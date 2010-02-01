52.Grammy Ödülleri'nde bir tablet: iPad

Dünyanın en prestijli müzik ödülleri, 52.Geleneksel Grammy ödülleri, bu sabaha karşı Amerika'nın Los Angeles kentinde sahiplerini buldu. Belki aranızda bir teknoloji Grammy ile ilgili neden bir haber yapılabilir ki diyenler vardır ancak ödül töreni Apple'ın iPad'i sahneye çıkardığı 2. organizasyon oldu.

Amerika'nın politik hicivleriyle ünlü komedyenlerinden Stephan Colbert "Yılın Şarkısı" ödülünü vermek üzere kürsüye çıktı. Ancak bir sorun vardı: Adayların yazılı olduğu zarf unutulmuştu. Colbert her zamanki üslubuyla zarfın nerede olduğunu sorup herkese kısa süreli bir şaşkınlık yarattıktan sonra "Şimdi hatırladım, adaylar iPad'de yazılıydı" diyerek ceketinin içinden bir iPad çıkarttı. Apple'ın tabletini kısa bir süre seyircilere gösteren Colbert, iPad'i işaret ederek dünyanın en zengin müzisyenlerin başında gelen Jay-Z'e "Hediye sepetinde bu cihazın olmasını istemez miydin ?" diyerek takılldıkttan hemen arkasından kızına dönerek "Tatlım havalı görünüyor muyum ?" diye sorarak salonu güldürdü.

Kimilerine göre ürünleri pazarlama konusunda çok yetenekli olan Apple, belli dönemlerde bu tarz önemli organizasyonlarında kendi reklamını yapıyor. 2007 Mart ayında yapılan Oscar ödül töreninde de 1 dakikalık iPhone gösterimi yapılmıştı.