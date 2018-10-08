48A / 540W destekli MSI MPG Z390 Edge Gaming AC'nin kutusunu açtık!

Anasayfa
Haberler
Videolar
Galeriler
Forumlar
Hakkımızda
Reklam
İletişim
İçerik Bildir
Eski Görünüme Dön
V2 Tanıtım
RSS Beslemesi
Giriş
DH ile Giriş
Beni Hatırla
?
Üye değil misiniz?
Yeni Hesap Oluştur
Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var?
Giriş Paneli
Haber
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Donanım
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Yazılım
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Apple
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mobil Teknolojiler
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Ev Elektroniği
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Internet
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Video
Son Eklenen Videolar
Donanım
Videoları
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Yazılım
Videoları
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Apple
Videoları
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Mobil Teknolojiler
Videoları
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ev Elektroniği
Videoları
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Bilim ve Teknoloji
Videoları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Internet
Videoları
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Galeri
Forum
Türkiye Gündemi
Otomobil
Kripto Para
Game of Thrones
Uzay
Galaxy S10
Huawei P30
Genel Hızlı Tercihler
Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Yeni
Popüler
Videolar
Hızlı Erişim
Döşeme stili akış, anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Blog görünümünde, anasayfanızdaki içerikler alt alta yatay olarak dizilir.
Hibrit görünümde, içerikler solda döşeme ve modüller için düzenli sağ sütun ile görünür.
Standart
Oynatıcı
MP3
Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET
48A / 540W destekli MSI MPG Z390 Edge Gaming AC'nin kutusunu açtık!
7 ay
12,3b
1
Anakart
186
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
Bildirimi Aç
Bildirim Açık
Bu videoda MSI MPG Z390 Edge Gaming AC'nin kutusunu açıyoruz, Z390'ın getirdiklerinden ve anakart üzerindeki bileşenlerden bahsedip ilk izlenimimizi aktarıyoruz.
Paylaş
Tweetle
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu
arkadaşınıza postalayın.
Yorumlar
Yorum Yaz
Forumda Gör
En Yeni Yorumlar Üstte
En Eski Yorumlar Üstte
En Beğenilenler Üstte
Hakimutata Insane
7 ay
editörün seçimi
Ses neden kesiliyor videoyu izlerken ?
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
MC.CYBER_
7 ay
editörün seçimi
fazların üzerinde metal tabakalar var mı ? Keşke soğutucuyu sökseydiniz. Levon Turaç anakart incelemelerindeki gibi detayları merak ediyoruz.
2 Yanıt
Yanıtla
+1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
No Way Out
7 ay
editörün seçimi
MC.CYBER_
Onlar faz değil, mosfet.
Yanıtla
+1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
moslevon
7 ay
editörün seçimi
MC.CYBER_
Ben bi üst versiyonu olan gaming pro carbon modelini inceleyeceğim ama kendi kanalımda tabiki :) Şuan aslında ayın 20 sine kadar detaylı inceleme yasak. Ama ön inceleme olarak ben mosfet yapılarına falanda değineceğim.
1 Yanıt
Yanıtla
+1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
AL3ATROS
7 ay
editörün seçimi
Klasik intel Taktiği yeni, işlemci,yeni anakart söğüşle babam söğüşle,eskisi kadar yiyen varmı acaba.
Yanıtla
+2
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Mukarnas
7 ay
editörün seçimi
Anakartin termal basarimi hakkinda bir bilgi verilmemis, 540w`a kadar destekliyor tamam ama.. yani birde anakart elinizde olmasina ragmen. sanirim yeni islemcilerin gelmesini bekliyorsunuz. Muhakkak ki öyledir. Birde tek ben mi bilmiyorum ama anakart elde sadece tanitim videolarini pek yararli bulmuyorum. Ya zaten sitesinden takip edilip ögrenilecek bilgiler oluyor. Bize daha cok pratikte anakartlarin basarimlari lazim. He birde malum marka ve arkadasin yaptigi gibi "x marka filan faz yapisiyla yine farkini konusturmus, böyle olunca isiyi yayarak alani genisletmis, basarili oc imkani sunmus" diyip ardindan ögreniyoruz ki sinifinin en kötü mosfet yapisina sahip oluyor, oc kapasitesi de digerlerinden geride. Böyle de olmasin lütfen
Tesekkürler, iyi calismalar..
Yanıtla
+1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Burzum_^^
7 ay
editörün seçimi
Belli ki isinan bir anakart olmus. Tamam Mosfat transistorleri sogutmusta, insan bir sogutucu da NVMe-M.2`lerin oraya koyar.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
UltrAslan_06
7 ay
editörün seçimi
Burak Bey z370 anakartlarda yeni nesil işlemci desteği gelecek mi ? Bu konu hakkında bilgi verseydiniz aydınlatıcı olurdu.zırt pırt anakart değiştirip durmazdık.
1 Yanıt
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_
7 ay
editörün seçimi
UltrAslan_06
Destek var
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz
Forumda Yanıtla
B
I
U
"
İçerik Göm
DH Video
Twitter
YouTube
Instagram
Vine
Künye
BSC Oyun
IMDb
-
url
img
@
Nasıl eklemek istersiniz?
Misafir olarak yorum eklemeyi seçtiniz
anonim olarak
eklenecektir.
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz
veya
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz.
Giriş yapılmamış!
Yorum yapmak için giriş yapın veya e-posta adresinizi yazın.
Misafir?
şimdi
Kapat
yorumunuzun önizlemesi
Yorumunuz
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
12:08
4 yanı temperli cam kasa, Corsair Crsytal 570X hala alınır mı? "Corsair Crystal 570X incelemesi"
10,1b izlenme · 6 ay
06:23
Gigabyte'ın tam donanımlı anakartı: 28 çekirdekli Intel için
9,5b izlenme · 7 ay
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
8,9b izlenme · 4 hf.
11:25
Asus ROG Maximus X Formula Z370 incelemesi "Sıvı soğutmalı, meraklısına anakart"
35b izlenme · 1 yıl
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,8b izlenme · 2 hf.
08:12
SATA fiyatına NVMe SSD! "Toshiba OCZ RC100 incelemesi"
23,1b izlenme · 9 ay
05:58
Sınırları zorlayan anakart | Asus ROG Dominus Extreme
11,3b izlenme · 7 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
2,2b izlenme · 8 sa.
yeni video
06:51
200TL altı, Fiyat/Performans canavarı "Rampage Alpha X incelemesi"
15b izlenme · 9 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
9,9b izlenme · 1 gün
10:01
Asus Prime Z370-A incelemesi "Fiyat segmentinde performans anakartı"
35,2b izlenme · 1 yıl
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
5,8b izlenme · 2 gün
09:55
ASUS ROG Strix 2080 ve 2080Ti kutusundan çıkıyor!
11b izlenme · 7 ay
16:57
RTX2080Ti ve GTX1080Ti'ı karşılaştırdık! "Asus ROG Strix RTX2080Ti incelemesi"
11,1b izlenme · 6 ay
12:12
Aorus Z370 Gaming 7 incelemesi "Tasarım ve Kalite, bir anakartta"
34,2b izlenme · 1 yıl
08:02
Oyunu duvara yansıtın! "Asus ROG Aura Terminal incelemesi"
13,1b izlenme · 7 ay
10:16
Konforlu bir Taht "Rampage Throne incelemesi"
12,6b izlenme · 8 ay
Alternatif Görünümler
Alternatif Görünümler
Yeni DH'de
3 farklı anasayfa görünümü
bulunmaktadır. Alternatif görünümleri denemek isteyebilirsiniz, bu ayarı istediğinizde değiştirebilirsiniz.
Anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Şu Anda Kullandığınız
Bu görünümde anasayfanızdaki içerikler, alt alta yatay dizilir.
Bu Görünüme Geç
İçerikler solda döşeme dizilir ve modüller için sağ sütun olarak ikiye ayrılır.
Bu Görünüme Geç
Geri Bildirim
DH V2 Beta Sürüm Geri Bildirimleriniz
İletişime geçmek istiyorsanız aşağıdan bir kategori seçiniz. Dilerseniz forumlarımızdaki
ilgili konu
altından da mesajınızı bize iletebilirsiniz.
Hata Bildirimi ve Teknik Konular
Diğer
Eski Görünüme Dönüş
Önceki DH görünümüne döndürüleceksiniz. Bize
DH V2 Beta
sürümünü kullanmama nedeninizi söylemek
isterseniz
formu doldurabilir veya
bu konuya
yazabilirsiniz.
Sadece Eskiye Dön
Tarayıcı Bildirimleri
DH’den anlık haber bildirimi almak ister misin?
Kendini tanımla, bildirim sayını seç!
Az Meraklı
(1-2 Bildirim)
Meraklı
(3-7 Bildirim)
Teknoloji Delisi
(7+ Bildirim)
Bu ayarı daha sonra değiştirebilirsiniz.
Şimdi Değil
Bildirimleri Aç
Tesekkürler, iyi calismalar..