Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

4.5G'nin şirketlere sunacağı fırsatlar

3 yıl
24,5b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
4.5G için geri sayım başladı. Biz de bu videomuzda Türk Telekom Kurumsal İş Birimi CEO'su Mehmet Ali Akarca'ya yeni yüksek hızlı mobil bağlantı teknolojisinin şirketlere sunacağı yenilikleri sorduk.
4.5G teknolojisinin hayatımıza girmesine sayılı saatler kala, Türk Telekom'un Kurumsal İş Birimi CEO'su Mehmet Ali Akarca ile şirketler ve kurumsal için doğacak yeni fırsatları ve 4.5G'den nasıl istifade edilmesi gerektiğini konuştuk.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
aydogdu1453 3 yıl en beğenilen
Şimdi iyi anlatıyolar.İnsanlara sanki bir önceki nesle göre iyi hizmet verebileceklerini söylüyolar ama hepsi bir TR klasiği olan kağıt üstünde.Uygulamada adaletsizlik olduğı sürece 3g nasıl fıssa 4.5g de fısın fısı olacak.4.5g kampanyalarını gördük.Şaka gibi.Kaktıkça kakmışlar.
Şimdi iyi anlatıyolar.İnsanlara sanki bir önceki nesle göre iyi hizmet verebileceklerini söylüyolar ama hepsi bir TR klasiği olan kağıt üstünde.Uygulamada adale...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SJess 3 yıl
Türk Telekom sen dünya markası değilsin ama türk insanının parasını ronaldoya bir dünya starına veriyorsun 2.5 milyon euro yazık siz önce bizim markamız olmayı becerin ronaldoya vericeniz paraylada türkiye altyapısını fiberle döşeseydin de akıllı bir iş yapsaydınız hala adsl denilen sisteme mecbur kalıyoruz bana göre Türk Telekom Türkiyenin en berbat firması.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 3 yıl SJess
SJess
Türk Telekom sen dünya markası değilsin ama türk insanının parasını ronaldoya bir dünya starına veriyorsun 2.5 milyon euro yazık siz önce bizim markamız olmayı becerin ronaldoya vericeniz paraylada türkiye altyapısını fiberle döşeseydin de akıllı bir iş yapsaydınız hala adsl denilen sisteme mecbur kalıyoruz bana göre Türk Telekom Türkiyenin en berbat firması.

Telekom, şeref yoksunu bir firma. Türk falan demiyorum dikkat edersen. Türklüğü falan kalmadı çünkü!

Telekom'un bu ülkede reklama harcadığı parayla, bu ülkenin 5 ili, kırsalına kadar komple fiber optik olurdu veya bu kaynak ile daha uygun fiyata, daha yüksek hızlı, kotasız internet sunabilirlerdi. Bu milletten kazandıkları parayı, yine bu milleti kandırmak için reklama sıvıyorlar. Bakır kabloyla, kotalı ve pahalıya verdikleri interneti, Ronaldo ile kamufle etmeye çalışıyorlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redwolf0 3 yıl
SEN ÖNCE AKK DÜZELT EFENDİ 4 g 5 g boş 3mb ile ne video izleniyo ne oyun oynanıyo akk en az 200 gb olsun hız 5 mb düşsün btk uyuma görevini yap
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 3 yıl
Saçma sapan fiyatlar, saçma sapan kotalar. Türkiye'nin 3.dünya ülkesi olduğu perçinlenmiş oldu. Dünyanın bir kez daha bize gülmesine vesile olan ve Türkiye'yi küçük düşüren GSM operatörlerinin ve BTK'nın Allah bin türlü belasını versin. Yeni teknolojiye geçince, madem fiyatlar yüksek olacaktı, kota olacaktı, 4G'ye yatırım için kaynak ayıracağınıza, 3G'yi bu vatandaşa daha ucuz, daha sınırsız nasıl sunarız derdine düşseydiniz ya. 3G'yi bile bir gün olsun, olması gerektiği gibi sunamadınız.

3G'nin hızından memnun olmayan mobil kullanıcı yoktu aslında, tek sorun kotayla sınırlandırılması ve yüksek fiyatlardı. GSM operatörleri ve BTK, enerjilerini daha kullanışlı 3G tarifeleri sunmaya harcasalardı, bu milleti daha çok mutlu ederlerdi. Saçma sapan fiyat ve kotalarla bu milleti saf salak gösterip de dünyaya rezil etmezlerdi. Aptal aptal kotalar, aptal aptal fiyatlar.


GSM operatörlerinin, ISS'lerin ve devletin anlayamadığı bir şey var; Bu millet çok yüksek hızlı internet istemiyor. Bu millet, çağın gereksinimlerini karşılayabilecek ve günümüz dünyasına uygun hızda olan internet hizmetinin, uygun fiyata ve kotasız olarak kullanıma sunulmasını istiyor. Bu kadar basit. Bunu anlamamak ya aptallık yada art niyetliliktir. Bu milletin rahat rahat kullanamayacağı bir teknoloji ile ilgili bu kadar şov yapmanında, bu millete en ufak bir faydası yoktur.

Bu topraklarda 4G'ye geçiş, belli ki bu milleti düdüklemek ve dünyaya rezil etmek için kurulmuş bir tezgah.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 3 yıl
Ronaldo'ya para vereceğinize adam akıllı tarife yapında kullanalım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmtl 3 yıl
Burada tek fırsat var o da bizim daha çok fatura ödeyeceğimiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurkanse 3 yıl
iyide 50mbit i geçemiyorki hız.hala bunlar reklam peşinde
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gacvokem 3 yıl gurkanse
gurkanse

iyide 50mbit i geçemiyorki hız.hala bunlar reklam peşinde


türkcel speed testle download 140 upload 80 gördü kardeşim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gacvokem 3 yıl
Bol ve Hızlı Tarife 3 GB – 35 TL_ara geçirme dönemi kazasız atlatırsanız, sıkıntı yok
Bol ve Hızlı Tarife 5 GB – 45 TL_ara geçirme dönemi kazasız atlatırsanız, sıkıntı yok
Bol ve Hızlı Tarife 7 GB – 55 TL-ara geçirme dönemi kazasız atlatırsanız, sıkıntı yok
bol ve hızlı tarifeler 3,5,7 gb , şaka gibi bol vede hızlı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vamp 3 yıl
4.5g sadece emniyet birimlerimiz icin ise yaradi. Standart kullanici pekte onemli degil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkanwap 3 yıl

testleri speedtest.net android programı ile 10 m2 lik yerde ust uste yaptım sonuç
avea 10m2 lik yerin her bir yerinde farklı sonuçlarla hız rekoru yerine kıvırma rekoru kırdı.
turkcellde 3g hızında 4g ile 3g x 1 = 3g şeklinde.

yalnız turkcellde bir süreklilik var gene ! sonuc 3g dede 4g dede 25mbps .
avea ise dansöz gibi 10m2 lik alanda 4g olmadığı için sadece 3g de eskiden 1mbps ile 12mbps arasıyken şimdi 3mbps ile 25mbps arası...

unutmadan pingleride ekleyeyim. turkcell 3g dede 4g dede 10ms civarı, avea rezalete sınır tanımamada rekorlar kırmaya devam ediyor ve genelde 40-50 ms arası fakat 100ms geçtiğide çok olmuştur.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jerry smith 3 yıl
fiberleyemiyom beyler sneijder gibi dans etmeye çalışıyorum olmuyo beyler, açıyorum kollarımı yukarı yukarı oynatıyorum, telefonu çıkartıp bakıyorum haala aynı nasıl fiberlicem hareketlerimi yanlış yapıyorum acaba, 3g'ye sıkışıp kaldım çıldırıcam bi yardım edin
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2b izlenme · 1 gün
08:11
Sony Xperia XA2'yi kullandık: İlk izlenimlerimiz
13,2b izlenme · 1 yıl
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
587 izlenme · 3 sa. yeni video
02:21
Telefonu el konsoluna dönüştüren aksesuar
9,6b izlenme · 1 yıl
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
20:14
Samsung Galaxy A8 2018 elimizde: 2900TL'ye neler sunuyor?
15,7b izlenme · 1 yıl
05:02
DJI Osmo Mobile 2'yi kullandık: İlk izlenimlerimiz
12,4b izlenme · 1 yıl
05:54
Xiaomi, Snapdragon 845 ve Türkiye
14,7b izlenme · 1 yıl
06:00
Razer telefonla ilk buluşmam l 120Hz ekranı var
12,7b izlenme · 1 yıl
07:08
Ekrandan parmakizi okuyan ilk telefonu kullandık
17,4b izlenme · 1 yıl
07:55
ThinkPad efsanesinde 6. Carbon dönemi
9,4b izlenme · 1 yıl
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
300 izlenme · 3 sa. yeni video
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,9b izlenme · 4 gün
13:06
Xiaomi Mi A1 incelemesi: "Fiyat/performans canavarı"
61b izlenme · 1 yıl
09:12
Akıllı telefon işlemcisinde Windows 10 kullanmak: Miix 630
11,8b izlenme · 1 yıl
02:58
Bilgisayar ve telefon gerektirmeyen VR kaskı
9,2b izlenme · 1 yıl
46:32
Samsung Galaxy S9'un çıkış tarihi ve detaylar l Mobilite yeni bölüm
10,3b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim