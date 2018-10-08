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48A / 540W destekli MSI MPG Z390 Edge Gaming AC'nin kutusunu açtık!

7 ay
12,3b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda MSI MPG Z390 Edge Gaming AC'nin kutusunu açıyoruz, Z390'ın getirdiklerinden ve anakart üzerindeki bileşenlerden bahsedip ilk izlenimimizi aktarıyoruz.

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Hakimutata Insane 7 ay
Ses neden kesiliyor videoyu izlerken ?
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MC.CYBER_ 7 ay
fazların üzerinde metal tabakalar var mı ? Keşke soğutucuyu sökseydiniz. Levon Turaç anakart incelemelerindeki gibi detayları merak ediyoruz.
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No Way Out 7 ay MC.CYBER_
Onlar faz değil, mosfet.
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moslevon 7 ay MC.CYBER_
Ben bi üst versiyonu olan gaming pro carbon modelini inceleyeceğim ama kendi kanalımda tabiki :) Şuan aslında ayın 20 sine kadar detaylı inceleme yasak. Ama ön inceleme olarak ben mosfet yapılarına falanda değineceğim.
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AL3ATROS 7 ay
Klasik intel Taktiği yeni, işlemci,yeni anakart söğüşle babam söğüşle,eskisi kadar yiyen varmı acaba.
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Mukarnas 7 ay
Anakartin termal basarimi hakkinda bir bilgi verilmemis, 540w`a kadar destekliyor tamam ama.. yani birde anakart elinizde olmasina ragmen. sanirim yeni islemcilerin gelmesini bekliyorsunuz. Muhakkak ki öyledir. Birde tek ben mi bilmiyorum ama anakart elde sadece tanitim videolarini pek yararli bulmuyorum. Ya zaten sitesinden takip edilip ögrenilecek bilgiler oluyor. Bize daha cok pratikte anakartlarin basarimlari lazim. He birde malum marka ve arkadasin yaptigi gibi "x marka filan faz yapisiyla yine farkini konusturmus, böyle olunca isiyi yayarak alani genisletmis, basarili oc imkani sunmus" diyip ardindan ögreniyoruz ki sinifinin en kötü mosfet yapisina sahip oluyor, oc kapasitesi de digerlerinden geride. Böyle de olmasin lütfen
Tesekkürler, iyi calismalar..
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Burzum_^^ 7 ay
Belli ki isinan bir anakart olmus. Tamam Mosfat transistorleri sogutmusta, insan bir sogutucu da NVMe-M.2`lerin oraya koyar.
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UltrAslan_06 7 ay
Burak Bey z370 anakartlarda yeni nesil işlemci desteği gelecek mi ? Bu konu hakkında bilgi verseydiniz aydınlatıcı olurdu.zırt pırt anakart değiştirip durmazdık.
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