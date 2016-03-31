4.5G'nin şirketlere sunacağı fırsatlar

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
4.5G için geri sayım başladı. Biz de bu videomuzda Türk Telekom Kurumsal İş Birimi CEO'su Mehmet Ali Akarca'ya yeni yüksek hızlı mobil bağlantı teknolojisinin şirketlere sunacağı yenilikleri sorduk.
4.5G teknolojisinin hayatımıza girmesine sayılı saatler kala, Türk Telekom'un Kurumsal İş Birimi CEO'su Mehmet Ali Akarca ile şirketler ve kurumsal için doğacak yeni fırsatları ve 4.5G'den nasıl istifade edilmesi gerektiğini konuştuk.
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Telekom, şeref yoksunu bir firma. Türk falan demiyorum dikkat edersen. Türklüğü falan kalmadı çünkü!
Telekom'un bu ülkede reklama harcadığı parayla, bu ülkenin 5 ili, kırsalına kadar komple fiber optik olurdu veya bu kaynak ile daha uygun fiyata, daha yüksek hızlı, kotasız internet sunabilirlerdi. Bu milletten kazandıkları parayı, yine bu milleti kandırmak için reklama sıvıyorlar. Bakır kabloyla, kotalı ve pahalıya verdikleri interneti, Ronaldo ile kamufle etmeye çalışıyorlar.
3G'nin hızından memnun olmayan mobil kullanıcı yoktu aslında, tek sorun kotayla sınırlandırılması ve yüksek fiyatlardı. GSM operatörleri ve BTK, enerjilerini daha kullanışlı 3G tarifeleri sunmaya harcasalardı, bu milleti daha çok mutlu ederlerdi. Saçma sapan fiyat ve kotalarla bu milleti saf salak gösterip de dünyaya rezil etmezlerdi. Aptal aptal kotalar, aptal aptal fiyatlar.
GSM operatörlerinin, ISS'lerin ve devletin anlayamadığı bir şey var; Bu millet çok yüksek hızlı internet istemiyor. Bu millet, çağın gereksinimlerini karşılayabilecek ve günümüz dünyasına uygun hızda olan internet hizmetinin, uygun fiyata ve kotasız olarak kullanıma sunulmasını istiyor. Bu kadar basit. Bunu anlamamak ya aptallık yada art niyetliliktir. Bu milletin rahat rahat kullanamayacağı bir teknoloji ile ilgili bu kadar şov yapmanında, bu millete en ufak bir faydası yoktur.
Bu topraklarda 4G'ye geçiş, belli ki bu milleti düdüklemek ve dünyaya rezil etmek için kurulmuş bir tezgah.
türkcel speed testle download 140 upload 80 gördü kardeşim
Bol ve Hızlı Tarife 5 GB – 45 TL_ara geçirme dönemi kazasız atlatırsanız, sıkıntı yok
Bol ve Hızlı Tarife 7 GB – 55 TL-ara geçirme dönemi kazasız atlatırsanız, sıkıntı yok
bol ve hızlı tarifeler 3,5,7 gb , şaka gibi bol vede hızlı
testleri speedtest.net android programı ile 10 m2 lik yerde ust uste yaptım sonuç
avea 10m2 lik yerin her bir yerinde farklı sonuçlarla hız rekoru yerine kıvırma rekoru kırdı.
turkcellde 3g hızında 4g ile 3g x 1 = 3g şeklinde.
yalnız turkcellde bir süreklilik var gene ! sonuc 3g dede 4g dede 25mbps .
avea ise dansöz gibi 10m2 lik alanda 4g olmadığı için sadece 3g de eskiden 1mbps ile 12mbps arasıyken şimdi 3mbps ile 25mbps arası...
unutmadan pingleride ekleyeyim. turkcell 3g dede 4g dede 10ms civarı, avea rezalete sınır tanımamada rekorlar kırmaya devam ediyor ve genelde 40-50 ms arası fakat 100ms geçtiğide çok olmuştur.