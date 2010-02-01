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52.Grammy Ödülleri'nde bir tablet: iPad

9 yıl
10,1b
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30
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın en prestijli müzik ödülleri, 52.Geleneksel Grammy ödülleri, bu sabaha karşı Amerika'nın Los Angeles kentinde sahiplerini buldu. Belki aranızda bir teknoloji Grammy ile ilgili neden bir haber yapılabilir ki diyenler vardır ancak ödül töreni Apple'ın iPad'i sahneye çıkardığı 2. organizasyon oldu.

Amerika'nın politik hicivleriyle ünlü komedyenlerinden Stephan Colbert "Yılın Şarkısı" ödülünü vermek üzere kürsüye çıktı. Ancak bir sorun vardı: Adayların yazılı olduğu zarf unutulmuştu. Colbert her zamanki üslubuyla zarfın nerede olduğunu sorup herkese kısa süreli bir şaşkınlık yarattıktan sonra "Şimdi hatırladım, adaylar iPad'de yazılıydı" diyerek ceketinin içinden bir iPad çıkarttı. Apple'ın tabletini kısa bir süre seyircilere gösteren Colbert, iPad'i işaret ederek dünyanın en zengin müzisyenlerin başında gelen Jay-Z'e "Hediye sepetinde bu cihazın olmasını istemez miydin ?" diyerek takılldıkttan hemen arkasından kızına dönerek "Tatlım havalı görünüyor muyum ?" diye sorarak salonu güldürdü.

Kimilerine göre ürünleri pazarlama konusunda çok yetenekli olan Apple, belli dönemlerde bu tarz önemli organizasyonlarında kendi reklamını yapıyor. 2007 Mart ayında yapılan Oscar ödül töreninde de 1 dakikalık iPhone gösterimi yapılmıştı.


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Leite 9 yıl
ucuz reklam yahu abartmanın anlamı yok
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srdrpeker 9 yıl
Adam neresinden çıkarttı o ipad ı gercekden merak ettim.. :D Nasıl sıgdırdı.. :D
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talh4wk 9 yıl
alcak tabi en iyi tablet..haber için teşekkürler
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waxxi 9 yıl
Apple Stephen Colbert'ı satın alırken kızını satın almayı unutmuş. Babasının 'Honey, does this make me look cool?' (Tatlım, bu beni havalı gösteriyor mu?) sorusunun karşısında Stephen Colbert'ın kızı kafasını negatif yönde sallıyor. Anlaşılan o ki ne kadar reklam yaparsanız yapın kötü bir ürünü güzel gösteremezsiniz. Bir IPhone kullanıcısı ve seveni olarak IPad'in büyük boyutta bir IPhone'dan öteye gitmeyen kesinlikle ve kesinlikle amaçsız bir ürün olduğunu düşünüyorum.
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cihandark 9 yıl
ipad katlanıyosa ben hertürlü katlanırım cevoooo :P
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bodyman700 9 yıl
ipad katlanıyorsa benim uber chakrayıda katlayıp laptop halinde taşıyabilirim demektir
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Master KENOBI 9 yıl
Boş beleş bir hareket olmuş, arkadaşlarında belirttiği gibi o ebatları ile nasıl ceketinde taşımış ? özel cep mi diktirmiş ?
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cihandark 9 yıl
800 küsür kanalın olduğu amerikada böle reklam numaraları yıllardır var :) söz meclisten dışarı cihazın özellikleri ile değilde görüntüsü ile değerlendirme yapan medya bağımlısı amerikalılara ilaç gibi satış taktiği gerçi türkiyede bu yolda hızla ilerliyor iphone çıktığında ne işe yaradığını özelliklerinin ne olduğunu bile bilmeden kuyruklar oluşturan insanlarımız mevcuttu :P
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ebehram 9 yıl
Bizdekiler gibi her yeni iphone u varını yogunu satıp borc altına girerek alan oldukca bu apple batmaz.Mms i ekliyor yok efendim bu 3g bilmem neyi ekliyor yok efendim bu da 3g s tofas doganlara dondu mubarek yakında 3g slx cıkar merak etmeyin.Bir arkadas ipad te niye usb yok diyor.Onu ipad s te koyarlar merak etme bu is boyle.Bunun icin cok guzel bir deyimimiz vardır."Parası yok ayran icmeye tahteravalli(gunumuzun arabası) ile gider sı*maya" *=ç

Elimde 3.nesil bir ipod var.Su an bu aleti kullandıgım icin kendimden utanmaya basladım.Benim icin Apple in politikaları cok itici olmaya basladı.
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baybahadir 9 yıl
İnsanlar artık apple ürünlerini almıyor artık apple ürünleri insanları satın alıyor. Yazık :(
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sadtneverdie 9 yıl
adamlar şu aletide satacak millete ne diyim
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Ezio Auditoré 9 yıl
hmm bilmiyordum.
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alyanki 9 yıl
i-çakal
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J&B 9 yıl
Reklam yapmayı iyi biliyor adamlar.
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