıyla orta üst sınıfta farklı bir yaklaşım sunan Samsung Galaxy A9, şu ana kadar piyasaya sürülen en güçlü donanımsal özelliklere sahip olan Samsung Galaxy A serisi telefon olma özelliğini de taşıyor.
Snapdragon 660
6GB bellek 128GB depolama
512GB'a kadar MicroSD kart testeği
6.3" 1080x2220 piksel SAMOLED ekran 
Gibi donanımsal özelliklerle donatılan 4 kameralı Samsung Galaxy A9'u sizler için değerlendirdik. 

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veteriner69 7 ay en beğenilen
Türkiye de Bağdat caddesindeki Samsung da aynı ürünlerin lansmanını yaptı. Gerek var mıydı taaa Singapur a gitmeye? :)
1 Yanıt Yanıtla +7
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buraque2 7 ay omerv
akıl vereceğine şarj nasıl yazılır onu öğren
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gosHawk. 7 ay
gereksiz olmuş
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cherkesomer 7 ay
sırf çirkin die dünyanın lafını ettikleri google pixel tek kamerayla hepsini yapıyor bunlar 4 kamerayla cebelleşip duruyorlar
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mustafasc 7 ay
5 bıcaklı gilllette traş bıçağını hatırlattı. 2 yıl kadar önce akıllı telefon gelişimi stop etti gibi. Bir önceki modele göre pek birşey sunabilen yok gibi. Çinli markaların Harika tasarımları hariç..
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MetalWave 7 ay
ne gerek var gibi yorumlara katılmıyorum. tek kamera ile zoom yapılamayacağına göre 2 kamera ile zoom ihtiyacı giderilebilir. bu telefona gelince 0.5x 1x 2x olarak çok mantıklı düşünülmüş ama yansıtılmamış. 0.5x tamam ama 2x de megapiksel düşürülüp diyaframın içine edilmiş. normal kamera ile çekip corplansa aynı olacak neredeyse. zoom yapınca diyafram kapanıyorsa 0.5x de neden diyafram kapalı derler adama. 16mp 3 kameraya 3 farklı odak yapmak çok daha mantıklı.
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OsbourneReynolds 7 ay
Artık akıllı telefon sektöründeki ilerlemeler hiç heyecanlı değil. 4 kamera olunca ne olacak ki? Kalk git
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mladenbmv 7 ay
fiyatı kesin 900 dolar civarı olur.
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Mustafa-1453 7 ay
Büyük bir ihtimalle s10 10 kamerayla gelir
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dostum kertenkele 7 ay
Keriz avlamaya yarar ne işe yarayacak başka
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TearsForFears 7 ay
Dünyanın ilk 4 arka kameralı telefonu herhalde. Adamlar hem bu açıdan reklam yaptılar hemde ortaya güzel bir cihaz çıkardılar. Telefonlardan çok anlamayan birisi gidip telefonları incelerken bu telefonun 4 kamerası ona ilgi çekici gelecektir.
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Star_Lord58 7 ay
bu kamera sayısı tamamen bir yarış heline dondu google pıxel 2xl tek kamra ıle ıphone X solladıgını hepımız gorduk
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