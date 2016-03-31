4.5G'nin şirketlere sunacağı fırsatlar

4.5G için geri sayım başladı. Biz de bu videomuzda Türk Telekom Kurumsal İş Birimi CEO'su Mehmet Ali Akarca'ya yeni yüksek hızlı mobil bağlantı teknolojisinin şirketlere sunacağı yenilikleri sorduk.

4.5G teknolojisinin hayatımıza girmesine sayılı saatler kala, Türk Telekom'un Kurumsal İş Birimi CEO'su Mehmet Ali Akarca ile şirketler ve kurumsal için doğacak yeni fırsatları ve 4.5G'den nasıl istifade edilmesi gerektiğini konuştuk.