4K NBA 2K19 Video İnceleme

Basketbol severlerin uzun yıllardır bir numaralı tercihi olmanın avantajlarını ve dezavantajlarını taşıyan NBA 2K serisinin yeni oyunu NBA2K19'u mercek altına aldık.

Herkese merhabalar,NBA 2K serisi geçtiğimiz nesilden bu yana basketbol severlerin oyun dünyasındaki bir numaralı tercihi olmaya devam ediyor. Bir diğer basketbol serisi NBA Live’ın inişli çıkışlı durumları karşısında kendi koyduğu çıtayı koruyarak ilerleyen seri, bir noktadan sonra tek seçenek olmanın dezavantajlarını da yaşadı. Oyun, oynanış anlamında ilerleme kaydetse de 2K’in paragöz tavırları tekel olmanın bir meyvesi olarak karşımıza çıktı. Peki NBA 2K19’da durum nasıl? Gelin birlikte bakalım.İlk olarak içeriklerden bahsedelim. NBA 2K19’da yine seriden aşina olduğumuz oyun modları bulunuyor. Play Now ve Play Now Online seçeneklerinde çevrimiçi veya çevrimdışı olarak maçlara çıkabilirken, NBA Today’deyse NBA takviminin o gün oynanan maçlarını güncel kadro, performans ve sakatlık gibi koşullarıyla oynayabiliyorsunuz. 2KU kısmında oyunu öğrenmek ve kendinizi geliştirmek adına oynayabileceğiniz çeşitli modlar bulunuyor. Blacktop’ta ise 1’e 1’den, 5’e 5’e kadar kendi seçtiğiniz oyuncularla maçlar yapabilirsiniz.Gelelim oyuncuların esas daha çok vakit harcayacağı modlara. Bunlardan bir tanesi MyTeam. Bilmeyenler için FIFA’daki Ultimate Team mantığında olan bu modda kartlar açarak bu kartlardan çıkan oyuncu ve ekipmanları takımınıza kazandırdığınız, kendi kurduğunuz takımla tek başınıza veya diğer oyuncularla mücadele ettiğiniz bir yapı mevcut.MyLeague modunda 30 takımdan oluşan standart NBA ligini veya fazladan 6 takıma kadar genişletebileceğiniz alternatif bir lig sezonunu oynayabiliyorsunuz. Lige mevcut kadrolarla veya sezon öncesi draftından başlayarak yeni bir solukla girişebilirsiniz. Genişletme kısmında lige ekleyeceğiniz takımları dilerseniz kendiniz tasarlayabilir veya diğer oyuncular tarafından tasarlanan takımları görüp bunlar arasından seçim yapabilirsiniz.MyGM modundaysa bir takım menajeri olarak NBA dünyasına giriş yapabiliyorsunuz. Burada ilerlemeniz için iki seçenek sunuluyor. Birisi önceki oyunlardan da bilinen geleneksel MyGM modu diğeriyse yeni bir hikayenin parçası olduğunuz The Saga Continues modu. Oyunun en önemli modlarından MyCareer’a birazdan değineceğiz ama şimdiden söylemek istediğim ve garipsediğim bir detay var. Takım menajerinizi oluştururken seçeceğiniz yüzler, kariyer yapacağınız oyuncu yüzleriyle birebir aynı. İçimden, keşke bu alan için daha fazla özen gösterselerdi dedim. Bu haliyle uğraşılmamış gibi duruyor.Hazır lafını açmışken buradan MyCareer moduna geçelim. Bu modda kendi oluşturduğunuz karakterle çaylak bir basketbolcudan NBA yıldızına dönüşme hikayenizi kendiniz yazıyorsunuz. İsminize her ne yazarsanız yazın günün sonunda sadece formanızda görüyorsunuz. Çünkü esasen A.I. isimli karakteri canlandırıyorsunuz. Karakter oluşturma ekranının gayet hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Burada belirleyeceğiniz oyun tarzı aynı zamanda özelliklerinizi de doğrudan etkiliyor. Kendi oyun stilinize uygun şekilde seçim yapmak önemli. Bu seçimlere göre, özelliklerinizi yükseltebileceğiniz sınırlar değişiyor. Yani aynı anda her alanda mükemmel olamıyorsunuz. Boyunuz, kilonuz ve kollarınızın uzunluğu da fiziksel özelliklerinize artı veya eksi olarak etki ediyor. Bunların haricinde maç içindeki çeşitli hareket animasyonlarınızı da özelleştirebiliyorsunuz. Bu özelliklerin bazıları açık gelirken bazıları da ilerleme kaydettikçe açılıyor.

Yeteneklerinizi geliştirmek için ihtiyaç duyacağınız şey yine Virtual Currency ya da VC ya da artık her ne şekilde telaffuz ediyorsanız. Bu oyun içi para birimini maçlarda gösterdiğiniz performans karşılığında kazanıyorsunuz ve bununla özelliklerinizi geliştirebiliyorsunuz. Tabi bu durum sizin için fazla zahmetliyse parayı basıp binlerce oyun için para satın alıp karakterinizi bir anda yıldız yapabilirsiniz. Tabi bu durum, diğer oyuncularla karşılaştığınız zaman, rekabet ortamını son derece baltalıyor. Tam anlamıyla, parayı veren düdüğü çalar mantığı hakim. Ayrıca oyun için menülerde dolaşırken bile para harcamaya iten seçeneklerin önünüze sunulması bana kalırsa hoş değil. Bunun dışında bir de hayranlarınız mevcut. Hayran sayınız da maçlardaki performansınıza göre artış gösteriyor.Gelelim biraz da kariyer hikayemize. Bu seneki kariyerimiz NBA draftında seçilemeyerek hayalleri suya düşen ve sonrasında Çin’in yolunu tutan A.I.’ın başından geçenleri anlatıyor. Gerçek bir NBA maçına çıkmak için oldukça sabretmeniz gerek. Zira bu yolda çıkmanız gereken çok maç ve izlemeniz gereken bolca ara sahne mevcut. NBA’e giden yolun kolay olmadığını ve orada oynamanın kıymetini hissettirmek adına başarılı bir iş çıkarıldığını söyleyebilirim. Kariyer modunda ilerleyişiniz sırasında yer yer yarı saha maçlara veya mini oyunlara da denk geliyorsunuz. Eğer bir basketbol sevdalısıysanız kariyer modunun oldukça dolu içeriğe sahip olduğunu söyleyebilirim.İçerikler konusunda değinmek istediğim son alansa oyundaki takım sayısı. NBA 2K19’da güncel NBA takımları haricinde, oynadığı yıllara damga vuran klasikleşmiş kadrolar ve tüm NBA takımlarının her mevkide, tarihindeki en iyi oyuncularının yer aldığı tüm zamanlar kadroları mevcut. Geçen yıl oyundan çıkarılan EuroLeague takımları bu yıl da oyunda yer almıyor.NBA 2K serisi her yıl olduğu gibi bu yıl da sunumlar konusunda oldukça başarılı. Maç öncesi, devre arası ve maç sonundaki çeşitli aktivitelerle gerçek bir NBA maçının atmosferi yakalanmış. Yine de sunumların yer yer sırıttığını söyleyebilirim. Örneğin gördüğünüz sahnelerdeki tanıtım videolarının piksel piksel görüntü kalitesine sahip olması gibi. Her ne kadar oyunu PlayStation 4 Pro üzerinde 4K çözünürlük ve 60 FPS’de oynasak bile bu tanıtım videolarının oyuna yakışmadığını söylemek gerek. Ayrıca yer yer FPS düşüşleri, kasmalar, görüntülerdeki titremeler veya bazen de seçtiğiniz kamera açısından kaynaklı olarak oyun alanını görememe gibi durumlar oyundan alacağınız keyfi baltalıyor. Bunun dışında bazen menülerin de oldukça yavaş kaldığını ve yükleme sürelerinin uzun olduğunu söyleyebilirim. Umuyoruz ki gelecek güncellemelerle birlikte oyunun optimizasyonu konusunda da iyileştirmeler yapılır.Gelelim oynanışa. NBA 2K19, seriden yıllardır aşina olduğumuz oynanış yapısını koruyor. Yani gerek çevresel detaylar, gerek karakter animasyonları fazla bir fark yokmuş gibi hissettiriyor. Ancak yapay zeka konusunda geliştirmeler olduğu bir gerçek. Artık eskisine oranla hataları affetmeme konusunda daha iyi iş çıkaran bir yapay zeka var. Bu nedenle oyun planınızı iyi kurgulamalı ve gerek hücumda gerekse de savunmada konsantrasyonunuzu bir an bile kaybetmemelisiniz. Bu yıl oynanışta dikkat çeken yeniliklerden bir tanesi, artık turnikeye giderken de şut barının çıkıyor oluşu. Şuta ne kadar bastığınız ve karakterin atış için ne kadar müsait bir pozisyonda olduğu ikilisi atışınızın basketle sonuçlanıp sonuçlanmayacağına etki ediyor. Diyelim ki arka arkaya oldukça başarılı atışlar yaptınız veya doğru pas tercihlerinde bulundunuz ya da savunmada iyi iş çıkardınız. Artık bunun da bir ödülü var. O ödülse Takeover. Ekranın sağ üst kısmında istatistiklerinizin yanında Takeover isimli bir bar bulunuyor. Bu bar belli bir seviyenin üzerinde dolduğunda R3 tuşuyla aktif ediliyor ve böylelikle oyuncumuzun performansı geçici bir süreliğine artıyor. NBA 2K19’un oynanış anlamında eskiye oranla bir nebze daha simüle bir yapıya büründüğünü söyleyebiliriz. Eğer seriye aşinaysanız kontroller konusunda yabancılık çekeceğinizi zannetmiyorum.Sonuç olarak NBA 2K19, serinin basketbol oyunları kategorisine hakimiyet kurmasının avantajlarını ve dezavantajlarını barındıran bir oyun. Her ne kadar parayı veren düdüğü çalar diyerek rekabeti öldüren bir yapı olsa da, geçtiğimiz yıla oranla aman aman bir değişiklik sunmasa da mevcut basketbol oyunlarının en iyisi konumunda. Eğer basketbol sevdalısıysanız NBA 2K19’un içerdiği oyun modlarıyla birlikte sizin için uzun oynanış süreleri vadettiğini söyleyebilirim.Bu videomuzda NBA 2K19’u inceledik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.